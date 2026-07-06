Roberto Martínez introduce cambios en la alineación de Portugal para el duelo ante España en el Mundial: Joao Félix de titular

El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez (Europa Press)

Portugal encara el duelo de octavos de final del Mundial 2026 ante una viaja conocida. Los lusos conoce bien a la selección española, saben como juega, se han enfrentado a ella y han registrado todo tipo de resultados. El último fue la final de la Nations League, allí España claudicó en los penaltis. Ahora buscan una nueva gesta, no tan épica, pero necesaria para seguir avanzando en la aventura mundialista: el pase a cuartos de final. Roberto Martínez sabe lo que necesita en este duelo para mantener su estilo de juego ofensivo y con un protagonismo con balón y así ha armado su alineación.

La lusos encaran el duelo ante España, con dudas en su estilo de juego, no han termino de convencer en lo que va de termino y, además, han vivido una polémica interna. Cristiano Ronaldo fue cuestionado por su propios jugadores tras el primer partido donde no fueron capaces de pasar del 1-1. Una situación a la que puso fin Roberto Martínez manteniendo las astro portugués en el once titular. El delantero se encargo del resto, con dos goles ante Uzbekistán. Un duelo que terminó con un 5-0. Con tablas sellaron también el duelo ante Colombia y con un 2-1 ante Croacia, lo justo para seguir avanzando.

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La alineación para afrontar el duelo ante España es: Diogo Costa, para defender la portería; Joao Cancelo, Renato Veiga, Rúben Dias, Nuno Mendes, como defensas para frenar el avance español; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Joao Felix, Pedro Neto, en el centro del campo para mover el balón y crear las jugadas de peligro; y Cristiano Ronaldo, en la delantera para intentar batir a Unai Simón. La gran ausencia del once de Portugal es Leao, que durante el duelo ante Croacia fue salió de inicio para afrontar el partido.

Los jugadores de Portugal celebrando un gol (REUTERS/Phil Noble)

El duelo apunta a histórico. Dos titanes se enfrentan en los octavos de final del Mundial 2026: España y Portugal. El pase a cuartos de final es el objetivo a conseguir. La última vez que jugaron en octavos fue hace 16 años, en Sudáfrica, y allí La Roja se alzó con la victoria, para unas fases más tarde levantar la copa y coser la primera estrella en su pecho. La revancha llegó con Nations League, donde los lusos registraron la victoria desde los once metros, en una tanda de penaltis agónica.

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La dudas con la gran estrella portuguesa: Cristiano Ronaldo

El delantero portugués no ha terminado de convencer con su actuación en el Mundial 2026. Dudas, preguntas y críticas han rodeado al jugador. Ahora, desea ese gran despertar, ese resurgir, y el duelo de octavos de final ante la selección española se presenta como el escenario perfecto para llevarlo a cabo.

Mundial 2026 - Portugal 2 - Croacia 1 - ES

El partido ante España no es un duelo más para Cristiano Ronaldo. Nunca lo ha sido. Es la selección que le obligó a hacer las maletas en el Mundial 2010(también en octavos), gracias a un solitario gol de David Villa. España también fue verdugo de los lusos en la Eurocopa 2012, donde La Roja se impuso en los penaltis. Se vengaron ellos en la final de la Nations League, donde Portugal se alzó con la copa desde los once metros. El Mundial 2026 los ha vuelto a reunir y ahí Cristiano Ronaldo no está dispuesto a fallar.

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