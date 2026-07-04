¿Por qué nos importan las bodas de Dua Lipa y de Taylor Swift? La psicología explica el interés de nuestro cerebro por la vida de los famosos

Las primeras imágenes de la boda de Dua Lipa y Callum Turner (Instagram)

La expectación que ha generado la boda de Dua Lipa con Callum Turner; descubrir más sobre la nueva novia de Rosalía, Loli Bahía; el enlace matrimonial de Taylor Swift... La industria de las noticias del corazón mueve millones cada año y sigue despertando nuestro interés. La pregunta es: ¿por qué nos importa tanto la vida de los famosos?

La cuestión de fondo es por qué millones de personas sienten algunos eventos que viven las celebridades, como el enlace matrimonial de Taylor Swift, como algo casi propio. Esta implicación emocional no es necesariamente obsesiva, sino una expresión normal de cómo el cerebro procesa los vínculos sociales y la empatía.

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Los estudios en psicología muestran que reaccionamos ante figuras mediáticas de forma parecida a como lo hacemos con personas que conocemos, aunque con menor intensidad, según explica para ScienceAlert Bradley Bond, investigador de psicología de los medios de comunicación en la Universidad de San Diego (USD). Esa lógica ayuda a entender por qué una boda puede despertar alegría, curiosidad o deseo de compartir el momento.

Para quien no siga a Dua Lipa o Taylor Swift, la reacción de sus fans expresando su ilusión por las respectivas bodas de las cantantes puede parecer desmedida, pero Bond ha señalado al medio que sentirse social o emocionalmente cerca de una figura pública hasta percibirla como una amiga entra dentro de lo normal.

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La relación parasocial con los famosos

Ese tipo de lazo tiene un nombre preciso: relación parasocial. Se trata de un vínculo unilateral con una persona conocida a través de la pantalla, la música o cualquier otro canal mediático, apoyado en la capacidad humana para empatizar y acompasarse con las emociones ajenas.

Bond, que estudia la psicología de nuestra relación con celebridades y personajes de ficción, ha resumido esa idea con una formulación clara: “Básicamente, nuestra mente procesa la identidad personal de manera similar, independientemente de si estamos procesando a la persona que tenemos delante o a la que aparece en una pantalla”. No obstante, el investigador matiza que sabemos distinguir entre una interacción interpersonal y ver la televisión, pero aun así seguimos interpretando a esos individuos como personas.

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El medio añade que esa dinámica no tiene por qué ser perjudicial. De hecho, algunos estudios recientes en psicología sugieren que las figuras mediáticas pueden ayudar a algunas personas a sentirse menos solas y aportarles una identidad más sólida y mayor bienestar.

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La naturaleza básica de la empatía

Cuando a una figura con la que existe ese vínculo le ocurre algo bueno, la respuesta habitual es la alegría compartida. Bond lo ha explicado así a ScienceAlert: “Cuando le ocurre algo bueno a una figura mediática con la que nos sentimos socialmente conectados, nos alegramos por ella. Cuando sucede algo malo, podemos sentir tristeza por ellos. En realidad, es la naturaleza básica de la empatía la que subyace a estos posibles efectos emocionales de los momentos importantes“.

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Parte de esa cercanía puede deberse al poder de la música para despertar emociones intensas y generar conexión entre personas. Aun sin haber conocido en persona a la cantante, ha dicho, el vínculo parasocial creado a través de las canciones puede sentirse real.

Por tanto, el problema de estos vínculos en otro lugar: cuando esas relaciones sustituyen a amistades reales o interfieren en la vida cotidiana. También advierte de un salto más delicado, el paso de sentir que una figura mediática es una amiga a percibirla como una deidad.

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