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Dua Lipa muestra el vestido de Chanel con el que se casó con Callum Turner: compuesto por 480.000 abalorios y 25.000 plumas tras 1.155 horas de costura

La cantante británica ha desvelado la incógnita de su atuendo nupcial con un carrusel de imágenes en su cuenta de Instagram

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Las primeras imágenes de la boda de Dua Lipa y Callum Turner (Instagram)
Las primeras imágenes de la boda de Dua Lipa y Callum Turner (Instagram)

Dua Lipa ha publicado por fin las primeras imágenes de su boda con Callum Turner en Sicilia, unas fotografías con las que por fin da a sus fans lo que llevaban semanas pidiendo. Las instantáneas compartidas en su cuenta de Instagram muestran una celebración al aire libre en un enclave mediterráneo, después de que la pareja se casara por lo civil el pasado 31 de mayo en Londres.

La cantante y el actor formalizaron primero su matrimonio en una ceremonia civil íntima en el ayuntamiento londinense de Old Marylebone y después reunieron a familiares y amigos en Sicilia para una celebración de varios días que incluyó un cóctel de bienvenida en Palermo y la fiesta principal en Villa Valguarnera, en Bagheria.

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Las imágenes difundidas por la propia artista permiten reconstruir el fin de semana con más detalle del que había trascendido hasta ahora. En ellas aparece junto a su marido en escenas menos rígidas que el retrato nupcial habitual, una actitud similar a la que muestran en las fotos captadas por los paparazzi en su luna de miel: acaramelados y claramente enamorados en todo momento, sin separarse, con copas de champán, disfrutando de los preciosos jardines de la finca y bailando con sus invitados.

Las primeras imágenes de la boda de Dua Lipa y Callum Turner (Instagram)
Las primeras imágenes de la boda de Dua Lipa y Callum Turner (Instagram)

Las imágenes de la boda de Dua Lipa

El escenario que muestran las fotografías encaja con la estética atribuida a Villa Valguarnera, la histórica residencia barroca de Bagheria que diversos medios británicos habían situado como sede del enlace. El entorno combina vegetación, piedra dorada y referencias escultóricas clásicas, una escenografía mediterránea que se corresponde con lo que se esperaba de una de las bodas más seguidas del verano.

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Las primeras imágenes de la boda de Dua Lipa y Callum Turner (Instagram)
Las primeras imágenes de la boda de Dua Lipa y Callum Turner (Instagram)

La celebración italiana comenzó días antes de la fiesta principal con un cóctel exclusivo en la Galería de Arte Moderno de Palermo, cerrada expresamente para el evento. Después llegó la recepción en la villa siciliana, donde se esperaba la asistencia de amigos de la pareja, con muchos rostros conocidos del mundillo artístico. Entre los nombres que más habían circulado en los días previos figuraban Elton John, Charli XCX u Olivia Dean, entre otros.

Las primeras imágenes de la boda de Dua Lipa y Callum Turner (Instagram)
Las primeras imágenes de la boda de Dua Lipa y Callum Turner (Instagram)

El dispositivo organizado para la boda incluyó alojamiento para los invitados en el Hotel Villa Igiea, uno de los establecimientos más exclusivos de Sicilia, además de medidas de seguridad y acuerdos de confidencialidad que mantuvieron el secretismo hasta después de la celebración. Es más, se cumplió con éxito porque hasta ahora no habían llegado estas esperadas fotografías.

Las primeras imágenes de la boda de Dua Lipa y Callum Turner (Instagram)
Las primeras imágenes de la boda de Dua Lipa y Callum Turner (Instagram)

El álbum difundido ahora confirma lo romántico de la ceremonia, rodeados de alto nivel social y control absoluto de la exposición pública. La publicación de las imágenes ha llegado solo cuando la pareja ha decidido enseñar por primera vez cómo fue realmente el enlace tras varios días de especulaciones con el público esperando con ansia ver su vestido.

Las primeras imágenes de la boda de Dua Lipa y Callum Turner (Instagram)
Las primeras imágenes de la boda de Dua Lipa y Callum Turner (Instagram)

El vestido de novia de Dua Lipa

Dua Lipa eligió un diseño de inspiración sirena, completamente bordado con pedrería y aplicaciones brillantes, con cuello halter y espalda completamente descubierta. El modelo se ajustaba al cuerpo hasta las rodillas y se abría después en una falda de gran volumen rematada con plumas y flecos. La elección remite al glamour clásico de Hollywood y a una estética sensual y contemporánea firmada por Chanel.

Las primeras imágenes de la boda de Dua Lipa y Callum Turner (Instagram)
Las primeras imágenes de la boda de Dua Lipa y Callum Turner (Instagram)

El look se completaba con un largo velo de tul sujeto por una diadema formada por ramificaciones de plumas y cristales. La artista renunció al recogido clásico y llevó su melena oscura lisa y suelta, junto a pendientes de diamantes y un collar de varias vueltas.

Mad Cool comienza con Dua Lipa, Tom Odell o Rels B y una ampliación de transporte público.

Este es el primer vestido de novia de alta costura de Chanel diseñado por Matthieu Blazy “para una amiga de la casa”, según ha confirmado la propia firma. La confección se llevó a cabo en los talleres del número 31 de la Rue Cambon de París, con la colaboración de varias maisons d’art para los adornos detallados. El Atelier Montex bordó a mano los 480.000 abalorios del vestido, mientras que Lesage se encargó de las joyas en trampantojo, un trabajo que requirió 1.155 horas de costura. La cola, de dos metros de largo, sumó 25.000 plumas aplicadas por Lemarié.

Las primeras imágenes de la boda de Dua Lipa y Callum Turner (Instagram)
Las primeras imágenes de la boda de Dua Lipa y Callum Turner (Instagram)

El velo de novia, realizado en tul y de seis metros de longitud, llevó bordados a mano con abalorios y plumas, con apliques de organza cortados a mano. Massaro diseñó especialmente para la ocasión unos zapatos de satén blanco. Turner, por su parte, vistió un traje a medida de Louis Vuitton. Con la celebración ya convertida en uno de los acontecimientos sociales del verano, los recién casados pasan su luna de miel también en Italia, concretamente en la costa amalfitana. En los últimos días han sido fotografiados navegando por el Mediterráneo y disfrutando de jornadas de descanso lejos de la música, los escenarios y los rodajes.

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