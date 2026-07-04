Cristina Piaget desmonta la verdad de ‘GH DÚO’: “Los guionistas son bárbaros, como actriz me han dado la posibilidad de hacer muchos personajes distintos”

Tras su paso por ‘GH Dúo’, Cristina Piaget se estrena como colaboradora en Telecinco con el programa de Paz Padilla.

Este año, sin duda, sí hay un personaje revelación en televisión esa es Cristina Piaget, cuyo intenso paso por GH DÚO enamoró al público. Sin embargo, la modelo ha revelado en una entrevista con Infobae que quizás no todo fuese tan natural como parecía y que el equipo de guion la acompañó en su paso por el concurso.

La actriz, que ahora también se ha estrenado como colaboradora en El show de Paz, asegura que no esperaba ese apoyo en televisión: “Fue como de la noche a la mañana. No me dio tiempo a prepararme, porque además realmente no es un formato que a mí me interese mucho”. “Yo me veo en películas y otros contenidos. Yo soy un poquito menos de reality, no había visto ninguno en mi vida”.

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Por todo ello, GH DÚO fue una experiencia completa para Piaget, que volvía a la televisión tras muchos años: “Entrar en ese reality ha sido como un caldo de cultivo para poder mirar de frente a todos los demonios míos que han ido saliendo. Dicho así suena fatal, porque tú no puedes hacer terapia en un programa, exponiéndote al gran público".

Cristina Piaget, concursante de 'GH Dúo' (Mediaset España)

Los guionistas de ‘GH DÚO’

No obstante, no todo era lo que parecía como declara Cristina Piaget a Infobae: “Los guionistas y los creadores de GH son maravillosos, tengo que decirlo, los guionistas son bárbaros, me han dado a mí como actriz la posibilidad de hacer muchos personajes distintos y me han dado la libertad absoluta".

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“Para mí la manera de sobrevivir también era a través de la comedia, del entretenimiento, del baile, de lo que me da vida como actriz, de las artes escénicas”, ha recordado. Aún así, ha despertado mucha empatía: “Creo que también he podido ayudar a otras personas que se han sentido identificadas conmigo en algún momento de su vida, que han sido un poco amonestados por otras personas que tenían a su alrededor y eso a mí me ha situado en un posicionamiento con los demás seres humanos, con la sociedad, con la gente”.

Su apoyo le ha devuelto la esperanza: “Nos demuestra que hay una sociedad que es auténtica, que va buscando la autenticidad, que perdonan las cosas que vienen, los fallos que son del corazón, que se perdona pecar de sensible, pecar de bueno y que se valora también el esfuerzo”. “Yo creo que ha sido también una manera de medir cómo está la sociedad. Entonces, joder, pues tampoco vamos tan mal, porque si a mí se me ha perdonado, pues oye, qué bien, ¿no?“, ha narrado.

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Cristina Piaget y Carlos Lozano en 'GH DÚO' (Europa Press)

Cristina Piaget tras el reality

Al tener tan clara su postura sobre su profesión, rechazó muchas propuestas al salir del reality: “Yo creo, es lo que le digo a mi hijo, que una carrera muchas veces se hace con sedimentos a través de ir diciendo ‘no’ a cosas. Yo tengo muy claro mis objetivos, sobre todo soy actriz”. Eso sí, no renuncia a la pequeña pantalla: “Me gusta el mundo de la televisión, porque también te hace desarrollar un lado humano, que es el que he ido esperando a que surgiera, pero ha habido otras cosas que no me aportaban mucho”.

Además, ya no piensa en el dinero: “Económicamente ya no es la urgencia de... A veces para sacar a alguien adelante pues tienes que, lo que dicen los cubanos, comer mucha mierda. Yo ahora estoy en un momento de más calma, de poder seleccionar”. Entre esas propuestas, jamás aceptaría acompañar a Carlos Lozano en Amor o lo que surja: “Yo ese ya se lo dejo a él, que lo va a hacer divinamente. Prefiero averiguar todo esto de una manera que me está pasando orgánicamente, de hecho, que ahora están sucediendo cosas también nuevas en mi vida y quiero vivirlas sin cámaras en esta ocasión”.

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Cristina Piaget, colaboradora de 'El show de Paz' (Mediaset España)

Ahora tiene la mirada puesta en El show de Paz: “Estoy entusiasmada. En serio, estoy ilusionada, porque es una cosa nueva, es lo que estaba esperando. He estado diciendo que no a muchas otras cosas y cuando se ha presentado la oportunidad de trabajar junto a Paz Padilla, que es una profesional que admiro muchísimo, yo también como actriz y como aprendiz de comedianta, pues la verdad que para mí es un lujo poder tenerla cerca, porque es una persona con una energía muy humana y me gusta estar aquí”.

“Hay otras cosas también en el aire muy bonitas, pero de momento yo me quiero involucrar al 100%, porque pienso que a mí como persona también me va a enriquecer este trabajo”, ha adelantado sobre sus próximos proyectos. Señala que el programa supone un cambio en la televisión: “Creo que se tiene muy en cuenta el lado humano de las personas, del público. Creo que la gente ya está un poco cansada de programas un poco vacíos, de gritos gratuitos y de cosas que te crean mal cuerpo. Parte de un cambio que está pidiendo el público desde su casa y el público es soberano, como dice Jorge Javier”.

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