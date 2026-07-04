El incendio en La Bisbal de l’Empordà (Girona) quema una casa y una masía: los vecinos continúan confinados

El fuego declarado el viernes en La Bisbal de L'Empordà (Girona) ha obligado al confinamiento de 9.700 vecinos y ha afectado a algunas infraestructuras

Durante la noche, alrededor de 500 personas han trabajado para intentar contener las llamas del incendio forestal declarado ayer en La Bisbal de l’Empordà (Girona), que ha obligado al confinamiento de 9.700 vecinos y ha provocado algunas afectaciones en inmuebles.

En estos momentos, según han explicado los Bombers, las tareas evolucionan favorablemente, pero “aún queda mucho trabajo por hacer”. La prioridad ahora se centra en el flanco derecho, que ya se encuentra estabilizado en un 70 %, aunque falta cerrar la parte central, la subida a Puig d’Arques.

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“Durante la noche, el incendio ha afectado algún edificio, sobre todo jardinería, tanques y otras estructuras exteriores, en la zona de Calonge. Ninguna persona herida”, han señalado los Bombers a través de X. EFE ha informado de que estas afectaciones se han producido en una casa y en una masía.

Un vecino intenta apagar una zona en llamas en la localidad de Calonge este sábado tras el incendio forestal que comenzó ayer en La Bisbal de l'Empordà (Girona). (David Borrat/EFE)

El fuego, según la última valoración, ya ha quemado unas 2.300 hectáreas, prácticamente todas ellas en el macizo del parque natural de Les Garraves. Su potencial afectación podría alcanzar las 30.000 hectáreas, pues se trata de una zona de difícil acceso.

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La atención también está puesta especialmente en las condiciones meteorológicas, ya que las altas temperaturas —la región de Ampurdán se encuentra este sábado en alerta naranja (riesgo importante) por máximas de 37 grados, alcanzándose las cifras más elevadas en el interior de la zona— y el viento de tramontana podrían reavivar el fuego. Así lo ha alertado la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, que ha indicado que lo fundamental, por tanto, era avanzar lo máximo posible en las tareas de extinción ayer y durante la noche.

Columna de humo del incendio forestal que se ha declarado en La Bisbal d'Empordà (Girona). (David Borrat/EFE)

Se mantiene el confinamiento

Las medidas de confinamiento se mantienen por lo menos hasta la tarde, cuando la entrada de la marinada (viento diurno que sopla desde el mar hacia la tierra) prevista permita reevaluar la situación. Los Bombers han reiterado la importancia de cumplirlo.

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“El confinamiento es la medida más segura, ya que en tránsito las personas somos más vulnerables. También pedimos que nadie se desplace a la zona del incendio para minimizar riesgos y facilitar las tareas de los equipos de emergencia”, han explicado a través de X.

Los vecinos de la urbanización Vall Repòs han tenido que pasar la noche fuera de sus casas, alojados en viviendas de amigos o familiares o en un hotel dispuesto por el municipio. La casa de colonias de Pou de Glaç, donde ayer fueron confinados 150 menores, ha sido objeto de evacuaciones. Algunos jóvenes, sin embargo, todavía no han abandonado la zona y un grupo ha pasado la noche en el polideportivo de Santa Cristina d’Aro.

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Un camión de bomberos cruza una zona arrasada por las llamas en la localidad de Calonge este sábado por el incendio forestal que comenzó ayer en La Bisbal de l'Empordà (Girona). (David Borrat/EFE)

Las restricciones han afectado, además, al barrio de Sant Pol, en la Bisbal d’Empordà, además de Santa Cristina d’Aro, Platja d’Aro, Castell d’Aro, S’Agaró, Forallac, Llagostera, Monells, Cruïlles, Sant Sadurní de l’Heura y Calonge i Sant Antoni.

El fuego podría haberse iniciado por el uso de una radial

La principal hipótesis sobre el origen del incendio apunta al uso de una radial durante trabajos de mantenimiento o señalización en carretera. Los Mossos d’Esquadra han detenido a un operario por su presunta relación y pasará a disposición judicial. Según apuntan las primeras investigaciones, habría usado la maquinaria junto a la carretera GI-660 cuando el nivel 3 del Plan Alfa lo prohibía expresamente a menos de 500 metros de terreno forestal.

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