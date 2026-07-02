Receta de tarta ‘muerte por chocolate’: la versión más fácil del postre soñado para los amantes del cacao

Receta de tarta de chocolate con ganache (Magnific)

Nadie podría imaginar una muerte más dulce. Esta tarta es todo un sueño para los más chocolateros, un postre intenso y con mucho sabor que se compone de capas de bizcocho alternadas con una riquísima ganache casera. Todo, por supuesto, con mucho chocolate. Es por este ingrediente, por su abrumadora presencia en esta tarta, por lo que se conoce popularmente como ‘Muerte por Chocolate’, un curioso nombre, aplicable también a cupcakes, helados, brownies...

La base de la receta es un bizcocho de chocolate muy jugoso, que no necesita de ponerle almíbar para ser húmedo y suave, y que no es tan denso como los clásicos brownies. Es ligero, jugoso, muy fácil de hacer y tremendamente rico. Además, prepararemos una ganache a base de chocolate negro y nata líquida, que montaremos para que quede esponjosa y ligera. Una tarta fácil que conquistará a cualquier chocolatero que se precie.

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Receta de tarta ‘muerte por chocolate’

Esta tarta es un pastel que combina un bizcocho húmedo de chocolate y café con varias capas de ganache cremosa con mucho sabor a cacao. La técnica principal implica derretir ingredientes al baño maría, batir masas y montar capas, consiguiendo un acabado espectacular y un sabor intenso.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 6 h 30 min Preparación activa: 1 h Cocción: 1 h 30 min Reposo: 4 h



Ingredientes

150 g de mantequilla

100 g de chocolate negro de repostería

180 ml de café

100 g de azúcar

100 g de azúcar moreno

50 g de cacao en polvo

170 g de harina de repostería

10 g de levadura química

1/2 cucharadita de bicarbonato sódico

1/4 cucharadita de sal

3 huevos

375 g de chocolate negro de repostería (para la ganache)

500 g de nata líquida para montar (para la ganache)

Virutas de chocolate o frutos secos picados (para decorar)

Cómo hacer tarta muerte por chocolate, paso a paso

Precalienta el horno a 175 °C. Engrasa 2 moldes de 18 cm con mantequilla. Derrite la mantequilla y el chocolate negro junto con el café al baño maría. Mezcla bien y retira del fuego. Añade el azúcar blanco, el azúcar moreno y el cacao en polvo tamizado. Remueve hasta integrar. Incorpora los huevos uno a uno, batiendo tras cada adición. Tamiza la harina, la levadura, el bicarbonato y la sal. Añádelos a la mezcla y mezcla suavemente. Reparte la masa en los 2 moldes y hornea unos 30 minutos, hasta que al pinchar salga limpio. Saca los bizcochos y deja enfriar completamente, metiéndolos en la nevera si es necesario. Prepara la ganache: pica el chocolate y calienta la nata hasta que hierva. Vierte la nata sobre el chocolate y mezcla hasta obtener una crema suave. Deja reposar la ganache 1 hora en la nevera, removiendo de vez en cuando. Luego, bátela ligeramente y pasa a una manga pastelera. Nivela los bizcochos con un cuchillo de sierra y córtalos a la mitad para obtener 4 discos. Coloca el primer disco en el plato de servir y rellena con ganache. Repite con el resto de discos. Cubre toda la tarta con la ganache restante, alisando la superficie con una espátula. Lleva la tarta a la nevera al menos 3 horas antes de servir para que asiente. Puedes decorarla con virutas de chocolate o trocitos de frutos secos.

Cómo hacer bizcocho de manzana y yogur, un postre indispensable en tu repertorio de cocina.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 10 a 12 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 540 kcal aprox.

Grasas: 34 g

Hidratos de carbono: 55 g

Proteínas: 7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, bien tapada, hasta 4 días. Se puede congelar en porciones, bien envuelta, hasta 2 meses.