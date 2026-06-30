Investigadores españoles descubren una nueva forma de tratar la diabetes tipo 2: combinar la insulina con otros fármacos ayuda a controlar mejor el azúcar

Una mujer con diabetes mide su nivel de azúcar en sangre. (Imagen ilustrativa infobae)

Investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL) han desarrollado un nuevo modelo asistencial para pacientes hospitalizados con diabetes tipo 2 que logra mejorar el control de la glucosa y reduce las hipoglucemias. El nuevo enfoque, que combina insulina con determinados fármacos orales, se ha publicado en la revista internacional Cardiovascular Diabetology.

La investigación ha evaluado a cerca de un millar de pacientes ingresados en distintos servicios médicos y quirúrgicos del Hospital General Doctor Balmis de Alicante mediante la guía Endocare, un protocolo que orienta cuándo mantener, iniciar o suspender tratamientos para la diabetes durante la hospitalización.

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Hasta ahora, la recomendación habitual para las personas con diabetes tipo 2 hospitalizadas era usar solo insulina por la falta de pruebas sobre la seguridad y la eficacia de otros medicamentos en ese entorno. El estudio plantea un cambio de enfoque apoyado en criterios clínicos para decidir qué terapias pueden mantenerse o introducirse durante el ingreso.

Una nueva guía para el tratamiento de la diabetes

Equipo médico y enfermería de Endocrinología. (ISABIAL)

La guía Endocare se ha diseñado para ayudar a los profesionales sanitarios a decidir en qué momento conviene mantener, iniciar o suspender determinados tratamientos antidiabéticos mientras el paciente está hospitalizado. A partir de ese modelo, los investigadores han comparado el control de la glucosa en sangre y el riesgo de complicaciones graves según se emplearan o no esas alternativas terapéuticas.

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“Las guías de práctica clínica actuales recomiendan utilizar la insulina como tratamiento principal durante el ingreso hospitalario en personas con diabetes tipo dos, debido a la falta de evidencia sobre la seguridad y eficacia de otros medicamentos en este ámbito”, ha explicado el coordinador del estudio, el doctor Óscar Moreno. No obstante, “el empleo aislado de la insulina no siempre consigue un buen control del azúcar en sangre”, ha aclarado.

Esta falta de efectividad “puede provocar desajustes en los pacientes, como bajadas peligrosas de glucosa (hipoglucemias) y descompensaciones de sus enfermedades cardiovasculares y renales, además de suponer una mayor carga de trabajo para el personal de enfermería”, ha asegurado.

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En contraposición a esta estrategia, los investigadores proponen combinar la insulina con otros tratamientos orales. Entre los fármacos incluidos figuran los inhibidores de SGLT2, que favorecen la eliminación del exceso de azúcar a través de la orina, y los agonistas del GLP-1, medicamentos que imitan una hormona natural del organismo para regular la glucosa.

Los investigadores probaron este enfoque con cerca de un millar de pacientes en Alicante y compararon después el control de su glucosa en sangre y el riesgo de padecer complicaciones graves. Tanto con los inhibidores de SGLT2 como con los agonistas del GLP-1, se consiguió reducir un 50% en el riesgo de sufrir hipoglucemias clínicamente relevantes entre los pacientes tratados con este enfoque.

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Tras su éxito, el protocolo Endocare ya se ha integrado en la práctica clínica del Hospital General Universitario Doctor Balmis. “Este trabajo cubre una importante laguna de conocimiento y demuestra que es viable incorporar tratamientos no basados en insulina dentro del entorno hospitalario, siempre que se haga siguiendo criterios clínicos bien definidos y con la participación de equipos multidisciplinares”, ha valorado el doctor Moreno.