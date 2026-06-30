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Máximo Caballero, arquitecto: “Esta es la única manera de evitar las humedades en una casa”

El experto evidencia en redes sociales un problema habitual con una solución que suele pasar desapercibida

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Hombre con mascarilla y guantes azules, arrodillado, tocando una pared blanca con extensas manchas de moho verde-negro, junto a una ventana y radiador.
Cómo ocuparse de las humedades en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el universo de la construcción, las humedades representan una preocupación constante para propietarios y profesionales. Máximo Caballero, arquitecto especializado en obra nueva, advierte a través de su cuenta de TikTok (@máximocaballero.arq) que el origen de estos problemas suele estar vinculado a errores o descuidos en etapas tempranas del proyecto. Según su experiencia, cuando las humedades aparecen, la solución resulta mucho más costosa y compleja de lo que habría supuesto una prevención adecuada desde el primer día de obra.

Caballero sostiene que la única forma realmente eficaz de evitar humedades en una casa es anticiparse al problema y actuar durante la construcción. Subraya que dejar pasar el tiempo, ignorar pequeñas filtraciones o confiárselo todo al acabado superficial puede llevar a consecuencias graves tanto para la estructura como para la calidad de vida en el hogar. Cuando la humedad se instala, el remedio implica romper muros, excavar y realizar intervenciones invasivas, multiplicando el coste económico y el impacto sobre la vivienda.

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El arquitecto señala que la clave reside en un detalle constructivo aparentemente menor, pero decisivo: la impermeabilización del sótano. “¿Sabes con qué porcentaje de una casa entera se solucionan las humedades? Con un uno por ciento”, explica Caballero, resaltando que este pequeño porcentaje de superficie, invisible para muchos, es el que marca la diferencia entre una casa saludable y una vivienda con problemas persistentes. Su consejo es claro: invertir en soluciones estructurales, aunque representen una fracción mínima del total, es lo que garantiza tranquilidad y ahorro a largo plazo.

El paso esencial para prevenir humedades

Para Caballero, el proceso de impermeabilización debe comenzar desde el sótano, la zona más susceptible a filtraciones de agua subterránea. Recomienda instalar una lámina impermeabilizante en todo el suelo del sótano, “como si fuera un vaso, un vaso metido en un líquido”, en palabras del propio arquitecto. Este sistema impide que el agua penetre tanto en el suelo como en las paredes, generando una barrera estanca que protege la estructura interna de la vivienda.

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Humedades en el techo de la casa que Jennifer alquila

Las láminas utilizadas están diseñadas para superponerse entre sí, creando una superficie continua y sin fisuras por donde la humedad pueda filtrarse. Caballero indica que es fundamental dejar un excedente de lámina en los laterales para luego solaparla con las paredes, asegurando así que toda la planta del sótano quede completamente protegida. El resultado es una envolvente impermeable que actúa como la base de toda la edificación, evitando que la humedad acceda a zonas críticas del inmueble.

Consecuencias de ignorar la prevención

El experto advierte que descuidar este paso puede traducirse en noches sin dormir y en la necesidad de afrontar reparaciones de alto coste años después de terminada la obra. “Lo que no se ve es un porcentaje muy pequeño de tu casa y es realmente lo que, si no solucionas, te vas a quedar sin dormir”, resume Caballero. La humedad que se infiltra desde el subsuelo deteriora materiales, compromete la solidez estructural y favorece la aparición de moho, lo que afecta tanto a la salud de los habitantes como al valor de la propiedad.

Un inspector señala una mancha de humedad en el techo de un departamento nuevo frente a una pareja preocupada, y un cristal de la ventana está roto.
Las humedades y los consejos profesionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Abordar el problema después supone excavar, romper y rehacer partes importantes de la construcción. Esto no solo implica una inversión económica notablemente superior, sino también un trastorno significativo para quienes residen en la vivienda. Por eso, Caballero insiste en que la previsión y el enfoque profesional durante la etapa de obra son imprescindibles para garantizar que la casa se mantenga en condiciones óptimas durante décadas. El mensaje es directo: la impermeabilización temprana, aunque discreta, es la mejor herramienta para evitar problemas futuros relacionados con la humedad.

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