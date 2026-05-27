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Oriol Balaguer, pastelero: “Para hacer un buen brownie en casa, utilizo azúcar blanco y moreno, chocolate negro del 70%, nueces y sal”

Este brownie es un bizcocho compacto y muy jugoso, donde el chocolate negro es el protagonista, acompañado de nueces crujientes y un toque de salinidad que equilibra cada bocado

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La receta de brownie de Oriol Balaguer (Montaje Infobae)
La receta de brownie de Oriol Balaguer (Montaje Infobae)

El brownie de chocolate es uno de los grandes clásicos de la repostería internacional, un bizcocho denso, sabroso y húmedo que conquista tanto a cartas de restaurantes como a cocinas caseras. Hoy aprendemos a preparar la versión del archiconocido pastelero Oriol Balaguer (Calafell, Tarragona, 1971), Mejor Chef Pastelero en 2018 y todo un icono de la alta repostería en España.

Con una trayectoria marcada por la presencia de grandes restaurantes y por la pasión por el mundo de lo dulce, ahora el repostero lidera varios proyectos en Madrid y Barcelona, como el obrador de la icónica La Duquesita o la Pastisseria Sans. También desarrolla sus productos bajo su propia marca homónima, conocida por sus monas de Pascua, sus bombones y, en general, por sus delicias del cacao.

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Es por ello que Balaguer se convierte en el perfecto referente para una misión como esta. En un brownie, el cacao es el gran protagonista, aunque igual o más importantes resultan los elementos que lo acompañan. Harinas, azúcares, mantequilla, huevos e incluso sal. El repostero compartía su receta infalible en un programa de RTVE junto al cocinero Dani García, dentro de la serie ‘Hacer de comer’.

“Vamos a necesitar harina, azúcar, mantequilla, azúcar moreno, chocolate, nueces, un poquito de sal y huevo. Aparentemente sencillo”, comienza su explicación el repostero. En cuanto al chocolate, gran estrella de la receta, Oriol Balaguer deja clara su preferencia: “Para mí, un 70% está muy bien”, aclara, siempre defensor del chocolate negro de calidad para conseguir un sabor impecable. Como truco estrella para una textura perfecta, un detalle que muchos desconocen: “Hay que usar huevos a temperatura ambiente para que monten mejor y más rápido”, concluye.

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Receta de brownie de chocolate de Oriol Balaguer

El brownie es un bizcocho compacto, bajo y muy jugoso, donde el chocolate negro es el protagonista, acompañado de nueces crujientes. La receta del pastelero Oriol Balaguer consiste en fundir el chocolate junto con la mantequilla y mezclarlo con huevos, azúcar y harina, logrando una masa fina y brillante que se hornea brevemente.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 30 minutos
    • Preparación: 15 minutos
    • Horneado: 12 minutos

Ingredientes

  • 115 g de harina
  • 85 g de azúcar
  • 230 g de mantequilla
  • 115 g de azúcar moreno
  • 145 g de chocolate negro
  • 50 g de nueces
  • Sal (1 pizca)
  • 3 huevos a temperatura ambiente

Cómo hacer brownie de chocolate de Oriol Balaguer, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 180 ºC con calor arriba y abajo y ventilador.
  2. Mezcla los 3 huevos a temperatura ambiente con el azúcar blanco y el azúcar moreno hasta tener una masa líquida y el azúcar disuelto. No montes la mezcla.
  3. Funde el chocolate negro en el microondas en intervalos de 1 minuto para evitar que se queme.
  4. Añade la mantequilla pomada al chocolate fundido (debe estar a 40-45 ºC) y mezcla hasta obtener una crema homogénea.
  5. Incorpora la mezcla de chocolate y mantequilla al batido de huevos y azúcar.
  6. Agrega la sal y la harina tamizada. Remueve hasta lograr una textura lisa y brillante.
  7. Vierte la mezcla en un molde engrasado o forrado con papel vegetal. Distribuye las nueces por encima y dentro de la masa.
  8. Hornea entre 8 y 12 minutos. El brownie debe quedar cuajado por fuera y húmedo por dentro. Un truco: el palillo debe salir ligeramente manchado.
  9. Deja reposar hasta que baje la temperatura y desmolda con cuidado.
  10. Sirve en porciones cuadradas. Puedes acompañar con helado o frutos secos extra.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre 8 y 10 porciones (según el tamaño de corte).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 350 kcal aprox.
  • Grasas: 23 g
  • Hidratos de carbono: 32 g
  • Proteínas: 5 g
  • Azúcares: 19 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El brownie se conserva en nevera hasta 5 días en recipiente hermético. Puedes congelarlo hasta 2 meses, bien envuelto en film.

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