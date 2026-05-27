Oriol Balaguer, pastelero: “Para hacer un buen brownie en casa, utilizo azúcar blanco y moreno, chocolate negro del 70%, nueces y sal”

La receta de brownie de Oriol Balaguer (Montaje Infobae)

El brownie de chocolate es uno de los grandes clásicos de la repostería internacional, un bizcocho denso, sabroso y húmedo que conquista tanto a cartas de restaurantes como a cocinas caseras. Hoy aprendemos a preparar la versión del archiconocido pastelero Oriol Balaguer (Calafell, Tarragona, 1971), Mejor Chef Pastelero en 2018 y todo un icono de la alta repostería en España.

Con una trayectoria marcada por la presencia de grandes restaurantes y por la pasión por el mundo de lo dulce, ahora el repostero lidera varios proyectos en Madrid y Barcelona, como el obrador de la icónica La Duquesita o la Pastisseria Sans. También desarrolla sus productos bajo su propia marca homónima, conocida por sus monas de Pascua, sus bombones y, en general, por sus delicias del cacao.

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Es por ello que Balaguer se convierte en el perfecto referente para una misión como esta. En un brownie, el cacao es el gran protagonista, aunque igual o más importantes resultan los elementos que lo acompañan. Harinas, azúcares, mantequilla, huevos e incluso sal. El repostero compartía su receta infalible en un programa de RTVE junto al cocinero Dani García, dentro de la serie ‘Hacer de comer’.

“Vamos a necesitar harina, azúcar, mantequilla, azúcar moreno, chocolate, nueces, un poquito de sal y huevo. Aparentemente sencillo”, comienza su explicación el repostero. En cuanto al chocolate, gran estrella de la receta, Oriol Balaguer deja clara su preferencia: “Para mí, un 70% está muy bien”, aclara, siempre defensor del chocolate negro de calidad para conseguir un sabor impecable. Como truco estrella para una textura perfecta, un detalle que muchos desconocen: “Hay que usar huevos a temperatura ambiente para que monten mejor y más rápido”, concluye.

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Receta de brownie de chocolate de Oriol Balaguer

El brownie es un bizcocho compacto, bajo y muy jugoso, donde el chocolate negro es el protagonista, acompañado de nueces crujientes. La receta del pastelero Oriol Balaguer consiste en fundir el chocolate junto con la mantequilla y mezclarlo con huevos, azúcar y harina, logrando una masa fina y brillante que se hornea brevemente.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos Preparación: 15 minutos Horneado: 12 minutos



Ingredientes

115 g de harina

85 g de azúcar

230 g de mantequilla

115 g de azúcar moreno

145 g de chocolate negro

50 g de nueces

Sal (1 pizca)

3 huevos a temperatura ambiente

Cómo hacer brownie de chocolate de Oriol Balaguer, paso a paso

Precalienta el horno a 180 ºC con calor arriba y abajo y ventilador. Mezcla los 3 huevos a temperatura ambiente con el azúcar blanco y el azúcar moreno hasta tener una masa líquida y el azúcar disuelto. No montes la mezcla. Funde el chocolate negro en el microondas en intervalos de 1 minuto para evitar que se queme. Añade la mantequilla pomada al chocolate fundido (debe estar a 40-45 ºC) y mezcla hasta obtener una crema homogénea. Incorpora la mezcla de chocolate y mantequilla al batido de huevos y azúcar. Agrega la sal y la harina tamizada. Remueve hasta lograr una textura lisa y brillante. Vierte la mezcla en un molde engrasado o forrado con papel vegetal. Distribuye las nueces por encima y dentro de la masa. Hornea entre 8 y 12 minutos. El brownie debe quedar cuajado por fuera y húmedo por dentro. Un truco: el palillo debe salir ligeramente manchado. Deja reposar hasta que baje la temperatura y desmolda con cuidado. Sirve en porciones cuadradas. Puedes acompañar con helado o frutos secos extra.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre 8 y 10 porciones (según el tamaño de corte).

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 350 kcal aprox.

Grasas: 23 g

Hidratos de carbono: 32 g

Proteínas: 5 g

Azúcares: 19 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El brownie se conserva en nevera hasta 5 días en recipiente hermético. Puedes congelarlo hasta 2 meses, bien envuelto en film.

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