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Tres walabíes, dos corzos y 14 perros: rescatan a una veintena de animales en pésimas condiciones en una finca dedicada al cultivo de marihuana

La Policía Nacional ha detenido en Malagón (Ciudad Real) a dos personas que controlaban todo el proceso de producción de la droga

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En la finca ubicada en Malagón (Ciudad Real), perros, walabíes, terneros y corzos convivían con plantaciones de marihuana y cadáveres en avanzado estado de descomposición. (Vídeo: Policía Nacional).

La Policía Nacional ha rescatado a una veintena de animales que se encontraban en “pésimas condiciones higiénico-sanitarias” en una finca en Malagón (Ciudad Real) dedicada al cultivo intensivo de marihuana. Tras recibir diversas informaciones que apuntaban a la existencia de la actividad ilícita, se llevó a cabo un operativo que se ha saldado con la detención de dos personas.

En el lugar, los agentes han encontrado 14 perros de distinta raza (11 galgos y 3 teckels), tres terneros, dos corzos y tres ejemplares de walabí, una especie similar a un canguro. Los animales convivían con cadáveres, algunos de los cuales se encontraban en avanzado estado de putrefacción, como cientos de pollos con los que se alimentaba a los canes.

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Los animales, además, no contaban con ningún tipo de documentación legal. Al verificar el estado en el que se encontraban, la Policía Nacional dio aviso a los servicios veterinarios de la Diputación Provincial de Ciudad Real, que realizaron una valoración de las instalaciones y del estado de los ejemplares.

Uno de los walabíes que la Policía Nacional ha encontrado en una finca dedicada al cultivo de marihuana en Malagón, Ciudad Real. (Policía Nacional)
Uno de los walabíes que la Policía Nacional ha encontrado en una finca dedicada al cultivo de marihuana en Malagón, Ciudad Real. (Policía Nacional)

Por su parte, la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha gestionó la acogida inmediata de los animales: los 14 perros han sido trasladados a la protectora de animales de Malagón, los dos corzos a la granja cinegética de Almodóvar del Campo y lo walabíes al parque zoológico y botánico Koki de Toledo.

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Cerca de 1.000 plantas de marihuana

Tras las primeras comprobaciones, los agentes lograron ubicar la parcela y se comprobó que albergaba varias plantaciones activas, así como varias construcciones que posiblemente ocultasen más cultivos indoor.

Con una autorización judicial, la Policía Nacional estableció un operativo y registró la finca el pasado martes 30 de junio. Allí hallaron “un panorama insólito”, según han señalado los agentes de seguridad en un comunicado.

La parcela albergaba seis plantaciones de cannabis tanto interiores como exteriores con cerca de 1.000 plantas en distintas fases de crecimiento y secado. Además, la finca tenía una plantación subterránea de 200 metros cuadrados que no estaba actualmente en uso por una inundación. Los detenidos controlaban todo el proceso de producción de la marihuana, desde la siembra hasta el procesamiento final. De hecho, disponían de semilleros y cultivos en diferentes fases de crecimiento, así como un secadero y una peladora de cogollos.

Uno de los perros rescatados en la finca intervenida por la Policía Nacional. (Policía Nacional/Europa Press)
Uno de los perros rescatados en la finca intervenida por la Policía Nacional. (Policía Nacional/Europa Press)

Todas las plantaciones recibían el suministro eléctrico necesario para su funcionamiento de varios enganches ilegales trifásicos, lo que ha supuesto un fraude estimado en 10.000 euros durante el último año.

En total, los agentes de la Policía Nacional han intervenida en este operativo 841 plantas de un peso aproximado de unos 50 kilogramos. Además, han incautado 150 plantas secas, 6.640 euros en efectivo, una carabina de aire comprimido modificada para usar munición del calibre 0.36 y una pistola detonadora.

Por las plantaciones de marihuana, los objetos intervenidos y las pésimas condiciones en las que se hallaron los animales de la finca, a los dos detenidos se les imputa la comisión de cinco delitos: contra la salud pública, por defraudación de fluido eléctrico, por tenencia ilícita de armas, contra la flora y la fauna y por maltrato animal.

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