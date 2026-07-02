La jueza archiva la causa contra Miguel Ángel Rodríguez por presunta revelación de secretos

La jueza encargada del caso contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha decidido archivar la causa abierta por el envío del nombre y los apellidos de dos periodistas de El País . Según fuentes jurídicas consultadas por la agencia EFE , la magistrada no aprecia indicios de delito de revelación de secretos en los hechos investigados.

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