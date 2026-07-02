España

Compartir piso reduce la soledad, pero daña la salud: los que conviven sin pareja están peor que los que viven solos

Un estudio revela que compartir hogar sin pareja se asocia a más depresión, más dolor y peor salud que vivir en solitario, pero los factores clave son el nivel de ingresos y de apoyo social

Guardar
Google icon
Compañeros en el salón de un piso compartido. (Freepik)
Compañeros en el salón de un piso compartido. (Freepik)

Compartir piso con otras personas, pero sin convivir con una pareja, se asocia a peores indicadores de salud que vivir en solitario, según revela un estudio publicado en publicado en la revista Panorama Social número 43 de Funcas. Aunque para los que viven solos o con su pareja el nivel de salud es predecible reparando en el apoyo social o los recursos económicos de los que dispongan, estos dos factores no representan brechas tan relevantes en el caso de los que comparten piso con amigos, familiares o desconocidos, que normalmente se enfrentan a situaciones relacionales y financieras menos estables.

El análisis, realizado por Álvaro Suárez Vergne, investigador posdoctoral del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), compara tres situaciones de convivencia (vivir en pareja, vivir en solitario y compartir hogar con otras personas sin relación de pareja) en cuatro indicadores: salud autopercibida, presencia de cuadros depresivos, dolor severo o extremo y limitaciones en la vida diaria por motivos de salud.

PUBLICIDAD

En los cuatro, quienes conviven con personas que no son su pareja presentan una desventaja igual o superior a la de quienes viven solos, según los datos de la Encuesta de Salud de España 2023, elaborada por el Ministerio de Sanidad y el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Quienes viven en pareja, en cambio, muestran los mejores resultados en todos los indicadores analizados. Pero la distancia entre ese grupo y los otros dos no responde a lo que cabría esperar. Compartir hogar con otras personas no mejora la salud respecto a vivir solo y, en indicadores como la salud autopercibida y las limitaciones funcionales, la situación de quienes conviven sin pareja es incluso más desfavorable que la de quienes viven en solitario.

PUBLICIDAD

Tener pareja no es la clave

El factor más relevante no es tener a alguien en casa, sino el tipo de vínculo y las condiciones que lo rodean. Vivir en pareja combina, con una frecuencia que otras formas de convivencia no alcanzan, apoyo emocional disponible, recursos económicos compartidos y hábitos cotidianos más saludables. Esas tres dimensiones, y no la convivencia en sí, son las que explican la diferencia.

El estudio lo comprueba mediante un segundo modelo estadístico que incorpora variables de apoyo social, ingresos del hogar y comportamientos relacionados con la salud. Cuando se tienen en cuenta esos factores, la desventaja de quienes viven solos se reduce o desaparece en varios indicadores. La de quienes conviven sin pareja, en cambio, permanece prácticamente intacta. Ni el apoyo social, ni los ingresos, ni los hábitos saludables logran explicar por qué este grupo presenta peores resultados que los solitarios.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, presenta el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 como una herramienta fundamental para conformar un parque público de vivienda y combatir la crisis actual.

Eso sugiere que compartir hogar no funciona como sustituto de la convivencia en pareja, sino que puede ser, en muchos casos, un indicador de vulnerabilidad. El grupo que convive sin pareja reúne situaciones muy heterogéneas: personas que viven con hijos, con familiares, con amigos o con compañeros de piso. En algunos casos, esa convivencia refleja dependencia, cuidado de terceros o falta de alternativas residenciales, circunstancias que el análisis no puede desagregar con precisión pero que apuntan a perfiles con mayor exposición a dificultades materiales y relacionales.

Los ingresos y el apoyo social explican la diferencia

El apoyo social tiene un papel especialmente relevante en las diferencias de salud mental: cuando se controla esa variable, la brecha en sintomatología depresiva entre quienes viven solos y quienes viven en pareja se estrecha de forma apreciable. Los ingresos del hogar, por su parte, explican mejor las diferencias en salud autopercibida y en limitaciones funcionales. Los hábitos saludables muestran una capacidad explicativa más limitada cuando se analizan de forma aislada.

Aun así, el estudio advierte de sus limitaciones. Al tratarse de datos transversales, no es posible establecer la dirección causal de la relación entre convivencia y salud. Las personas con mejor salud tienen más probabilidades de formar y mantener una relación de pareja, lo que significa que parte de la ventaja observada puede reflejar un proceso de selección previo y no un efecto protector de la convivencia. El propio investigador señala que futuros trabajos deberían incorporar variables sobre la calidad de la relación, el nivel de conflicto, la distribución de cuidados o el grado de autonomía dentro del hogar.

Temas Relacionados

ViviendaVivienda EspañaÚltima Hora EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Científicos de Estados Unidos crean la primera célula de laboratorio que puede crecer y alimentarse, pero sigue “lejos de estar viva”

Se trata de lo más cercano que hemos estado de construir una célula viva, aunque su investigación genera dudas

Científicos de Estados Unidos crean la primera célula de laboratorio que puede crecer y alimentarse, pero sigue “lejos de estar viva”

España - Austria, en directo: última hora del Mundial 2026 y de cómo la Selección afronta su primer ‘vida o muerte’ tras superar como líder la fase de grupos

El vestuario está confiado. Luis de la Fuente aseguró en rueda de prensa que “en una competición como esta hay que adaptarse e integrarse”

España - Austria, en directo: última hora del Mundial 2026 y de cómo la Selección afronta su primer ‘vida o muerte’ tras superar como líder la fase de grupos

Manuel Heredia, un mozo de almacén que vive en la calle pese a cobrar 1.200 euros: “Prefiero poder comer que estar en una habitación y no hacerlo”

El encarecimiento del alquiler y la falta de vivienda asequible han dado lugar a una realidad cada vez más visible: personas con empleo que no tienen hogar

Manuel Heredia, un mozo de almacén que vive en la calle pese a cobrar 1.200 euros: “Prefiero poder comer que estar en una habitación y no hacerlo”

Tres walabíes, dos corzos y 14 perros: rescatan a una veintena de animales en pésimas condiciones en una finca dedicada al cultivo de marihuana

La Policía Nacional ha detenido en Malagón (Ciudad Real) a dos personas que controlaban todo el proceso de producción de la droga

Tres walabíes, dos corzos y 14 perros: rescatan a una veintena de animales en pésimas condiciones en una finca dedicada al cultivo de marihuana

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Como cada jueves, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza archiva la causa contra Miguel Ángel Rodríguez por presunta revelación de secretos

La jueza archiva la causa contra Miguel Ángel Rodríguez por presunta revelación de secretos

El 68% de los europeos ve la seguridad de su país amenazada y casi la mitad señala Oriente Medio como la principal urgencia

La Abogacía del Estado se persona en la investigación de las joyas de Zapatero en defensa de Hacienda

Suspenden a un guardia civil por presentarse tres horas tarde en el cuartel y modificar su fichaje para ocultarlo

El Senado de Bolivia crea una comisión especial de investigación para “indagar las presuntas gestiones de influencia ejercidas” por Zapatero a favor del Grupo Gloria

ECONOMÍA

Manuel Heredia, un mozo de almacén que vive en la calle pese a cobrar 1.200 euros: “Prefiero poder comer que estar en una habitación y no hacerlo”

Manuel Heredia, un mozo de almacén que vive en la calle pese a cobrar 1.200 euros: “Prefiero poder comer que estar en una habitación y no hacerlo”

Iryo se une a la tendencia del pago a plazos en el transporte y permitirá financiar sus viajes en tren

El murciano que devolverá el Sorolla que cogió “por el marco” tiene derecho a recompensa, pero puede encontrarse con problemas

España marca récord con 22,4 millones de afiliados en junio y el paro baja de 2,3 millones por primera vez desde 2008, pero persiste la estacionalidad

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 2 de julio

DEPORTES

España - Austria, en directo: última hora del Mundial 2026 y de cómo la Selección afronta su primer ‘vida o muerte’ tras superar como líder la fase de grupos

España - Austria, en directo: última hora del Mundial 2026 y de cómo la Selección afronta su primer ‘vida o muerte’ tras superar como líder la fase de grupos

España busca la fórmula para anular a Austria y su ‘Gegenpressing’ o presión alta y sellar el pase a octavos de final del Mundial

Llega la hora de Lamine

Bélgica remonta ante Senegal y se clasifica a los octavos del Mundial 2026 con un penalti en el último minuto de la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo

Estados Unidos elimina a Bosnia y se cita con Bélgica en octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo