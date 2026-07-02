El 68% de los europeos ve la seguridad de su país amenazada y casi la mitad señala Oriente Medio como la principal urgencia

Soldado de Rumanía (REUTERS/Amel Emric/File Photo)

El 68% de los europeos considera que la seguridad de su país está amenazada en el contexto actual. Así lo refleja el Eurobarómetro de este mes de junio. Este temor ha crecido en los últimos meses por los conflictos actuales y la situación internacional. Aunque la mitad de los encuestados (51%) no piensa que su propia seguridad personal esté en riesgo, el ambiente de preocupación por lo que ocurre fuera de sus fronteras es alto.

Según datos recogidos por la Unión Europea (UE), el principal tema que preocupa hoy a los europeos en relación a la seguridad es el conflicto en Oriente Medio, que lidera la lista con un 25%. Le siguen la situación internacional general (23%) y la invasión de Ucrania por parte de Rusia (20%). La atención sobre Ucrania ha disminuido seis puntos en comparación con las encuestas anteriores, pero sigue presente entre las urgencias.

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Además, la importancia de la defensa como tema general bajó a un 15%, aunque sigue siendo relevante. El estudio de la ECFR (Consejo Europeo de Relaciones Exteriores) también señala que muchos ciudadanos en todo el mundo creen que la influencia de China crecerá en los próximos 10 años. Esta idea se extiende a varios países europeos y suma otro motivo de inquietud en la región. Con amenazas que cambian rápido y la opinión pública pidiendo más seguridad y cooperación, la UE enfrenta decisiones clave.

El Ministerio de Defensa ha avanzado que España incrementará con medio aéreos "su contribución a la seguridad y disuasión" en el espacio aéreo del flanco oriental de la OTAN, "en misiones de vigilancia y control", tras la reciente incursión de drones rusos en Polonia. (Fuente: Europa Press / OTAN / EBS / Moncloa / Defensa)

Financiación compartida y debate sobre gasto militar

El Eurobarómetro también destaca que el 78% de los europeos prefiere que los grandes proyectos, como los de defensa, se paguen entre todos los países miembros y no de forma individual. Esta visión favorece la idea de una defensa europea compartida, donde la colaboración y la coordinación sean la norma para enfrentar los desafíos comunes y responder con mayor eficacia ante situaciones de crisis.

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En el reparto del presupuesto europeo, la seguridad y la defensa han subido hasta el segundo lugar en importancia, con un 38% de los ciudadanos considerándolas una prioridad. Esto supone un aumento de tres puntos desde el otoño pasado. La presión de los problemas internacionales está influyendo de manera clara en cómo la UE decide gastar su dinero y asignar los fondos disponibles.

Las claves que Rusia exhibe en sus ejercicios militares nucleares: 64.000 soldados, misiles, drones y la destrucción de un sistema alemán. Ministerio de Defensa de Rusia.

En cuanto al gasto militar, el 42% de los encuestados piensa que la UE gasta lo necesario, mientras que un 32% quiere que se invierta más y un 14% opina que se gasta demasiado. Los franceses son quienes, en mayor proporción, creen que la inversión es insuficiente (43%), mientras que en Eslovenia más gente piensa que el gasto es excesivo (27%). Este debate público refleja la diversidad de opiniones sobre cómo deben gestionarse los recursos destinados a la defensa.

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Los debates en el Parlamento Europeo giran en torno al apoyo continuo a Ucrania y a cómo seguir de cerca los conflictos en Oriente Medio, así como a la revisión del presupuesto y las prioridades futuras. Estas cuestiones marcan el rumbo de la política exterior y de seguridad del grupo en este momento clave para el continente.