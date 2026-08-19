¿En España se da propina? Solo uno de cada cuatro comensales la deja por defecto y un 77% “eliminaría esta práctica para siempre”

Solo uno de cada cuatro españoles deja siempre propina cuando sale a comer (Magnific)

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Terminamos de comer y llega el temido momento de pagar la cuenta. Además del coste de cada plato, encontramos una opción extra: ¿quieres dejar un 10% de propina? Aunque en países como Estados Unidos este plus forma parte del día a día de los consumidores, en España la propina es un gasto personal y completamente voluntario. Mientras que los americanos lo consideran casi una obligación, los españoles lo condicionan a la experiencia vivida en el restaurante y a la calidad del servicio recibido.

Lejos de responder a una lógica fija, el hábito de dejar unos euros de más sobre la cuenta sigue dependiendo de cada comensal y de las circunstancias de cada visita. Así lo refleja la última encuesta de TheFork Lab sobre los hábitos del comensal español, realizada a más de 4.500 usuarios: solo uno de cada cuatro (un 25%) asegura dejar propina siempre que sale a comer o cenar fuera, mientras que un 15% afirma no hacerlo nunca. La opción más habitual es hacerlo de forma ocasional, ya que un 58% de los españoles reconoce que decide en cada ocasión, principalmente en función de su experiencia en el establecimiento.

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Entre quienes reconocen no dejar propina cuando salen a comer o a cenar fuera, los motivos son diversos. El 61% considera que el precio ya incluye el servicio, mientras que un 20% señala que pagar con tarjeta les dificulta el gesto. Por su parte, un 19% entiende que “el personal de sala ya recibe un salario por su trabajo” y, por tanto, no considera necesario añadir una cantidad extra a la cuenta. Preguntados por el futuro de las propinas en España, el 77% las eliminaría y un 22% las mantendría como están en la actualidad, pero solo un 1% las aumentaría.

Un importe de menos del 5%

Entre quienes deciden sí dejarla, el importe suele ser moderado y varía: el 63% deja menos del 5% del total de la cuenta, mientras que un 35% se sitúa entre el 5% y el 10%. Solo un 2% supera este último porcentaje. Sobre por qué deciden sumar este plus a su cuenta, la mayoría reconoce depender de la calidad del servicio y de la cocina y de la atención recibida por parte del personal de sala. Solamente un 5% reconoce que es una costumbre que siempre ha llevado a cabo.

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Por tipo de establecimiento, los restaurantes tradicionales son los que concentran este gesto con mayor frecuencia. Un 58% de los españoles reconoce dejar propina principalmente en este tipo de locales, por encima de los establecimientos de alta gastronomía (17%), de los de carácter más informal (16%), así como de bares y cafeterías (9%).

Un 58% de los españoles reconoce dejar propina principalmente en restaurantes tradicionales Foto: Agnitio

‘No’ a la propina sugerida

Uno de los datos más reveladores de la encuesta apunta a una práctica cada vez más extendida: incluir una sugerencia de importe en la cuenta por parte del restaurante. El fenómeno conocido como la propina sugerida. El 60% de los encuestados lo considera un “gesto inapropiado”, mientras que un 23% la acepta siempre que se mantenga como una opción voluntaria y un 17% reconoce sentirse incómodo cuando experimenta esta situación, aunque asegura que lo comprende. Esta respuesta refleja cómo el comensal español sigue entendiendo la propina como un gesto voluntario en lugar de una obligación.

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