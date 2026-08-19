España
Agregar Infobae enGoogle

‘La isla de las tentaciones’ ya tiene fecha para presentar a los protagonistas de su undécima edición, la tercera en menos de un año

Montoya apareció como invitado en el casting del reality para conocer a los futuros concursantes

Montoya en el casting de 'La isla de las tentaciones 11' (Mediaset España)
Montoya en el casting de 'La isla de las tentaciones 11' (Mediaset España)
Guardar

Mediaset ya ha puesto fecha al despliegue previo de La isla de las tentaciones 11 y presentará a sus nuevos protagonistas el 2 de septiembre, cuando estrenará en Mediaset Infinity el segundo especial de Rumbo a la isla de las tentaciones, en una edición que sería la tercera del formato en menos de un año si finalmente llega a Telecinco en septiembre.

La hoja de ruta ya está fijada: el primer especial se ha estrenado este miércoles 19 de agosto, el segundo llegará el 26 de agosto y el tercero, centrado en las parejas y acompañado de un tráiler amplio de la edición, se publicará el 2 de septiembre. Ese calendario sitúa el reality de Sandra Barneda a las puertas del arranque de la nueva temporada televisiva, aunque la cadena todavía no ha comunicado su fecha exacta de estreno.

PUBLICIDAD

La plataforma ya ofrece de manera gratuita el especial La isla de las tentaciones. El casting, el primer contenido con el que la cadena ha comenzado a calentar el regreso de uno de sus formatos más exitosos de sus últimos años. El especial permite ver a algunas de las parejas, solteros y solteras que han participado en las pruebas de selección para la undécima edición.

Tres meses después, los protagonistas compartieron decisiones que marcaron su futuro sentimental
Varias parejas sorprendieron al revelar cómo cambiaron sus historias tras el final del reality (Composición Infobae)

Cuándo empieza ‘La isla de las tentaciones 11′

La undécima edición apunta a convertirse en una de las principales apuestas de Telecinco para el arranque de la próxima temporada, que también se abrirá con Supervivientes All Stars 3 ante una posible coincidencia de emisión. El año pasado, Telecinco emitió primero Supervivientes All Stars 2, entre principios de septiembre y finales de octubre, y después La isla de las tentaciones 9, entre principios de noviembre de 2025 y mediados de enero de 2026, mientras que la décima edición se emitió entre abril y junio de este año, por lo que de llegar en septiembre serían tres ediciones que han ocupado 2026.

PUBLICIDAD

El movimiento encaja con la estrategia habitual de la cadena: convertir las semanas previas al estreno en una cuenta atrás por fases. Primero, el casting; después, los solteros y solteras que viajarán a las villas y, por último, el plato fuerte, que son las parejas protagonistas y un avance de los momentos más destacados de la temporada.

La cita más relevante de ese despliegue llegará el miércoles 2 de septiembre. Ese día se estrenará la tercera entrega de Rumbo a la isla de las tentaciones, el especial que servirá para conocer a las parejas que afrontarán la experiencia en República Dominicana, junto a sus preparativos, expectativas, deseos, límites y el contexto que los envuelve antes del viaje.

El sevillano ha sacado 'La mano atrás' para explicar cómo se siente después de un año complicado.

Montoya en el casting de ‘La isla de las tentaciones 11′

Ese mismo programa incluirá además un tráiler extenso con algunas de las escenas más destacadas de la edición, por lo que esa fecha en el primer gran escaparate de la temporada de La isla de las tentaciones, aunque el debut en abierto siga sin día confirmado. Antes, el miércoles 26 de agosto, llegará la segunda entrega de Rumbo a la isla de las tentaciones, centrada en los solteros y solteras cuya misión será poner a prueba las relaciones de las parejas. Será el primer acercamiento a los nuevos tentadores, imprescindibles para las tramas en la mecánica del programa.

El primero de los especiales ya disponibles deja también uno de los reclamos promocionales de esta fase: la reaparición de José Carlos Montoya, concursante de la octava edición. El exparticipante ha acudido al casting para sorprender a varios aspirantes y recordar con ellos su mítico paso por el formato: “El mayor premio que me llevé fue el crecimiento que tuve y el amor propio que he ganado. Ahora ni ‘el tato’ me la da. Si rompo una pareja, porque yo sé lo que se sufre cuando te rompen, yo con esa persona me voy. O lo intentaría. No haría lo que hacen ahora, porque tú te estás entregando”.

El gran protagonista de la octava edición remata su intervención con un consejo: “Que vayáis siempre con la verdad, que al final la verdad triunfa”. Su presencia es el elemento más reconocible de un especial de 47 minutos por el que pasan numerosas parejas con relaciones que van desde los seis meses hasta los 8 años y medio, además de distintos candidatos a tentadores y tentadoras.

Temas Relacionados

La isla de las tentacionesMediaset EspañaTelecincoTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Avance de ‘Sueños de libertad’ del jueves 20 de agosto: Marta se enfrenta a Gabriel y Begoña reflexiona sobre su futuro con Andrés

La serie diaria de Antena 3 encara un final de semana tenso en la fábrica de Perfumerías De la Reina

Avance de ‘Sueños de libertad’ del jueves 20 de agosto: Marta se enfrenta a Gabriel y Begoña reflexiona sobre su futuro con Andrés

Una mujer de Galicia consigue una pensión tras la muerte de su madre gracias a la ayuda del alcalde del municipio donde residía

Dejó su trabajo para cuidar de su madre durante sus últimos años de vida y tuvo que demostrar ante los tribunales que habían convivido pese a no estar empadronada

Una mujer de Galicia consigue una pensión tras la muerte de su madre gracias a la ayuda del alcalde del municipio donde residía

Ensalada italiana de melón, la receta saludable y fácil de hacer que es perfecta para refrescarse en verano

Con la fruta de temporada como ingrediente estrella y en solo 15 minutos se puede preparar un plato ligero, que es ideal como entrante o cena veraniega para los días de calor

Ensalada italiana de melón, la receta saludable y fácil de hacer que es perfecta para refrescarse en verano

La propina divide a los españoles: solo uno de cada cuatro la deja siempre y el 77% quiere eliminarla

Seis de cada diez comensales consideran inapropiado sugerir un importe y la mayoría defiende que el gesto siga siendo completamente voluntario

La propina divide a los españoles: solo uno de cada cuatro la deja siempre y el 77% quiere eliminarla

Muere a los 92 años Josep Cusí, uno de los mejores amigos y confidentes del rey Juan Carlos I e instructor de caza de Franco

El barcelonés también fue olímpico y lleva formando parte del círculo del emérito desde hace más de 70 años

Muere a los 92 años Josep Cusí, uno de los mejores amigos y confidentes del rey Juan Carlos I e instructor de caza de Franco
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Alemania respalda a la Corte Penal Internacional frente a las sanciones de EEUU por investigar y ordenar la detención de “funcionarios cuyos gobiernos no reconocen” el tribunal

Alemania respalda a la Corte Penal Internacional frente a las sanciones de EEUU por investigar y ordenar la detención de “funcionarios cuyos gobiernos no reconocen” el tribunal

Las mafias ya intentan trasladar a los migrantes de Ceuta a la Península: la Guardia Civil frustra la salida de una embarcación en La Sirena

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un brasileño que huyó a España tras denunciar a una banda que le robó la moto y sufrir un intento de asesinato

La misión española en Líbano cumple 20 años con el retorno de más de 850.000 personas a sus casas pero una “crisis lejos de terminar”

Qué sabían los servicios secretos y qué habló Moncloa con Marruecos: las preguntas que los ministros no han respondido sobre Ceuta y que se encontrarán en el Congreso

ECONOMÍA

La propina divide a los españoles: solo uno de cada cuatro la deja siempre y el 77% quiere eliminarla

La propina divide a los españoles: solo uno de cada cuatro la deja siempre y el 77% quiere eliminarla

La subida de precios obliga a más de la mitad de los españoles a ‘sacar’ la carne y el pescado de su cesta de la compra

Francisco Rius, jurista: “La gente no sabe que la normativa castiga a la persona que recibe dinero falso y, conociendo que es falso, lo pone en circulación”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 19 de agosto

Consumo multa a Avis con un millón de euros por cobrarles a sus clientes hasta 45 euros cada vez que recibían una multa con su coche de alquiler

DEPORTES

Carlos Sainz renueva con Williams: “Ayudaré a que la escudería vuelva al lugar que merece”

Carlos Sainz renueva con Williams: “Ayudaré a que la escudería vuelva al lugar que merece”

Troy Parrott, el monstruo tapado por Harry Kane que ya tiene el Real Betis por 16 millones de euros

El excampeón mundial de billar, Graeme Dott, a juicio por agredir sexualmente a un niño y una niña: “Podríamos jugar a un juego”

Choque de eras: el FC Barcelona de Flick se parece más que nunca al de Guardiola en el regreso de Mourinho al Real Madrid

España cambia la pista por la piscina: del “chof” del atletismo a la esperanza en la natación rumbo a Los Ángeles 2028