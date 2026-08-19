‘La isla de las tentaciones’ ya tiene fecha para presentar a los protagonistas de su undécima edición, la tercera en menos de un año

Montoya en el casting de 'La isla de las tentaciones 11' (Mediaset España)

Guardar

Mediaset ya ha puesto fecha al despliegue previo de La isla de las tentaciones 11 y presentará a sus nuevos protagonistas el 2 de septiembre, cuando estrenará en Mediaset Infinity el segundo especial de Rumbo a la isla de las tentaciones, en una edición que sería la tercera del formato en menos de un año si finalmente llega a Telecinco en septiembre.

La hoja de ruta ya está fijada: el primer especial se ha estrenado este miércoles 19 de agosto, el segundo llegará el 26 de agosto y el tercero, centrado en las parejas y acompañado de un tráiler amplio de la edición, se publicará el 2 de septiembre. Ese calendario sitúa el reality de Sandra Barneda a las puertas del arranque de la nueva temporada televisiva, aunque la cadena todavía no ha comunicado su fecha exacta de estreno.

PUBLICIDAD

La plataforma ya ofrece de manera gratuita el especial La isla de las tentaciones. El casting, el primer contenido con el que la cadena ha comenzado a calentar el regreso de uno de sus formatos más exitosos de sus últimos años. El especial permite ver a algunas de las parejas, solteros y solteras que han participado en las pruebas de selección para la undécima edición.

Varias parejas sorprendieron al revelar cómo cambiaron sus historias tras el final del reality (Composición Infobae)

Cuándo empieza ‘La isla de las tentaciones 11′

La undécima edición apunta a convertirse en una de las principales apuestas de Telecinco para el arranque de la próxima temporada, que también se abrirá con Supervivientes All Stars 3 ante una posible coincidencia de emisión. El año pasado, Telecinco emitió primero Supervivientes All Stars 2, entre principios de septiembre y finales de octubre, y después La isla de las tentaciones 9, entre principios de noviembre de 2025 y mediados de enero de 2026, mientras que la décima edición se emitió entre abril y junio de este año, por lo que de llegar en septiembre serían tres ediciones que han ocupado 2026.

PUBLICIDAD

El movimiento encaja con la estrategia habitual de la cadena: convertir las semanas previas al estreno en una cuenta atrás por fases. Primero, el casting; después, los solteros y solteras que viajarán a las villas y, por último, el plato fuerte, que son las parejas protagonistas y un avance de los momentos más destacados de la temporada.

La cita más relevante de ese despliegue llegará el miércoles 2 de septiembre. Ese día se estrenará la tercera entrega de Rumbo a la isla de las tentaciones, el especial que servirá para conocer a las parejas que afrontarán la experiencia en República Dominicana, junto a sus preparativos, expectativas, deseos, límites y el contexto que los envuelve antes del viaje.

PUBLICIDAD

El sevillano ha sacado 'La mano atrás' para explicar cómo se siente después de un año complicado.

Montoya en el casting de ‘La isla de las tentaciones 11′

Ese mismo programa incluirá además un tráiler extenso con algunas de las escenas más destacadas de la edición, por lo que esa fecha en el primer gran escaparate de la temporada de La isla de las tentaciones, aunque el debut en abierto siga sin día confirmado. Antes, el miércoles 26 de agosto, llegará la segunda entrega de Rumbo a la isla de las tentaciones, centrada en los solteros y solteras cuya misión será poner a prueba las relaciones de las parejas. Será el primer acercamiento a los nuevos tentadores, imprescindibles para las tramas en la mecánica del programa.

El primero de los especiales ya disponibles deja también uno de los reclamos promocionales de esta fase: la reaparición de José Carlos Montoya, concursante de la octava edición. El exparticipante ha acudido al casting para sorprender a varios aspirantes y recordar con ellos su mítico paso por el formato: “El mayor premio que me llevé fue el crecimiento que tuve y el amor propio que he ganado. Ahora ni ‘el tato’ me la da. Si rompo una pareja, porque yo sé lo que se sufre cuando te rompen, yo con esa persona me voy. O lo intentaría. No haría lo que hacen ahora, porque tú te estás entregando”.

PUBLICIDAD

El gran protagonista de la octava edición remata su intervención con un consejo: “Que vayáis siempre con la verdad, que al final la verdad triunfa”. Su presencia es el elemento más reconocible de un especial de 47 minutos por el que pasan numerosas parejas con relaciones que van desde los seis meses hasta los 8 años y medio, además de distintos candidatos a tentadores y tentadoras.