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Las gasolineras avisan de que repostar será más caro desde este miércoles pese a las ayudas del Gobierno

El Consejo de Ministro aprobó el lunes un decreto que mantiene una reducción progresiva del IEH de 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre

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Una persona echa combustible, a 4 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). (David Zorrakino / Europa Press)
Una persona echa combustible, a 4 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). (David Zorrakino / Europa Press)

El precio de los carburantes subirá a partir de la medianoche de este 1 de julio, según ha advertido este martes la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES). Un mensaje que choca de frente con el paquete de medidas fiscales que el Gobierno de España presentó el lunes con el objetivo de aliviar el bolsillo de los conductores.

La patronal del sector ha aclarado que la rebaja aprobada en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH) para el mes de julio no basta para compensar el golpe que supone la vuelta del IVA al tipo general del 21%, tras más de tres meses con el tipo reducido del 10% en vigor desde el pasado 22 de marzo.

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Y es que, el Consejo de Ministro aprobó el lunes un decreto que mantiene una reducción progresiva del IEH -15 céntimos por litro en julio, 10 en agosto y 5 en septiembre-, dejando expirar la rebaja del IVA a los combustibles. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido en rueda de prensa que el apoyo fiscal a los hogares se concentraría a partir de ahora en el impuesto sobre hidrocarburos. Sin embargo, la CEEES ha rebatido esta lectura.

El IVA se come la rebaja fiscal

Según los cálculos de la confederación, el IEH del diésel bajará 10,1 céntimos por litro y el de la gasolina 95 lo hará en 3,63 céntimos, pero ese descuento queda anulado por el efecto de la subida del IVA del 10% al 21%. El resultado neto es un encarecimiento del combustible para el consumidor. Tomando los precios medios de este martes como referencia, el litro de diésel pasará de 1,506 euros a 1,534 euros, lo que supone 2,8 céntimos más. La gasolina 95 experimentará un salto mayor, pasando de 1,442 euros a 1,542 euros, 10 céntimos adicionales por litro, un alza del 6,95%.

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Es decir, que un vehículo con capacidad de 50 litros que use gasolina pagará unos 5 euros más cada vez que reposte. Para los conductores con coches más grandes y depósitos de 70 litros, el sobrecoste puede acercarse a los 7 euros por repostaje completo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles la aprobación en el último Consejo de Ministros de junio de un nuevo decreto ley con ayudas fiscales y económicas para paliar el impacto derivado de la guerra en Irán. (Fuente: Congreso)

Además, la rebaja temporal de IEH tiene una vigencia limitada. El decreto aprobado contempla que la ayuda se reduzca en agosto (10 céntimos) y de nuevo en septiembre (5 céntimos), hasta desaparecer por completo en octubre. El texto incluye una cláusula de salvaguarda que elevaría la rebaja a 20 céntimos si la inflación de los carburantes superara el 15% interanual, aunque, por el momento, no está activada esa condición.

El sector rechaza la “campaña de criminalización

La CEEES también ha puesto el foco en el tono del debate público. Desde la confederación se ha lamentado que “el Gobierno vuelva a recurrir a la estrategia de sembrar la sospecha sobre las estaciones de servicio para desviar la atención de su propia política fiscal”.

La patronal ha aludido al informe publicado el 29 de mayo por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), que analizó 10.500 gasolineras en toda España y solo detectó comportamientos anómalos en 52 de ellas. “Esto significa que el 99,51% del sector opera con una honestidad y un cumplimiento normativo intachables”, ha subrayado la organización.

El presidente de la CEES, Javier de Antonio, ha endurecido el tono al referirse a las medidas legislativas que, según la confederación, buscan elaborar una especie de lista negra de instalaciones con irregularidades. “El sector de las estaciones de servicio, compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas y familias, exige respeto, diálogo y el cese inmediato de una campaña de criminalización que carece por completo de base económica y estadística”, ha afirmado De Antonio en declaraciones recogidas por EFE.

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