Un nuevo incendio forestal en la Sierra Oeste de Madrid obliga a activar la Situación Operativa 2 y a confinar Aldea del Fresno y Villamantilla

Nuevo incendio forestal en la Sierra del Oeste. (@Plan_INFOCAM)

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Un nuevo incendio forestal se ha declarado este miércoles en Aldea del Fresno, en la Sierra Oeste de Madrid, y ha obligado a activar la Situación Operativa 2 del Plan INFOMA y a confinar tanto este municipio como el cercano Villamantilla. El fuego vuelve a poner en alerta a un territorio que ya sufrió este verano uno de los mayores incendios registrados en la Comunidad de Madrid, que afectó a más de 27.000 hectáreas.

El fuego, que se ha originado en el kilómetro 52 de la carretera M-510, ha movilizado un amplio dispositivo de extinción compuesto por 20 dotaciones terrestres y cinco medios aéreos, mientras los servicios de emergencia trabajan para contener las llamas y evitar que el incendio continúe avanzando.

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*Noticia en ampliación