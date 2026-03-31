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Conducir a 120 kilómetros por hora es tirar el dinero en la autopista: estas son las recomendaciones de los expertos para ahorrar en Semana Santa

La eficiencia no depende solo de aminorar el ritmo, sino de mantener una velocidad estable y moderada, sin aceleraciones ni frenazos y evitando grandes cambios de marcha

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Coches en España (Jesús Hellín/Europa Press)
Coches en España (Jesús Hellín/Europa Press)

El precio medio de los carburantes continúa subiendo en todas las gasolineras de España como consecuencia de la guerra en Irán y el bloqueo en el estrecho de Ormuz. Esta escalada ha coincidido además con las vacaciones de Semana Santa, una época del año en la que son comunes las escapadas al pueblo, a la playa o a las grandes ciudades. Y en un contexto donde cada litro cuenta, los conductores buscan la manera de hacer más eficientes sus trayectos.

Las recomendaciones de organismos como la Dirección General de Tráfico (DGT) y de estudios expertos coinciden: ajustar la velocidad es uno de los pasos más importantes para mejorar la eficiencia y reducir costes. Concretamente, un ahorro real de combustible puede alcanzarse al reducir la velocidad de 120 a 100 kilómetros por hora, con una diferencia de hasta un 20% menos en gasolina. Este porcentaje de ahorro se explica porque el rango de máxima eficiencia del motor se produce cuando el esfuerzo es menor y la demanda energética se encuentra contenida.

Es decir, cuando un coche supera los 100 kilómetros por hora, el aire ofrece mucha más resistencia y el motor necesita trabajar más. Esto hace que el vehículo consuma más energía y aumente el gasto de combustible. Por eso, conducir por autopista a 120 kilómetros por hora resulta más caro para quienes buscan ahorrar en sus gastos mensuales.

La DGT, en sus recomendaciones oficiales, sostiene que la velocidad óptima para reducir el consumo de carburante se sitúa en 90 kilómetros por hora en carreteras convencionales.

No todo depende del ritmo: otros factores que ayudan a reducir el consumo

Hay que subrayar también que la eficiencia en la conducción no depende solo de aminorar el ritmo. Los expertos coinciden en que lo ideal es mantener una velocidad estable y moderada, sin aceleraciones ni frenadas frecuentes y evitando grandes oscilaciones de marcha.

La nueva regulación de tráfico exige reemplazar los triángulos de emergencia por un dispositivo luminoso que envía la ubicación a la DGT durante incidentes en carretera

También será crucial, apunta la DGT, que antes de iniciar el viaje nos aseguremos de que los neumáticos están a la presión recomendada. Ni más ni menos. La presión de las ruedas depende de cada vehículo y esta viene fijada por el fabricante del mismo. Esta información puede encontrarse en la documentación del coche, pero también a veces se incluye en las puertas delanteras, en la guantera o en la tapa del combustible.

Sobre este asunto también existen falsas creencias, entre ellas, utilizar por norma general la marcha más larga a bajas revoluciones. Tampoco será más eficiente la práctica común de dejar el coche al ralentí en paradas cortas, aunque esto dependerá del caso. Si el coche permanece detenido más de 30 segundos, gastará más combustible que si se apagara y volviera a encender.

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