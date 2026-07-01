Europa envía 7.000 millones de euros de ayuda a Ucrania en una semana para reforzar su defensa ante Rusia

Ingeniero ucraniano (Foto AP/Anton Shtuka)

El presupuesto estatal de Ucrania ha recibido 3.900 millones de euros adicionales de la Unión Europea (UE), dirigidos a fortalecer la capacidad defensiva del país. Este desembolso corresponde al primer tramo de apoyo militar a través del nuevo instrumento financiero Préstamo de Apoyo a Ucrania. Así lo ha confirmado la primera Ministra, Yulia Svyrydenko, en sus redes sociales.

El mecanismo fue creado para canalizar recursos europeos de manera ágil hacia necesidades consideradas prioritarias por el gobierno ucraniano. La transferencia se concretó pocos días después de que el Estado recibiera otros 3.200 millones de euros en concepto de apoyo presupuestario bajo el mismo esquema, con lo que el total transferido por la UE alcanza 7.000 millones de euros en menos de una semana.

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El apoyo financiero de la UE se suma a la cooperación internacional en materia militar, que incluye asistencia de otros socios occidentales. El gobierno de Kiev ha insistido en la relevancia de estos fondos para sostener la operatividad de las fuerzas armadas y la resiliencia del aparato industrial vinculado a la defensa.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha insistido en "seguir apoyando a Ucrania". "No nos podemos olvidar de Ucrania porque sigue sufriendo", ha añadido la ministra, que ha señalado que están trabajando en un nuevo envío de material. (Fuente: Ministerio Defensa)

Drones, industria y abastecimiento

Según detalla el Ministerio de Finanzas de Ucrania, los fondos europeos se destinarán a la producción de drones de fabricación nacional, al fortalecimiento de la industria de defensa y al suministro urgente para el frente de batalla. Estos tres ejes han sido definidos como críticos para la estrategia de resistencia militar. En concreto, los drones se han consolidado como la mayor baza del ejército ucraniano desde que comenzó el conflicto contra Rusia en 2022.

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La transferencia responde a la necesidad de mantener la capacidad operativa de las fuerzas ucranianas y de adaptar su respuesta ante los desafíos tecnológicos que impone el conflicto. La adquisición de tecnología propia, junto con la mejora de la logística y el aseguramiento de suministros, figura entre los principales objetivos del Ejecutivo. La asignación busca cubrir necesidades inmediatas, incluidas la producción de equipamiento y el respaldo a la cadena local de suministros.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se reúnen con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para anunciar el cumplimiento de la promesa de un préstamo de 90.000 millones de euros.

Instrumento europeo para el apoyo militar

El Préstamo de Apoyo a Ucrania se consolida, según explica la primera Ministra, como un mecanismo inédito dentro del esquema de asistencia europea, diseñado para responder con rapidez a las demandas presupuestarias del país en materia de defensa. El instrumento se suma a otros programas internacionales que han permitido mantener la estabilidad financiera estatal desde el inicio de la invasión rusa.

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Con la transferencia más reciente, el total de fondos recibidos por Ucrania a través de este canal asciende a 7.000 millones de euros. La administración ucraniana remarca la importancia de la ayuda para garantizar la continuidad de las operaciones militares y el funcionamiento de la industria vinculada a la defensa. La agilidad en la entrega de estos recursos es considerada un factor central para apoyar la resistencia ucraniana frente a la presión constante en el frente y la necesidad de adaptarse a nuevas amenazas tecnológicas. El respaldo financiero de la UE se mantiene como un pilar fundamental para Kiev ante la persistencia del conflicto.