España

Europa envía 7.000 millones de euros de ayuda a Ucrania en una semana para reforzar su defensa ante Rusia

El mecanismo fue creado para canalizar recursos europeos de manera ágil hacia necesidades consideradas prioritarias

Guardar
Google icon
UkrPrototyp
Ingeniero ucraniano (Foto AP/Anton Shtuka)

El presupuesto estatal de Ucrania ha recibido 3.900 millones de euros adicionales de la Unión Europea (UE), dirigidos a fortalecer la capacidad defensiva del país. Este desembolso corresponde al primer tramo de apoyo militar a través del nuevo instrumento financiero Préstamo de Apoyo a Ucrania. Así lo ha confirmado la primera Ministra, Yulia Svyrydenko, en sus redes sociales.

El mecanismo fue creado para canalizar recursos europeos de manera ágil hacia necesidades consideradas prioritarias por el gobierno ucraniano. La transferencia se concretó pocos días después de que el Estado recibiera otros 3.200 millones de euros en concepto de apoyo presupuestario bajo el mismo esquema, con lo que el total transferido por la UE alcanza 7.000 millones de euros en menos de una semana.

PUBLICIDAD

El apoyo financiero de la UE se suma a la cooperación internacional en materia militar, que incluye asistencia de otros socios occidentales. El gobierno de Kiev ha insistido en la relevancia de estos fondos para sostener la operatividad de las fuerzas armadas y la resiliencia del aparato industrial vinculado a la defensa.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha insistido en "seguir apoyando a Ucrania". "No nos podemos olvidar de Ucrania porque sigue sufriendo", ha añadido la ministra, que ha señalado que están trabajando en un nuevo envío de material. (Fuente: Ministerio Defensa)

Drones, industria y abastecimiento

Según detalla el Ministerio de Finanzas de Ucrania, los fondos europeos se destinarán a la producción de drones de fabricación nacional, al fortalecimiento de la industria de defensa y al suministro urgente para el frente de batalla. Estos tres ejes han sido definidos como críticos para la estrategia de resistencia militar. En concreto, los drones se han consolidado como la mayor baza del ejército ucraniano desde que comenzó el conflicto contra Rusia en 2022.

PUBLICIDAD

La transferencia responde a la necesidad de mantener la capacidad operativa de las fuerzas ucranianas y de adaptar su respuesta ante los desafíos tecnológicos que impone el conflicto. La adquisición de tecnología propia, junto con la mejora de la logística y el aseguramiento de suministros, figura entre los principales objetivos del Ejecutivo. La asignación busca cubrir necesidades inmediatas, incluidas la producción de equipamiento y el respaldo a la cadena local de suministros.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se reúnen con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para anunciar el cumplimiento de la promesa de un préstamo de 90.000 millones de euros.

Instrumento europeo para el apoyo militar

El Préstamo de Apoyo a Ucrania se consolida, según explica la primera Ministra, como un mecanismo inédito dentro del esquema de asistencia europea, diseñado para responder con rapidez a las demandas presupuestarias del país en materia de defensa. El instrumento se suma a otros programas internacionales que han permitido mantener la estabilidad financiera estatal desde el inicio de la invasión rusa.

Con la transferencia más reciente, el total de fondos recibidos por Ucrania a través de este canal asciende a 7.000 millones de euros. La administración ucraniana remarca la importancia de la ayuda para garantizar la continuidad de las operaciones militares y el funcionamiento de la industria vinculada a la defensa. La agilidad en la entrega de estos recursos es considerada un factor central para apoyar la resistencia ucraniana frente a la presión constante en el frente y la necesidad de adaptarse a nuevas amenazas tecnológicas. El respaldo financiero de la UE se mantiene como un pilar fundamental para Kiev ante la persistencia del conflicto.

Temas Relacionados

Guerra Rusia-UcraniaInvasión a UcraniaMilitaresEspaña-NacionalEspaña NoticiasÚltima hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Patricia Conde desmiente a Hacienda y aclara que hay una “incidencia” por la que aparece en la lista de morosos: “No se corresponde con la realidad”

La actriz y presentadora se encuentra en la lista de grandes deudores junto a Isabel Pantoja o Bertín Osborne

Patricia Conde desmiente a Hacienda y aclara que hay una “incidencia” por la que aparece en la lista de morosos: “No se corresponde con la realidad”

El Supremo abre una sexta causa contra Alvise Pérez al apreciar indicios de que su canal de Telegram pudo incitar a desórdenes públicos agravados

La Sala de lo Penal considera que las nuevas diligencias practicadas permiten vincular provisionalmente al eurodiputado con el canal investigado y aprecia indicios suficientes para asumir la investigación y abrir un procedimiento penal

El Supremo abre una sexta causa contra Alvise Pérez al apreciar indicios de que su canal de Telegram pudo incitar a desórdenes públicos agravados

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 1 julio

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 1 julio

Víctor de Aldama no se plantea devolver el dinero como pide Anticorrupción: “Es un cobro legal. Así lo ha dicho el Supremo”

El empresario está condenado a cuatro años y cinco meses de prisión por un delito de organización criminal y tres delitos de cohecho. La sentencia no le obliga a devolver los 3,7 millones de euros que obtuvo en comisiones por contratos de suministro de mascarillas, y él se acoge a esto

Víctor de Aldama no se plantea devolver el dinero como pide Anticorrupción: “Es un cobro legal. Así lo ha dicho el Supremo”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo abre una causa contra Alvise Pérez al apreciar indicios de que su canal de Telegram pudo incitar a desórdenes públicos agravados

El Supremo abre una causa contra Alvise Pérez al apreciar indicios de que su canal de Telegram pudo incitar a desórdenes públicos agravados

Víctor de Aldama no se plantea devolver el dinero como pide Anticorrupción: “Es un cobro legal. Así lo ha dicho el Supremo”

La UDEF registra una oficina en Madrid del partido de ultraderecha Identidad y Democracia por el desvío de fondos europeos

La Segunda Guerra Mundial vive aún en Europa: 1 de cada 25 granos de arena de la playa de Normandía contiene metralla y los bosques de Noruega ‘respiraron’ humo tóxico

El PP rebaja su denuncia de fraude por la ley de nietos de exiliados, pero sigue acusando al PSOE de querer engrosar votos en el exterior

ECONOMÍA

Doce o catorce pagas: qué opción te ayuda más a ahorrar o invertir tu dinero

Doce o catorce pagas: qué opción te ayuda más a ahorrar o invertir tu dinero

España no despega en talento académico: solo el 10,6% de los estudiantes es de alto rendimiento, por debajo de la media de la OCDE y de países como Francia

Polémica en Reino Unido por el sueldo de Nigel Farage en una empresa de venta de oro: el impulsor del Brexit cobró 26.120 euros por hora como embajador

Lo que pides versus lo que te llega: uno de cada cinco españoles ha recibido productos falsificados al comprar online durante las rebajas

Almeida exigirá cinco años de empadronamiento para acceder a la vivienda pública en Madrid y la prohibirá para los “inquiokupas”

DEPORTES

Vídeo y resumen: El invicto de México se mantiene con el 2-0 a Ecuador y continua su camino en el Mundial con otra fiesta local

Vídeo y resumen: El invicto de México se mantiene con el 2-0 a Ecuador y continua su camino en el Mundial con otra fiesta local

Partidos del Mundial 2026, hoy 1 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo los dieciseisavos de final

Mbappé lleva a Francia a octavos del Mundial 2026 con un doblete ante Suecia y se enfrentará a Paraguay: el resumen y los goles, en vídeo

Bastoni, el último en sumarse a la lista de deseos del Real Madrid, investigado por un presunto delito de prostitución de menores

Haaland sella la clasificación de Noruega a octavos ante una Costa de Marfil que rozó la épica: los goles y mejores momentos del partido, en vídeo