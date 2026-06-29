El calor extremo en Europa ya colapsa el transporte, con vías derretidas y carreteras levantadas: las alarmantes imágenes en Leipzig o un tren a Praga

Las altas temperaturas en Alemania obligan a suspender distintas líneas de transporte por daños en las infraestructuras.

El calor extremo que azota Europa desde el 20 de junio ha dejado al descubierto la fragilidad de las infraestructuras de transporte del continente, con vías de tranvía fundidas en Leipzig, trenes varados sin climatización en Alemania y autopistas cerradas de emergencia por el abombamiento del asfalto y el hormigón.

En Leipzig, la autoridad de transporte público LVB suspendió este sábado todos los servicios de tranvía “hasta nuevo aviso” tras comprobar que las temperaturas, que rozaron los 40 °C, habían licuado y apelmazado el material sellante de las juntas entre las vías y el asfalto. Toralf Müller, director técnico de la empresa, informó: “Ya no es seguro operar en la infraestructura de toda la red. La seguridad de nuestros pasajeros es nuestra prioridad absoluta”. Los servicios de autobús se mantuvieron, aunque también sufrieron averías por el calor. La restricción se prolongó hasta este domingo por la noche.

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El caos se ha extendido a la red ferroviaria. Deutsche Bahn recomendó evitar los desplazamientos en tren durante el fin de semana y permitió cancelar billetes de larga distancia sin penalización. Varios trenes entre Leipzig, Berlín y Hamburgo fueron anulados sin servicio alternativo. Todos los trenes de alta velocidad ICE entre Múnich y Hamburgo han acumulado retrasos de hasta 90 minutos. “En los ferrocarriles alemanes tiene que pasar algo urgentemente”, se leía en mensajes de usuarios atrapados durante horas en trenes regionales con aforo desbordado.

Imágenes de incidentes provocados en el transporte por el calor este pasado fin de semana en Alemania.

Atrapados en un tren sin aire acondicionado

El incidente más grave se produjo en la noche del sábado en el distrito de Prignitz (Brandeburgo), donde más de 630 pasajeros quedaron atrapados durante horas en un tren checo con destino a Praga procedente de Hamburgo. Un árbol derribado por una tormenta, cayó sobre la catenaria y dejó al convoy sin corriente eléctrica: sin climatización, con las puertas bloqueadas y con temperaturas interiores que alcanzaron los 40 °C, según el responsable de bomberos. Tres personas fueron trasladadas al hospital por problemas circulatorios. Los equipos de emergencia tuvieron que serrar los árboles caídos antes de poder abrir las puertas. Niños, embarazadas y personas mayores fueron evacuados primero. El resto aguardó hasta que, pasadas las 23:00 horas, una locomotora diésel arrastró el tren hasta Karstädt, donde los pasajeros pernoctaron en un polideportivo habilitado como albergue de emergencia. A la mañana siguiente, unos 500 viajeros continuaron su trayecto en dos trenes de alta velocidad.

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Un segundo tren regional quedó inmovilizado en Gransee (Oberhavel) durante la tarde del sábado. Setenta pasajeros abandonaron el convoy en plena vía antes de que se resolviera el fallo técnico y el tren reanudara la marcha.

Personas se refrescan en la fuente del Trocadero frente a la Torre Eiffel durante la ola de calor en Francia. (Julien de Rosa/AFP)

También las carreteras

Las carreteras tampoco han escapado al impacto. La A115, arteria que une Berlín con el anillo sur de la A10, fue cerrada de emergencia el domingo por la noche en dirección a Nuthetal, entre Potsdam-Drewitz y el enlace de Saarmund, después de que las placas de hormigón se arquearan hasta 15 centímetros sobre el nivel de la calzada. La deformación, producida en una zona donde una antigua reparación de asfalto conectaba las losas de hormigón, creó un salto que habría podido provocar accidentes graves. La Policía de Autopistas ordenó el cierre inmediato; las obras de reparación se prevén para el lunes. Días antes, la A2 ya había registrado roturas del pavimento por el calor en dos puntos próximos a Berlín, y la A7, cerca de Hamburgo, tuvo que reducir un carril por daños similares.

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El fenómeno afecta al conjunto del continente. En Heidelberg, la operadora de transporte regional Rhein-Neckar-Verkehr GmbH ha restringido el servicio en dos líneas de tranvía por daños en el compuesto bituminoso de las vías, el mismo material que colapsó en Leipzig. En Bélgica, el operador ferroviario nacional SNCB ha suprimido cerca de 100 trenes diarios entre el miércoles y el viernes, y la gestora de infraestructuras Infrabel ha impuesto limitaciones de velocidad en la línea de alta velocidad entre Bruselas y la frontera francesa por el riesgo de aflojamiento de la catenaria.

Cómo combaten la ola de calor quienes trabajan bajo el sol

1.000 muertos en Francia

En Francia, las temperaturas por encima de los 40 °C han alterado los servicios ferroviarios y han obligado a parar o reducir la producción de cuatro centrales nucleares porque el agua de los ríos, usada como refrigerante, superó los límites legales de temperatura de vertido. En Austria, la deformación de vías ha generado problemas en el tráfico ferroviario del este del país. El nivel del Rin ha descendido por la sequía hasta el punto de forzar a los barcos fluviales a reducir su carga.

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Francia ha registrado cerca de 1.000 muertes adicionales en una semana, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) cifra en más de 1.300 los fallecimientos en el continente con relación directa a la ola de calor desde el 21 de junio. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, ha advertido que “150 millones de personas viven bajo un calor extremo, cientos han fallecido, las escuelas están cerradas y las redes eléctricas están colapsando”. El organismo señala que la presión sobre los sistemas sanitarios podría prolongarse hasta diez días después de que las temperaturas remitan.

Los meteorólogos atribuyen la intensidad del episodio a un fenómeno de bloqueo atmosférico que mantiene una masa de aire caliente estacionada sobre el continente e impide la entrada de aire fresco. El resultado ha sido una elevación de las temperaturas de entre 16 y 18 °C por encima de los valores habituales para junio en amplias zonas de Europa central y oriental. Alemania ha registrado su máximo histórico, con 41,5 °C en Möckern-Drewitz (Sajonia-Anhalt); República Checa ha alcanzado los 40,8 °C en Doksany, también récord nacional; y el Reino Unido ha superado su propio récord de junio por tercera jornada consecutiva, con 37,3 °C en Santon Downham.

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