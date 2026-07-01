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Una investigación demuestra cómo una sola inyección puede revertir la osteoartritis en semanas

Se trata de una dolencia que no tiene cura, pese a su alta prevalencia

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Investigadoras de la Universidad de Colorado en el desarrollo del tratamiento.
Investigadoras de la Universidad de Colorado en el desarrollo del tratamiento. (Universidad de Colorado)

Investigadores de la Universidad de Colorado (Estados Unidos) han dado con una nueva terapia que logra reparar las articulaciones envejecidas o dañadas en cuestión de semanas. El estudio, aún pendiente de revisión y publicación, propone un tratamiento revolucionario contra la osteoartritis.

Se trata de uno de los trastornos articulares más comunes del mundo. Se calcula que, en España, cerca del 30% de los mayores de 40 años sufre esta dolencia, que provoca daños en las articulaciones de las manos, rodillas, caderas y columna vertebral. Los dolores y molestias causados por este desgaste pueden tratarse, pero siempre se ha considerado que el daño ocasionado a estos huesos es irreversible.

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El equipo de la Universidad de Colorado podría haberlo conseguido, al menos, en ratones. La propuesta combina dos vías concretas: una inyección regenerativa de una sola dosis para la articulación y un kit de reparación con biomateriales que utiliza el propio cuerpo para reparar lesiones relevantes en cartílago o hueso. En los ensayos con animales, las articulaciones artrósicas y lesionadas recuperaron un estado sano en entre cuatro y ocho semanas, mientras que los defectos tratados con el segundo enfoque mostraron regeneración y reparación completas.

Éxito rotundo en animales

El primer enfoque parte de la reutilización de un fármaco ya aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense (FDA, por sus siglas en inglés) para aplicarlo al tratamiento de la artrosis. La investigadora principal Stephanie Bryant, profesora de ingeniería química y biológica en CU Boulder, y sus colegas han diseñado un sistema patentado de partículas que se inyecta en la articulación y libera ráfagas intermitentes de este medicamento durante meses.

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La artritis provoca daño o inflamación en las articulaciones. Existen más de cien tipos y puede afectar a cualquier edad. La osteoartritis es la variante más común y suele manifestarse con rigidez matutina.

La segunda línea está dirigida a pacientes con lesiones importantes en cartílago o hueso. Para estos casos, el equipo ha creado un cóctel de proteínas diseñadas que puede inyectarse por vía artroscópica y fijarse en el lugar de la lesión para reclutar células progenitoras del propio organismo y cerrar el defecto.

Al inyectarlos en animales, las articulaciones recuperaron su estado normal en un plazo de cuatro a ocho semanas, logrando una regeneración y reparación completas. “En dos años, logramos pasar de una idea ambiciosa a desarrollar estas terapias y demostrar que revierten la osteoartritis en animales”, dijo la investigadora principal Stephanie Bryant, profesora de ingeniería química y biológica en la Universidad de Colorado en Boulder.

Resultados prometedores en células humanas

Los investigadores también probaron su tratamiento en células humanas obtenidas de pacientes sometidos a sustituciones articulares. En este caso, las terapias mostraron un efecto regenerativo claro. Los investigadores prevén publicar los resultados en animales en una revista revisada por pares más adelante este año.

Con estos prometedores resultados, el estudio pasará ahora a una segunda fase de la mano de la Agencia Federal de Proyectos de Investigación Avanzada para la Salud (ARPA-H), que les ha dotado de un presupuesto de 33,5 millones de dólares (unos 29,4 millones de euros).

Los investigadores plantean como horizonte el desarrollo de una terapia asequible de dosis única para personas en fases tempranas de la enfermedad, capaz de mantener sanas sus articulaciones durante años, y una reparación del tejido lesionado en una sola visita médica con recuperación rápida. El equipo ya ha constituido la empresa Renovare Therapeutics Inc. para avanzar hacia la comercialización y, si los próximos estudios evolucionan según lo previsto, Bryant calcula que los ensayos clínicos podrían empezar en apenas 18 meses.

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