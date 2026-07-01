Polémica en Reino Unido por el sueldo de Nigel Farage en una empresa de venta de oro: el impulsor del Brexit cobró 26.120 euros por hora como embajador

Nigel Farage este 10 de junio junta a el candidato de Reform UK, Rob Kenyon. (REUTERS/Temilade Adelaja)

Nigel Farage cobró 22.500 libras esterlinas (26.120 euros) por hora para promover una empresa de comercio de oro, según revela el registro de intereses parlamentarios del Reino Unido publicado esta semana. El líder de Reform UK e impulsor del Brexit recibió 270.000 libras (unos 313.000 euros) en mayo de 2026 por su trabajo como embajador de marca de Direct Bullion, el mayor pago individual que ha declarado desde su llegada al Parlamento en julio de 2024. La cifra equivale al doble de su salario anual como diputado.

Según informó The Guardian, el pago corresponde a un máximo de cuatro horas de trabajo mensuales durante tres meses, en los que el ultraderechista Farage apareció en vídeos distribuidos en plataformas como Facebook y YouTube para alentar a los ciudadanos a invertir en oro físico como parte de sus planes de pensiones. En uno de esos vídeos, el político aseguraba que el metal precioso “históricamente ha tenido un buen desempeño en tiempos de incertidumbre” y describía la inversión como “el activo definitivo para la protección del patrimonio”.

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El acuerdo con Direct Bullion no es nuevo. La empresa, con sede en el barrio londinense de Mayfair y que se presenta como el principal comerciante de oro físico del Reino Unido, ha abonado a Farage pagos sucesivos desde finales de 2024: 189.300 libras en diciembre de ese año, 91.200 libras en enero de 2025 y 135.000 libras en un pago posterior. Sumado al ingreso de mayo de 2026, el total acumulado proveniente de esta sola empresa supera las 685.000 libras, dentro de un contrato que The Guardian cifró en unas 400.000 libras anuales.

Sus rivales políticos critican el sueldo extra

Las críticas de la oposición no han tardado en llegar. Anna Turley, diputada laborista, asegura que Farage “afirma estar del lado de los trabajadores comunes, pero en realidad solo piensa en sí mismo y venderá su tiempo al mejor postor”, según declaraciones recogidas por varios medios británicos. Turley también le ha exigido que se enfocara en mejorar el poder adquisitivo de sus electores “en lugar de acumular pagos por la venta de oro”.

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Una mujer sostiene un cartel con una imagen de Farage que referencia la investigación en curso en una movilización crítica con el Brexit. (REUTERS/Jack Taylor)

Desde su elección, Farage ha declarado más de 2 millones de libras esterlinas en actividades ajenas a su labor parlamentaria, una cifra que lo sitúa como el segundo diputado británico con mayores ingresos externos, por detrás del ex primer ministro Rishi Sunak, que declaró 2,4 millones. Entre sus otras fuentes de ingreso figuran un contrato con GB News por unos 450.000 libras desde 2024, una columna semanal en The Daily Telegraph por 48.000 libras al año, colaboraciones con Sky News Australia por más de 50.000 libras anuales, y pagos de las plataformas X, Google y Meta por actividad en redes sociales.

El Parlamento británico investiga a Farage

La controversia sobre sus ingresos ha coincidido con otra investigación abierta. En abril de 2026, The Guardian reveló que Farage había recibido una donación personal de 5 millones de libras en criptomonedas del magnate Christopher Harborne, empresario con sede en Tailandia y titular de una participación del 12% en Tether. Harborne, por su parte, ha donado en total 12 millones de libras a Reform UK, la mayor contribución individual de un donante vivo a un partido político británico en la historia reciente.

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Farage justificó la donación como un fondo destinado a su seguridad personal. “Este dinero fue dado para garantizar mi seguridad el resto de mi vida. He intentado obtener protección del Estado y no creo que vaya a ayudarme”, afirmó en declaraciones al The Daily Telegraph. Reform UK calificó el pago de “donación personal e incondicional” y sostuvo que la decisión de presentarse al Parlamento fue “completamente independiente” de esa transferencia.

La Comisión Electoral del Reino Unido abrió una evaluación del caso tras una denuncia formal del Partido Conservador, que también presentó una queja ante el comisionado parlamentario de estándares Daniel Green por presunta violación del código de conducta de los Comunes.

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