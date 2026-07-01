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De “repulsivo” a “tiene que seguir así”: la reconciliación de Jude Bellingham y Thomas Tuchel en pleno Mundial 2026

El futbolista del Real Madrid ha empezado de la mejor manera con dos goles, una asistencia y tres MVP consecutivos

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El abrazo entre Thomas Tuchel y Jude Bellingham tras ser sustituido contra Croacia. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
El abrazo entre Thomas Tuchel y Jude Bellingham tras ser sustituido contra Croacia. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Hace apenas unos meses, la presencia de Jude Bellingham en el Mundial 2026 empezó a ser cuestionada. La mala temporada del Real Madrid estaba dejando fuera a varios de sus futbolistas de la cita: Camavinga, Dani Carvajal, Huijsen e incluso Trent Alexander-Arnold no fueron convocados con sus respectivas selecciones. Y Thomas Tuchel había convertido al centrocampista en el centro de varios mensajes sobre disciplina, comportamiento y competencia interna.

Hoy la realidad es bien distinta. Bellingham se ha convertido en líder indiscutible de Inglaterra y ya suma tres MVP consecutivos. Algo que querrá volver a repetir hoy contra la República Democrática del Congo en el duelo de dieciseisavos.

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Pero más allá de las grandes actuaciones del mediapunta inglés, el Mundial 2026 ha servido como tregua en la relación entre seleccionador y futbolista, que no había empezado de la mejor manera. Después de meses de reproches, declaraciones incómodas y dudas sobre su papel, Tuchel ha acabado encontrando en Bellingham al jugador sobre el que gira buena parte del juego ofensivo de los Three Lions.

Mundial 2026 - Panamá 0 - Inglaterra 2 - ES

Castigado y con dudas para el Mundial 2026

La tensión entre ambos explotó en junio de 2025, después de que Inglaterra cayera contra Senegal en un amistoso (3-1). Fue cuando Tuchel calificó el comportamiento del futbolista como “repulsivo”, una expresión que más tarde rectificó y atribuyó al calentón del momento. “Usé esa palabra sin querer. No había ningún mensaje ni nada oculto. Yo mismo creé esos titulares y lo siento. Debería haberlo sabido y haberlo hecho mejor. Pensé que tenía más crédito con ustedes que el que tengo, hablando en mi segundo idioma”, explicó tiempo después.

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Sin embargo, Tuchel desconvocó a Bellingham en la siguiente cita de selecciones. Bien es cierto que el jugador del Real Madrid estaba en proceso de recuperación de su lesión en el hombro, pero en octubre tampoco lo llamó. La siguiente trifulca llegó en noviembre, después de que el seleccionador decidiera sustituirlo. Jude no se lo tomó muy bien y levantó los brazos en señal de disconformidad, abandonando el campo con gesto serio. Tuchel no rehuyó el asunto en la rueda de prensa posterior. “Esa es la decisión, y él tiene que aceptarla. Su amigo está esperando en la banda, así que necesitas aceptarlo, respetarlo y seguir adelante”, declaró, dejando claro que no daría marcha atrás: “No vamos a cambiar la decisión porque alguien agite los brazos”.

Aquel episodio coincidió con la explosión de Morgan Rogers en el Aston Villa (futbolista por el que el Arsenal puede llegar a pagar 150 millones) y que es amigo de Bellingham desde la sub-15 y competencia directa por el puesto. La prensa británica empezó a hablar sobre si el jugador del Real Madrid podría perderse el Mundial 2026 debido a su comportamiento y lesiones. “Hay 14 o 15 jugadores capaces de arrancar en el once”, llegó a decir, en referencia también a Phil Foden y Cole Palmer, finalmente descartados del torneo.

Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra. (REUTERS/Siphiwe Sibeko)
Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra. (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

La ‘rebelión’ de Bellingham

Todo empezó a cambiar en los amistosos previos al Mundial. Bellingham mostró su mejor versión contra Nueva Zelanda y Costa Rica, donde llegó a ponerse hasta el brazalete. En la cita de Estados Unidos, México y Canadá, la rebelión se ha notado sobre el césped. Bellingham ha sido titular en los tres partidos de la fase de grupos y ha participado en tres de los seis goles de Inglaterra. Marcó el tercero contra Croacia y volvió a ser decisivo contra Panamá con un gol y una asistencia.

“No estoy seguro si es una reacción, pero es lo que esperamos de él", dijo Tuchel tras el triunfo sobre Panamá. Y fue más allá: “Fue muy positivo desde el primer día de concentración. Se compromete plenamente con todo lo que le exigimos como jugador de equipo y luego aporta calidad individual. Así que bien hecho hasta ahora, tiene que seguir”.

El propio futbolista prefiere no hablar de ello: “No creo que mis actuaciones sean una cuestión de confianza. En el Real Madrid juego más adelantado, mientras que en Inglaterra lo hago como un ’10′ o un ‘8’. Me da igual. Lo único que quiero es hacerlo bien”. Lo que está claro es que esta noche, mucho del juego ofensivo de Inglaterra pasará por el futbolista del Real Madrid.

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