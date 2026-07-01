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El Dacia Sandero resiste el acelerón del Seat Ibiza y es el coche más vendido este año: más de 18.500 conductores lo compraron

Durante los seis primeros meses de 2026 se comercializaron 647.711 turismos en España, un 6,2% más que en el primer semestre de 2025

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El Dacia Sandero, con un precio de 13.040 euros, es uno de los vehículos más vendidos en España. (Dacia)
El Dacia Sandero es el coche más vendido en España este año. (Dacia)

El Dacia Sandero sigue siendo el rey del mercado español. El modelo de la marca rumana ha cerrado el primer semestre de 2026 como el automóvil más vendido del país, reforzando su posición de liderazgo que mantiene de forma ininterrumpida desde hace más de una década.

Entre enero y junio se matricularon 18.540 unidades, una cifra que supone un descenso del 9% respecto al mismo periodo del año anterior, pero que no ha impedido al Sandero conservar una cómoda ventaja sobre sus principales competidores.

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El utilitario también volvió a liderar las ventas durante junio con 4.288 matriculaciones, convirtiéndose por cuarta vez este año en el modelo más vendido del mes, según los datos publicados por Anfac, Faconauto y Ganvam.

El Seat Ibiza acelera

Si hay un modelo que amenaza el dominio del Sandero es el Seat Ibiza, que recorta distancia. El histórico utilitario español protagoniza una de las mayores sorpresas del año tras alcanzar las 15.786 matriculaciones en el primer semestre, un crecimiento del 28,8% respecto a 2025.

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Su fuerte impulso se aceleró en junio, cuando registró 3.404 ventas, lo que supuso un incremento del 67,4%, y le permitió consolidarse como el turismo de gasolina más vendido del mercado español.

El tercer puesto del ranking lo ocupa el Toyota Corolla, con 13.379 unidades y un crecimiento del 19,2%, confirmando el buen momento que atraviesan los vehículos híbridos entre los compradores españoles.

Fuente: Anfac
Fuente: Anfac

La electrificación continúa ganando peso en el mercado nacional. El Toyota C-HR, uno de los SUV híbridos más demandados, cerró el primer semestre con 12.575 matriculaciones, un 24,5% más que hace un año. Aunque el lanzamiento de su versión eléctrica ha redistribuido parte de la demanda, el modelo japonés continúa situándose entre los favoritos de los conductores españoles. También mantiene un sólido comportamiento el Peugeot 208, con 12.951 unidades vendidas durante el semestre.

Uno de los fenómenos más llamativos del mercado continúa siendo el avance de las marcas chinas. El MG ZS volvió a situarse entre los modelos más vendidos en junio gracias a 2.381 entregas, un 26% más que hace un año, consolidando una tendencia que ya no parece puntual.

647.711 coches vendidos entre enero y junio, un 6,2% más

Las ventas de vehículos continuaron en junio hasta consolidarse como el segundo mes con mayor registro de 2026. En el mes se alcanzaron 128.426 nuevas ventas, lo que representa un aumento del 7,8% respecto a junio del año anterior.

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Así, por cuarto mes consecutivo se superaron los 100.000 turismos vendidos, con volúmenes similares a las cifras prepandemia en 2019. El mercado está impulsado, en gran parte, por los electrificados que alcanzaron el 23,2% de la cuota de las ventas totales en junio. Durante los seis primeros meses de 2026 se vendieron 647.711 unidades, un 6,2% más que el primer semestre de 2025.

Félix García, director de comunicación y marketing de ANFAC, considera que “junio ha sido un muy buen mes, como tradicionalmente solía serlo antes de la pandemia. Además, cerramos con unos datos que ya se acercan a los obtenidos en ese mismo mes de 2019″.

Incide en que el mercado continúa su tendencia alcista: “Encadenamos cuatro meses superando las 100.000 unidades vendidas”.

Por su parte, Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto, indicó que “el mercado ha demostrado un gran dinamismo en el primer semestre, con un buen crecimiento, basado sobre todo en que los tres canales de comercialización han crecido, particularmente, el que atiende los concesionarios, el canal de particulares y también gracias al buen comportamiento de las ventas de vehículos electrificados”.

Fuente: Anfac.
Fuente: Anfac.

A su juicio, este crecimiento “no se ha hecho sin dificultades”, ya que “estamos comparando con el primer semestre del año pasado, cuando hubo un crecimiento desmesurado del mercado vinculado al efecto Dana, y no podemos olvidar que en este primer semestre ha habido una crisis energética y tensiones geopolíticas que parece que no han afectado al mercado”.

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