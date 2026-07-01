Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, miércoles 1 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Los jugadores de la selección de Inglaterra celebrando un gol ante Panamá (ANGELA WEISS / AFP)

Los dieciseisavos ya han acogido la mitad de los partidos de esta ronda. La fase ya se ha cobrado sus primeras grandes víctimas como Alemania o Países Bajos y ha elevado a otras que ya tienen su plaza para octavos de final, como es el caso de Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia, México. Para conocer el futuro de España, que ya sabe que su rival será Austria, habrá que esperar hasta el próximo jueves 2 de julio a las 21 horas. Este miércoles, sin embargo, ya se conocerán más clasificados.

La actividad comienza en horario de tarde en España con el cruce entre Inglaterra y República Democrática del Congo. La selección inglesa llega a la ronda eliminatoria como una de las principales candidatas al título, tras una fase de grupos en la que ha cumplido con las expectativas y ha dejado muestras de su solidez como equipo. Para Inglaterra este partido representa la primera prueba a vida o muerte en el torneo, con la obligación de ganar para seguir en carrera. Enfrente estará República Democrática del Congo, conjunto africano que ha evidenciado capacidad competitiva y que afronta el desafío con la intención de dar la sorpresa. El duelo tendrá lugar a las 18:00 (horario español).

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Unas horas después, en la noche española, se disputará uno de los duelos más igualados sobre el papel: Bélgica contra Senegal. Bélgica accede a los dieciseisavos con ciertas dudas en su juego, producto de una fase de grupos en la que no logró exhibir su mejor versión de manera constante. Senegal, por su parte, llega en un buen momento físico y con la intención de plantear un partido abierto que le permita aprovechar sus virtudes atléticas y tácticas. El encuentro entre ambos equipos está fijado para las 22:00 horas.

Los jugadores de Bélgica (Europa Press)

La jornada se completa durante la madrugada con el enfrentamiento entre Estados Unidos y Bosnia, un partido que despierta especial interés por la condición de anfitrión del equipo norteamericano. La selección estadounidense buscará aprovechar el impulso de su público y el hecho de jugar en casa para obtener el pase a octavos de final. Bosnia, por su parte, aspira a seguir haciendo historia tras superar la fase de grupos. El partido se jugará a las 02:00 horas.

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Dónde ver los partidos

A continuación, los detalles de los partidos que se juegan hoy, miércoles 1 de julio, en el Mundial 2026 y sus horarios de retransmisión desde España:

Inglaterra - RD Congo : 18:00 horas en La 1, RTVE Play y DAZN Mundial

Bélgica - Senegal : 22:00 horas en DAZN Mundial

Estados Unidos - Bosnia: 02:00 horas en DAZN Mundial

Mundial 2026 - Panamá 0 - Inglaterra 2 - ES

Lo que está claro es que ahora sí ha empezado lo bueno en el Mundial 2026. Los dieciseisavos serán la primera criba. En una ronda a un partido todo puede ocurrir, por lo que habrá que estar muy atentos a los partidos para conocer los clasificados para siguiente ronda y quienes dicen adiós a la cita mundialista. Ya se han producido varias sorpresas durante esta ronda y probablemente se seguirán sucediendo ya que todavía faltan por conocer muchos nombres antes de dar paso a los octavos de final del Mundial.

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