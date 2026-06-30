Receta de queso al horno con higos y pistachos, un entrante con toques dulces y salados con todo el sabor del verano

Queso horneado con higos y pistachos (Pexels)

Si has entrado buscando un entrante diferente para sorprender a tus invitados este verano, has dado con la clave. Este queso horneado con higos, listo en solo unos minutos, es perfecto para acompañar con pan y picar en un aperitivo o una cena estival, un entrante ideal para empezar un banquete con buen pie. El contraste entre el queso fundente, los higos dulces y el crujiente de los pistachos tostados consigue un bocado riquísimo.

Como protagonista elegiremos una pieza de queso camembert, un queso elaborado con leche de vaca que tiene una textura blanda y cremosa, un sabor intenso y una característica corteza blanca. Si no tienes a mano este tipo de queso o prefieres otras alternativas, esta receta quedará de maravilla con opciones como el brie, un queso de cabra o incluso un queso azul suave como un gorgonzola dulce, un azul danés o un Cabrales muy joven.

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Lo acompañaremos con una ración de higos o brevas, dependiendo del momento del verano en el que nos encontremos, frutas ricas en fibra, potasio, calcio y vitaminas C y B6. Los frutos secos, por su parte, aportarán un toque de textura y un plus nutricional, ya que los pistachos son fuente de grasas insaturadas consideradas beneficiosas para la salud cardiovascular. El toque final de la miel conseguirá un toque dulce que contrastará con el umami del queso, consiguiendo un riquísimo entrante lleno de sabor.

Receta de queso al horno con higos y pistachos

Se trata de un queso blando horneado, normalmente tipo camembert o brie, que se corona con higos frescos y pistachos troceados. El calor realza los sabores y funde ligeramente el queso, que se sirve para untar sobre pan o tostas.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 17 minutos Preparación: 5 minutos Horneado: 12 minutos



Ingredientes

1 queso camembert (aprox. 250 g)

4 higos frescos

30 g de pistachos pelados

1 cucharada de miel

1 pizca de pimienta negra (opcional)

Pan o tostas para acompañar

Cómo hacer queso al horno con higos y pistachos, paso a paso

Precalienta el horno a 180 ºC (calor arriba y abajo). Coloca el queso camembert en una fuente pequeña apta para horno. Si lleva caja de madera, puedes usarla. Haz cortes superficiales en la superficie del queso formando un enrejado. Lava los higos y córtalos en cuartos. Distribuye los higos sobre el queso, presionando ligeramente. Trocea los pistachos y repártelos por encima del queso y los higos. Riega todo con la miel y añade una pizca de pimienta negra. Hornea durante 10-12 minutos, hasta que el queso esté caliente y empiece a fundirse. Sírvelo inmediatamente, acompañado de pan o tostas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Para 4 personas (como entrante o tapa).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías aprox.: 220 kcal

Proteínas: 8 g

Grasas: 15 g

Hidratos de carbono: 13 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Mejor consumir recién hecho. Si sobra, guarda en la nevera hasta 1 día y recalienta suavemente al horno. No es apto para congelar.