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Los dos excursionistas que han testificado en el juicio de Jonathan Andic aseguran que lo encontraron en “shock” poco después de la caída de su padre

Dos senderistas que transitaban la misma ruta se toparon con la escena poco después de la caída y prestaron auxilio al hijo del empresario

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La defensa de Jonathan Andic aporta un vídeo de una caída previa y atribuye la muerte de Isak Andic a la artrosis. (Montaje Infobae)
La defensa de Jonathan Andic aporta un vídeo de una caída previa y atribuye la muerte de Isak Andic a la artrosis. (Montaje Infobae)

Una jornada de senderismo en la montaña de Montserrat derivó en una investigación judicial tras la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, mientras recorría un sendero junto a su hijo Jonathan Andic. Dos excursionistas que transitaban la misma ruta se toparon con la escena poco después de la caída y prestaron auxilio al hijo del empresario.

Según informaron fuentes judiciales a EFE, estos testigos describieron a Jonathan Andic como “bloqueado, afectado y en estado de shock”, un estado que, según su testimonio, dificultó cualquier reacción inmediata ante la emergencia. La tragedia, ocurrida el 14 de diciembre de 2024, ha desencadenado un proceso legal en el que el primogénito del empresario se enfrenta a una investigación por homicidio.

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Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, ha sido detenido como presunto autor del homicidio de su padre, Isak Andic. Lo que inicialmente se consideró una muerte accidental durante una excursión en Montserrat ha dado un giro completo tras la reapertura del caso y la aparición de nuevas pruebas.

Testimonios clave sobre la caída

Los dos excursionistas, habituales de la ruta hacia las Coves del Salnitre, detallaron ante la jueza de Martorell que el camino no suele considerarse peligroso, aunque advirtieron que en el punto exacto donde ocurrió la caída, “quien pierde la línea no tiene donde agarrarse”. Uno de ellos relató que se acercaron a Jonathan Andic después de escuchar que pedía ayuda por teléfono y que, al llegar, lo encontraron hablando con los servicios de emergencia.

La defensa de Jonathan Andic denunció públicamente que los Mossos d’Esquadra no incluyeron estos testimonios en la investigación inicial, pese a contar con los datos de contacto de uno de los excursionistas. Para la defensa, los testigos refuerzan la hipótesis de que Jonathan no pudo intentar recuperar el chaleco de su padre, que quedó al borde del precipicio, debido al riesgo que eso implicaba.

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Un repaso a la investigación sobre la muerte de Isak Andic, fundador de Mango. Lo que comenzó como un trágico accidente de senderismo ha culminado con la detención de su propio hijo, Jonathan Andic, como principal sospechoso.

Contexto familiar y avances judiciales

El proceso judicial ha incorporado también el análisis de la relación entre Isak Andic y su hijo. La terapeuta familiar Julia L., quien trataba a la familia, compareció como testigo ante la jueza. Según información de EFE, la magistrada consideró relevante una serie de mensajes intercambiados entre padre e hijo y recuperados del teléfono de Isak Andic. En uno de ellos, fechado en julio de 2025, Jonathan escribió que “no me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte”. La defensa sostiene que se trata de una expresión metafórica, frecuente en el contexto de las terapias psicoanalíticas y sin valor incriminatorio directo.

La jueza solicitó a los Mossos d’Esquadra que indagaran si existió la participación de terceras personas en el incidente e instruyó a analizar la posible “influencia” de la psicoterapeuta en los hechos. Además, fue citada como testigo la hermana de la terapeuta. Durante la jornada, también acudió al juzgado Estefanía Knuth, viuda de Isak Andic, a quien Jonathan contactó en primera instancia tras la caída. Entre los testigos convocados para los próximos días figuran el consejero delegado de Mango, Toni Ruiz, y las dos hijas del empresario fallecido.

La investigación sigue abierta y apunta a esclarecer las circunstancias exactas del accidente, el comportamiento de los implicados y el contexto familiar previo, en una causa que ha colocado bajo el foco al entorno más cercano del fundador de una de las principales firmas de moda de España.

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