La tarifa de la luz en España para este miércoles

El precio del servicio de la luz se actualiza todos los días (Europa Press)

Estos son los precios de energía eléctrica en España. Las tarifas más caras y más baratas de este miércoles 1 de julio.

El precio de la energía eléctrica varía cada 24 horas por lo que es importante mantenerse actualizado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

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Precio de la energía eléctrica

Día: 1 de julio

Precio medio: 58.1 euros por megavatio hora

Precio más alto: 125.88 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 0.0 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa del servicio eléctrico (Europa Press)

A lo largo de este miércoles 1 de julio, la tarifa del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 125.32 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 124.3 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 121.01 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 101.0 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 97.33 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 97.33 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 101.6 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 125.88 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 101.04 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 30.21 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 1.49 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.2 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.29 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.78 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 1.5 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 49.94 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 99.83 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 119.0 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 96.39 euros por megavatio hora.