España

Vox pide eliminar el voto por correo para españoles que vivan en el extranjero por considerarlo un “golpe de Estado a cámara lenta”

La formación reclama que los españoles inscritos en el CERA solo puedan votar de forma presencial en consulados o embajadas, y denuncia que el actual sistema de voto por correo carece de controles suficientes para garantizar la identidad de los electores

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Vox pide eliminar el voto por correo para españoles que vivan en el extranjero (Eduardo Parra - Europa Press)
Vox pide eliminar el voto por correo para españoles que vivan en el extranjero (Eduardo Parra - Europa Press)

Vox ha reclamado este martes la suspensión de la llamada ‘Ley de Nietos’ - que permite a descendientes de españoles adquirir la nacionalidad sin residir en España - y ha propuesto restringir el voto por correo a los españoles residentes en el extranjero. La formación defiende que quienes estén inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) solo puedan ejercer su derecho al voto de manera presencial en consulados o embajadas, independientemente de la distancia respecto a su lugar de residencia.

El voto por correo para españoles en el extranjero es un “golpe de Estado”, según Vox

José María Figaredo, secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, ha concedido que esta medida provocaría “dificultades” para las personas inscritas en el CERA. Al mismo tiempo, sin embargo, Vox defiende que existe una necesidad de tomar medidas ante lo que considera un “golpe de estado a cámara lenta” que el Gobierno vendría impulsando desde el 2022.

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Figaredo ha recordado que Vox ya presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la disposición que regula la ‘Ley de Nietos’. Además, ha solicitado la “revisión de oficio”, la suspensión cautelar y la nulidad de la instrucción del Ministerio de Justicia emitida en octubre de 2022, que establece el procedimiento para la concesión de la nacionalidad a través de esta vía.

Vox considera que el proceso de nacionalizaciones con la llamada 'Ley de Nietos' supone un "golpe de estado a cámara lenta" y, además de pedir la suspensión de esa norma, propone privar a los españoles residentes en el extranjero de la posibilidad de ejercer el derecho a voto por correo. (Fuente: VOX)

En palabras del dirigente de Vox, el proceso de inscripción y acceso al CERA presenta una “enorme opacidad”. Ha señalado que el Gobierno ha delegado en autoridades extranjeras parte del procedimiento de nacionalización y de incorporación al registro de electores en el extranjero. Figaredo señala que, para emitir el voto postal en territorio nacional, se exige la identificación del elector tanto al solicitar el voto como al entregarlo en Correos; mientras que en el extranjero el material electoral se remite a todos los inscritos en el CERA sin requerir identificación en la entrega, y el sistema postal depende del país de residencia.

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Figaredo ha apuntado también que los nuevos ciudadanos pueden elegir la circunscripción en la que votar. “No hace falta que voten todos al PSOE, basta con que se dirija un puñado de votos a las provincias donde baila un diputado entre un partido y otro para que el PSOE pueda asegurarse 10 o 15 escaños con que les voten 10.000 o 20.000 personas”, ha explicado el diputado, quien considera que los socialistas están “tratando de dirigir el voto”.

‘Ley de nietos’ en España: qué requisitos y documentos hay que tener para conseguir la nacionalidad siendo extranjero.

Figaredo considera que la Ley de Nietos está “pensada para el fraude”

Otra de las críticas de Vox se centra en la externalización del procedimiento. Figaredo ha citado el caso de Cuba, donde la gestión de la regularización y el sistema de votación se han adjudicado a las empresas Palco y Neoris. El secretario general de Vox ha recordado que el CERA registra actualmente 2,7 millones de personas y que existen 2,5 millones de solicitudes de nacionalidad pendientes de resolución. Según los datos facilitados, entre 2020 y 2023 el número de inscritos aumentó un 7,2% y en los últimos tres años el crecimiento ha sido del 17,9%.

“Si logran sacar adelante todo el procedimiento, podrán más que duplicar el actual CERA y parece que lo están haciendo”, ha afirmado Figaredo, quien considera que la concesión de nacionalidades y el registro se han “acelerado terroríficamente”. Preguntado por la labor de los cónsules que deben resolver las solicitudes, Figaredo ha respondido que no podrán denegar las nacionalizaciones porque se tramitan conforme a una ley que, en su opinión, está “pensada para el fraude”.

El secretario general de Vox también se ha referido a las recientes declaraciones del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien ha calificado el procedimiento de nacionalización de “ingeniería electoral”. Según Figaredo, Vox está “generando opinión” y considera positivo que otras formaciones se sumen a sus planteamientos: “El tiempo nos da la razón de forma sistemática, que todos se suban al carro es fantástico”, ha señalado.

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