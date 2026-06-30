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Vox anuncia su voto en contra de la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía

Así lo ha confirmado la formación este martes a través de su portavoz regional, Manuel Gavira: los quince diputados de Vox votarán en contra

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People walk past an electoral poster of Andalusian regional president and People's Party (PP) candidate, Juanma Moreno Bonilla, during the Andalusian regional elections in Ronda, Spain May 17, 2026. REUTERS/Jon Nazca
People walk past an electoral poster of Andalusian regional president and People's Party (PP) candidate, Juanma Moreno Bonilla, during the Andalusian regional elections in Ronda, Spain May 17, 2026. REUTERS/Jon Nazca

Vox ha confirmado este martes en el Parlamento andaluz que no apoyará la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. Así lo ha anunciado el portavoz y candidato regional de la formación, Manuel Gavira, durante el debate de investidura que se celebra en la Cámara autonómica.

El viernes pasado, Moreno adelantaba que todavía no se había llegado a un acuerdo, pero expresó su voluntad de negociar “hasta el último minuto” con Vox para que Andalucía tenga Gobierno “lo antes posible”: “Si pudiera ser el martes, el martes, pero no depende de nosotros y, por tanto, nosotros vamos a seguir dialogando hasta el último minuto”.

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Vox no apoyará la investidura de Moreno pero agradece su “buena disposición”

El portavoz nacional de la formación ya había deslizado la dirección de su voto a la investidura de Moreno este lunes, porque las partes negociadoras, explicó, no habían llegado todavía a un acuerdo, para el que “todavía falta”. Advertía que, si Moreno sigue “por este camino”, Vox tendrá que apoyarle en “tercera, cuarta o quinta votación” o directamente “nunca”.

Gavira ha indicado que los quince diputados de Vox votarán en contra, lo que deja a Moreno con los 53 votos del Partido Popular, insuficientes para alcanzar la mayoría absoluta requerida en la primera votación. Ante este escenario, el candidato popular tendrá que esperar 48 horas para una segunda votación, en la que le bastaría con obtener una mayoría simple para ser investido presidente.

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El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno: "Era complicado. Nos hemos quedado a dos escaños. No hemos sacado matrícula de honor, pero hemos sacado un sobresaliente"

A pesar de la negativa, han agradecido la “buena disposición” de Moreno para llegar a un acuerdo de gobierno, en el que “siguen trabajando”. Para Vox, lo principal es su prioridad nacional, la desregulación, y el “poner fin a las políticas derivadas del fanatismo climático”.

Deberíamos haber empezado antes las negociaciones y nos hubiésemos ahorrado la situación de hoy”, ha dicho Gavira, recalcando que su grupo no ha acudido al debate “a hacer un paripé” e insistiendo en la disposición de Vox para alcanzar “un acuerdo bueno para los andaluces”.

En su intervención, Gavira ha comparado la situación de Andalucía con la de otras comunidades como Aragón, Extremadura y Castilla y León, donde el Partido Popular y Vox han logrado acuerdos de gobierno. El portavoz ha definido estos pactos como “una ola de sentido común”.

Gavira se ha referido al discurso de Juanma Moreno del lunes, en el que el candidato popular lamentaba la “autoexclusión” de los partidos de izquierdas para un posible pacto. “Señor Moreno, le voy a hacer una recomendación. Supera a la pantalla de la izquierda de una vez por todas, sea más feliz”, ha dicho.

La segunda votación, para la cual Moreno necesita una mayoría simple - en la de hoy necesitaba una mayoría absoluta -, se celebrará este jueves. Si Moreno no consigue los apoyos suficientes, se podrán celebrar más intentos en un plazo de dos meses. Si en ese plazo no se logra investir un presidente, el Parlamento se disolverá automáticamente y tendrán que volver a convocarse elecciones autonómicas.

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