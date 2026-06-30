Las multas que puedes recibir por tener el aire acondicionado en la fachada: sanciones de hasta 3.000 euros y obligación de retirarlo

Edificio con varios aires acondicionados en sus ventanas (Imagen ilustrativa Infobae)

El inicio del verano y la subida de las temperaturas vuelven a convertir un año más el aire acondicionado en una herramienta imprescindible en los hogares españoles. Sin embargo, no siempre se puede instalar donde uno quiere: cuando la unidad exterior se coloca en la fachada del edificio, hay normas que pueden limitarlo o exigir permiso de la comunidad de vecinos.

Si no se cumplen estas normas, el propietario puede verse obligado a retirarlo o a modificar su instalación. En algunos casos, además, los ayuntamientos pueden imponer sanciones económicas que pueden alcanzar los 3.000 euros por incumplir normativas locales. A esto se suma la posibilidad de conflictos en el ámbito de la comunidad de vecinos, ya que la fachada se considera un elemento común del edificio y cualquier alteración sin permiso puede ser motivo de infracción.

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Con la llegada de 2026, distintos ayuntamientos han terminado los plazos de adaptación que hasta ahora permitían mantener este tipo de instalaciones con menos controles. Desde este momento, las normas urbanísticas y de eficiencia energética se aplican de forma más estricta, lo que se traduce en un mayor número de inspecciones y posibles sanciones en diferentes puntos del país.

Qué dice la ley sobre la instalación de aires acondicionados en fachadas

Esta medida viene regulada por distintas normas. En primer lugar, la Ley de Propiedad Horizontal establece la fachada como un elemento común del edificio, al igual que el tejado, las escaleras o los ascensores.

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Esto implica que ningún propietario de una vivienda en un bloque de pisos pueda realizar modificaciones en ella que alteren su configuración o estética sin el consentimiento expreso de la comunidad de vecinos.

En estos casos, la comunidad puede acudir a la vía judicial, que suele acabar con resoluciones que obligan a retirar el aparato, además de que todos los gastos derivados del proceso recaen sobre el dueño de la vivienda.

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A la normativa nacional se suman también diversas ordenanzas municipales que regulan de forma más concreta la instalación de estos equipos, especialmente en lo relativo a su ubicación en fachadas, el impacto visual o el nivel de ruido, lo que hace que las condiciones puedan variar según la ciudad en la que se encuentre el inmueble.

Por ejemplo, las ordenanzas relativas a la protección del paisaje urbano prohíben explícitamente que estos sistemas sean visibles desde la vía pública, especialmente en entornos de valor histórico o arquitectónico.

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Varios aires acondicionados en una fachada de un edificio de viviendas en Madrid (Eduardo Parra / Europa Press)

Multas económicas y obligación de corregir la situación

La parte que más inquieta a los propietarios es la cuantía de las sanciones, ya que en estos casos el expediente municipal puede iniciarse de oficio. En la práctica, basta con que un técnico detecte desde la vía pública un aparato mal instalado para que se ponga en marcha el procedimiento, que en los casos más graves puede acabar con multas que alcanzan los 3.000 euros.

Además de la multa económica, el propietario puede verse obligado a corregir la situación, lo que implica trasladar el aparato a un lugar permitido por la normativa o quitarlo.

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Estas medidas más estrictas pretenden evitar el deterioro estético de los barrios y garantizar que la modernización de los interiores de los edificios no afecte negativamente a la imagen exterior de las ciudades.