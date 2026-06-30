Ola de calor: la Aemet anticipa un nuevo episodio de temperaturas extremas en España que afectará a estas regiones

Un joven se refresca en un parque de Getxo, Bizkaia, a 24 de junio de 2026. (EFE/Miguel Toña)

España podría estar al borde de la segunda ola de calor del verano a penas una semana después del fin de la primera, que dejó temperaturas máximas que batieron récords nacionales y locales. El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, ha adelantado en un comunicado que a partir del viernes probablemente se iniciará “un nuevo ascenso térmico generalizado, que podría continuar en los días siguientes y que daría lugar a otro episodio de temperaturas muy altas, tanto máximas como mínimas, en la mayor parte del país”.

“Seguiremos hablando más adelante de este episodio y ya también podremos concretar si acaba convirtiéndose o no en una ola de calor, porque todavía es pronto para precisarlo”, apostilla el portavoz en el comunicado. No obstante, con la información actualmente disponible, se superarían los 36 grados de forma generalizada en la península y Baleares. Es más, en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir podrían llegar a los 42 grados, mientras que las mínimas rondarían los 24 grados en el Mediterráneo, zona centro y mitad sur.

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Avisos activos por calor en siete comunidades autónomas

Habrá que esperar para saber si finalmente se cumple los requisitos que establece el organismo público para que un episodio de altas temperaturas se convierta en una ola de calor. Sin embargo, los termómetros ya han empezado a subir. De cara al miércoles, se han activado los avisos por temperaturas elevadas buena parte del país.

Mapa de alertas meteorológicas para el miércoles, 1 de julio de 2026. (Aemet)

En Andalucía, la Aemet activa el aviso naranja (riesgo importante) por altas temperaturas en las provincias de Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla, con máximas de hasta 41 grados. En Cádiz, Jaén y Sevilla se esperan valores ligeramente inferiores, donde se activa el nivel amarillo con temperaturas entre 38 y 39 grados. A su vez, Extremadura afronta un aviso naranja en Badajoz y Cáceres, donde las temperaturas máximas alcanzan los 40 grados en amplias zonas de ambas provincias. Además, se prevé nivel amarillo en el sur de Badajoz y el norte de Cáceres, con valores que rondan los 36 y 38 grados.

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En Castilla-La Mancha, la Aemet establece el nivel amarillo por calor en Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. Las máximas oscilan entre 35 y 39 grados, con posibilidad de llegar a los 40 grados en puntos del Valle del Tajo. Castilla y León recibe también aviso amarillo por altas temperaturas en Ávila, donde las máximas alcanzan los 36 grados en el sur de la provincia. Del mismo modo, la Comunidad de Madrid se encuentra en nivel amarillo por altas temperaturas en toda la provincia, con máximas de 34 a 36 grados, afectando tanto a la sierra como a las áreas metropolitanas y del sur.

La Aemet también ha activado los avisos por fuertes rachas de viento y mala mar. En Galicia, por ejemplo, hay aviso amarillo en A Coruña por fenómenos costeros, con viento del noreste de hasta 61 km/h y oleaje en la zona oeste de la provincia.

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Las altas temperaturas en Alemania obligan a suspender distintas líneas de transporte por daños en las infraestructuras.

En Cataluña, el nivel amarillo afectará a Lleida por calor, con máximas de 34 grados en el Pirineo, y a Tarragona, donde se esperan hasta 36 grados en el litoral norte y sur. Girona está bajo aviso por fenómenos costeros, con viento del norte y noroeste y olas de hasta 3 metros en el Ampurdán.

Aragón mantiene nivel amarillo por viento en Zaragoza, donde se prevén rachas de hasta 70 km/h, especialmente en las zonas de Cinco Villas y la Ribera del Ebro.

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En Baleares, Menorca está bajo aviso amarillo por fenómenos costeros, con viento del norte entre 40 y 55 km/h y olas de hasta 3 metros.

En Canarias, se activa el aviso amarillo por viento en La Gomera, con rachas de hasta 70 km/h, especialmente en zonas bajas del sudeste y oeste. Gran Canaria también permanece en nivel amarillo por calor, donde se esperan máximas de 34 grados en cumbres y en el este, sur y oeste de la isla.

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