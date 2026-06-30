Muere el ‘Carnicero de Mondragón’, el etarra que cometió 17 asesinatos, mató al primer menor víctima de la organización terrorista y “no se arrepentía”

Jesús María Zabarte, alias ‘Carnicero de Mondragón’, aparece en retratos de archivo junto a armas de ETA y en una imagen reciente. (EFE)

Jesús María Zabarte, apodado “el carnicero de Mondragón”, ha muerto a los 80 años. La noticia fue difundida por el medio digital Naiz y pone fin a la vida de uno de los miembros más temidos y conocidos de ETA. Zabarte fue condenado a 615 años de prisión por su participación en una veintena de atentados y 17 asesinatos, entre ellos el de José María Piris, un niño de 13 años que se convirtió en la primera víctima menor de edad de la banda.

Nacido en Arrasate, Gipuzkoa, Zabarte pasó 29 años en prisión. Recuperó la libertad en 2013, tras la anulación de la doctrina Parot, pero su nombre volvió a ocupar titulares al año siguiente, cuando el juez Santiago Pedraz le imputó un delito de enaltecimiento del terrorismo. En una entrevista con El Mundo, Zabarte afirmó que “yo no he asesinado a nadie, yo he ejecutado”, lo que el magistrado entendió como una falta de arrepentimiento.

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Su historial criminal lo situó como uno de los integrantes más conocidos de ETA, con una trayectoria marcada por la violencia y el dolor causado a decenas de familias. Su figura sigue asociada a uno de los periodos más oscuros de la historia reciente del País Vasco. Ahora, a sus 80 años, muere con más de un tercio de su vida viviendo entre rejas por su activa participación terrorista.

Diferentes colectivos de víctimas del terrorismo de ETA han convocado en la mañana del 8 de febrero un homenaje a víctimas y "desplazados forzosos" en la Plaza de la Constitución de Pamplona. Paz Prieto, de la asociación ANVITE, ha querido enviarle un mensaje a Pedro Sánchez: "No se puede hacer una idea del daño que nos está haciendo a las víctimas del terrorismo de ETA". (Europa Press)

El primer niño que mató ETA

José María Piris Carballo tenía 13 años y era estudiante. Nacido en Extremadura, perdió la vida el 29 de marzo de 1980 en Azkoitia, víctima de un atentado perpetrado por ETA. Aquella tarde, José María jugaba en la calle junto a dos amigos cuando encontró una bolsa de deporte caída bajo un coche. De la bolsa sobresalían dos imanes, lo que atrajo la curiosidad de los niños. Al acercarse y golpear la bolsa, se activó la carga explosiva que contenía, provocando la muerte inmediata de José María y graves heridas a su amigo Fernando García López, de 11 años.

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El artefacto había sido colocado por un comando de ETA bajo el vehículo de un guardia civil. El agente, al poner en marcha el coche, hizo que la bolsa con el explosivo se desprendiera y quedara en la vía pública. Entre los responsables del atentado figuran Jon Aguirre Agiriano, Francisco Fernando Martín Robles, Jesús María Zabarte Arregui y José Gabriel Urizar Murgoitio. La explosión terminó con la vida de José María y dejó una profunda huella en la comunidad, marcando el primer asesinato de un menor a manos de la organización terrorista.

En 43 años de actividad, ETA dispuso de 447 millones de euros, según indica la principal conclusión del estudio plasmado en La financiación del terrorismo, el libro de Mikel Buesa

17 asesinatos, libertad y “falta de arrepentimiento”

“Yo no he asesinado a nadie, yo he ejecutado. No me arrepiento”, dijo el etarra en una entrevista con El Mundo hace poco más de una década. También afirmó que “no me sé el nombre de las víctimas. Son otras cosas las que no me han dejado dormir” y que no le afectaban “todas esas tonterías que dicen de los arrepentidos... Yo no soy católico”. Esta serie de afirmaciones en 2014 hicieron que el juez Pedraz le señalara por un delito de enaltecimiento.

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Un año antes, el ‘carnicero’ salió en libertad tras 29 años en la cárcel. Un total de 17 cargos de asesinato le llevaron a prisión en 1984, pero fue excarcelado en 2013 en cumplimiento de la sentencia que anuló la doctrina Parot. La doctrina aplicaba los beneficios penitenciarios sobre cada pena individualmente, no sobre el máximo legal de prisión, buscando evitar excarcelaciones prematuras de terroristas. En 2013, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la anuló por aplicar penas severas de forma retroactiva.