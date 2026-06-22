Banco Santander recupera el trono del Ibex 35 ocho años después y desplaza a Inditex como la empresa más valiosa de la bolsa española

La presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, asiste a la presentación de los resultados anuales en la sede del banco en Boadilla del Monte, a las afueras de Madrid (España), el 30 de enero de 2019. REUTERS/Sergio Pérez/Foto de archivo

Este lunes, Banco Santander se ha convertido en la compañía con mayor capitalización bursátil del Ibex 35, superando a Inditex al cierre de la sesión, por primera vez desde 2018. El banco, presidido por Ana Botín, ha alcanzado un precio de 12 euros por acción, siendo un máximo histórico tras subir un 1,66%, lo que ha elevado su valor de mercado hasta los 176.242 millones de euros. Por su parte, la firma textil dueña de Zara, ha retrocedido un 1,04% durante la jornada hasta los 55,16 euros por título, con una capitalización de 171.915 millones de euros.

Este cambio en el trono del selectivo español pone fin a un largo periodo de dominio de Inditex, que ha mantenido esta posición con escasas interrupciones durante los últimos ocho años. La última vez que Santander ostentó el liderazgo fue el 4 de enero de 2018, cuando cerró con una capitalización de 90.975 millones frente a los 90.445 millones del grupo gallego. Durante los siguientes cinco meses, el banco mantuvo ese primer puesto hasta que Inditex recuperó la delantera el 17 de mayo de ese mismo año. Solo Iberdrola, entre abril y principios de junio de 2022, le arrebató la posición a Inditex.

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El viento a favor de la banca

El regreso de Santander a lo más alto del Ibex es consecuencia de varios de los acontecimientos ocurridos durante los últimos cinco años, como por ejemplo el ciclo de subidas de tipos de interés que inició el Banco Central Europeo (BCE) en 2022. Durante este tiempo, las acciones del banco han acumulado una revalorización del 265%, frente al 81% registrado por Inditex en el mismo periodo. Solo en lo que va de 2026, Santander se ha revalorizado un 19%, mientras que la empresa de moda cede un 2%.

Banco Santander gana un récord de 12.574 millones en 2024, un 13,5% más.

Pero no ha sido el único. El sector bancario europeo encadenó la semana pasada su quinta subida consecutiva en el índice sectorial, la mejor racha del año. Los bancos españoles se están viendo favorecidos por un entorno geopolítico de incertidumbre por el conflicto bélico y los continuos amagos de reabrir el estrecho de Ormuz, ya que, aunque la situación se normalice, la inflación tardará en retroceder a los niveles anteriores. Un escenario que es propicio para la cuenta de resultados de las entidades financieras, que obtienen mayores márgenes de interés cuando el precio del dinero es elevado.

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Inditex, por su parte, atraviesa un momento más complicado. La compañía ha tenido que afrontar este trimestre el deterioro del poder adquisitivo y de la confianza de los consumidores, factores que presionan a la baja la demanda en sus mercados clave. Esa debilidad se refleja en el comportamiento de su cotización a lo largo del año.

El logotipo del banco Santander se puede ver en el exterior de una sucursal en la Ciudad de México, México. 15 de junio de 2024. REUTERS/Raquel Cunha

Más allá del Ibex

La diferencia de trayectoria entre ambas compañías también se aprecia en las perspectivas que manejan los analistas. Según datos recopilados por Bloomberg, los accionistas de Santander aún tienen un potencial de revalorización cercano al 3%, frente al 7% que los expertos atribuyen a los títulos de Inditex. En cuanto a las recomendaciones, el 77,8% de los analistas aconseja comprar acciones del Santander, el porcentaje más alto de su sector, mientras que el 68,8% hace lo propio con Inditex. Ambos valores presentan una única recomendación de venta.

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Y, fuera de las fronteras españolas, Banco Santander consolida su posición como el banco más valioso de Europa. En el índice Eurostoxx 50, que agrupa a las mayores compañías del continente, el grupo cántabro ocupa el sexto lugar, por detrás de ASML, LVMH, Siemens, L’Oréal y Hermès. Una posición que refleja la magnitud de la transformación experimentada por la entidad en los últimos años y que sitúa a la banca española en el mapa de los grandes referentes financieros del Viejo Continente.