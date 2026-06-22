España

Banco Santander recupera el trono del Ibex 35 ocho años después y desplaza a Inditex como la empresa más valiosa de la bolsa española

El banco, presidido por Ana Botín, ha alcanzado un precio de 12 euros por acción, su máximo histórico tras subir un 1,66%, lo que ha elevado su valor de mercado hasta los 176.242 millones de euros

Guardar
Google icon
La presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, asiste a la presentación de los resultados anuales en la sede del banco en Boadilla del Monte, a las afueras de Madrid (España), el 30 de enero de 2019. REUTERS/Sergio Pérez/Foto de archivo
La presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, asiste a la presentación de los resultados anuales en la sede del banco en Boadilla del Monte, a las afueras de Madrid (España), el 30 de enero de 2019. REUTERS/Sergio Pérez/Foto de archivo

Este lunes, Banco Santander se ha convertido en la compañía con mayor capitalización bursátil del Ibex 35, superando a Inditex al cierre de la sesión, por primera vez desde 2018. El banco, presidido por Ana Botín, ha alcanzado un precio de 12 euros por acción, siendo un máximo histórico tras subir un 1,66%, lo que ha elevado su valor de mercado hasta los 176.242 millones de euros. Por su parte, la firma textil dueña de Zara, ha retrocedido un 1,04% durante la jornada hasta los 55,16 euros por título, con una capitalización de 171.915 millones de euros.

Este cambio en el trono del selectivo español pone fin a un largo periodo de dominio de Inditex, que ha mantenido esta posición con escasas interrupciones durante los últimos ocho años. La última vez que Santander ostentó el liderazgo fue el 4 de enero de 2018, cuando cerró con una capitalización de 90.975 millones frente a los 90.445 millones del grupo gallego. Durante los siguientes cinco meses, el banco mantuvo ese primer puesto hasta que Inditex recuperó la delantera el 17 de mayo de ese mismo año. Solo Iberdrola, entre abril y principios de junio de 2022, le arrebató la posición a Inditex.

PUBLICIDAD

El viento a favor de la banca

El regreso de Santander a lo más alto del Ibex es consecuencia de varios de los acontecimientos ocurridos durante los últimos cinco años, como por ejemplo el ciclo de subidas de tipos de interés que inició el Banco Central Europeo (BCE) en 2022. Durante este tiempo, las acciones del banco han acumulado una revalorización del 265%, frente al 81% registrado por Inditex en el mismo periodo. Solo en lo que va de 2026, Santander se ha revalorizado un 19%, mientras que la empresa de moda cede un 2%.

Banco Santander gana un récord de 12.574 millones en 2024, un 13,5% más.

Pero no ha sido el único. El sector bancario europeo encadenó la semana pasada su quinta subida consecutiva en el índice sectorial, la mejor racha del año. Los bancos españoles se están viendo favorecidos por un entorno geopolítico de incertidumbre por el conflicto bélico y los continuos amagos de reabrir el estrecho de Ormuz, ya que, aunque la situación se normalice, la inflación tardará en retroceder a los niveles anteriores. Un escenario que es propicio para la cuenta de resultados de las entidades financieras, que obtienen mayores márgenes de interés cuando el precio del dinero es elevado.

PUBLICIDAD

Inditex, por su parte, atraviesa un momento más complicado. La compañía ha tenido que afrontar este trimestre el deterioro del poder adquisitivo y de la confianza de los consumidores, factores que presionan a la baja la demanda en sus mercados clave. Esa debilidad se refleja en el comportamiento de su cotización a lo largo del año.

El logotipo del banco Santander se puede ver en el exterior de una sucursal en la Ciudad de México, México. 15 de junio de 2024. REUTERS/Raquel Cunha
El logotipo del banco Santander se puede ver en el exterior de una sucursal en la Ciudad de México, México. 15 de junio de 2024. REUTERS/Raquel Cunha

Más allá del Ibex

La diferencia de trayectoria entre ambas compañías también se aprecia en las perspectivas que manejan los analistas. Según datos recopilados por Bloomberg, los accionistas de Santander aún tienen un potencial de revalorización cercano al 3%, frente al 7% que los expertos atribuyen a los títulos de Inditex. En cuanto a las recomendaciones, el 77,8% de los analistas aconseja comprar acciones del Santander, el porcentaje más alto de su sector, mientras que el 68,8% hace lo propio con Inditex. Ambos valores presentan una única recomendación de venta.

Y, fuera de las fronteras españolas, Banco Santander consolida su posición como el banco más valioso de Europa. En el índice Eurostoxx 50, que agrupa a las mayores compañías del continente, el grupo cántabro ocupa el sexto lugar, por detrás de ASML, LVMH, Siemens, L’Oréal y Hermès. Una posición que refleja la magnitud de la transformación experimentada por la entidad en los últimos años y que sitúa a la banca española en el mapa de los grandes referentes financieros del Viejo Continente.

Temas Relacionados

Banco SantanderZaraInditexIbex 35España-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pastel de yogur y albaricoque: un postre dulce para cerrar tus comidas familiares o acompañar tus sobremesas

Es un dulce con una textura muy llamativa

Pastel de yogur y albaricoque: un postre dulce para cerrar tus comidas familiares o acompañar tus sobremesas

Por qué el expediente abierto al juez Peinado tiene pocas opciones de acabar en sanción: “Siempre puede decir que fue un defecto de redacción”

El abogado penalista Fernando Pamos de la Hoz explica a ‘Infobae’ que la investigación aprobada por el CGPJ es un trámite preliminar que previsiblemente acabará sin consecuencias disciplinarias para el magistrado

Por qué el expediente abierto al juez Peinado tiene pocas opciones de acabar en sanción: “Siempre puede decir que fue un defecto de redacción”

El “rey del bosque” ya no es intocable: estas son las imágenes de cómo bisontes europeos defienden a una cría de una manada de lobos en Polonia

Un estudio en el bosque primigenio de Białowieża evidencia cómo la especie considerada como “no presa” también resiste a los ataques de los grandes depredadores de la naturaleza

El “rey del bosque” ya no es intocable: estas son las imágenes de cómo bisontes europeos defienden a una cría de una manada de lobos en Polonia

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un francés con un sistema mixto y un pilar complementario de puntos

España ofrece mayor tasa de reemplazo que Francia y pensiones mínimas más generosas, lo que se traduce en una mejor protección del nivel de vida al jubilarse, especialmente para rentas medias y bajas

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un francés con un sistema mixto y un pilar complementario de puntos

La impresionante mansión de Antoine Griezmann en Madrid donde disfruta del verano más tranquilo tras su adiós a la selección francesa y al Atlético de Madrid

El delantero francés, que pondrá rumbo al Orlando City para iniciar una nueva etapa en la MLS, sigue teniendo en la capital española su gran refugio familiar:

La impresionante mansión de Antoine Griezmann en Madrid donde disfruta del verano más tranquilo tras su adiós a la selección francesa y al Atlético de Madrid
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Por qué el expediente abierto al juez Peinado tiene pocas opciones de acabar en sanción: “Siempre puede decir que fue un defecto de redacción”

Por qué el expediente abierto al juez Peinado tiene pocas opciones de acabar en sanción: “Siempre puede decir que fue un defecto de redacción”

Del “no podemos normalizar la corrupción” a una condena de 24 años de cárcel: así defendió Ábalos que una sentencia obligaba a asumir responsabilidades políticas

Claves para entender la caída de Keir Starmer y el ascenso de Andy Burnham: el “rey del Norte” quiere ser líder del laborismo y bajar el precio de la cerveza en los pubs

Óscar Puente carga contra la suspensión de pena de Aldama por colaborar con la Justicia en el ‘caso mascarillas’: “¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos pero luego os portáis bien..."

Feijóo redobla su presión contra los socios de Pedro Sánchez, pero no presentará una moción de censura: “¿A qué esperan, a que haya tres sentencias?”

ECONOMÍA

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un francés con un sistema mixto y un pilar complementario de puntos

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un francés con un sistema mixto y un pilar complementario de puntos

El BCE señala que “hay una relación clara” entre invertir en renovables y el crecimiento económico, y pone de ejemplo a España y Portugal

Solo uno de cada dos trabajadores cree que su empresa cuida el bienestar de su plantilla, frente al 77% de los directivos

Trabajar al volante pasa factura: la Seguridad Social avala la jubilación anticipada de los conductores profesionales por su alta siniestralidad

El coste oculto que encarece la vivienda nueva en España: uno de cada cuatro euros son impuestos, cargas públicas y tasas

DEPORTES

Cabo Verde, ‘el rival más débil’ con el que no han podido España ni Uruguay y que aspira ahora a ser el rival de Argentina en el Mundial

Cabo Verde, ‘el rival más débil’ con el que no han podido España ni Uruguay y que aspira ahora a ser el rival de Argentina en el Mundial

Qué partido del Mundial se retransmite hoy lunes 22 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Noruega y el partido ante una Senegal marcada por el caos: de los impagos de primas y una alimentación deficiente a un seleccionador sin contrato

Un tercio son catalanes, hay dos del mismo pueblo y más franceses que de las Castillas o Asturias: el curioso mapa de la Selección española en el Mundial

La dupla Lamine Yamal-Pedro Porro funciona: la relación entre los dos jugadores de la selección española dentro y fuera del campo