Nigel Farage dice que su victoria sobre el Conde Cara de Basura en unas elecciones parciales sin partidos mayoritarios representa un “respaldo abrumador” (Montaje Infobae)

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Nigel Farage, líder del partido ultraderechista antiinmigración británico Reform UK, dejó el Parlamento británico hace unas semanas tras verse envuelto en una polémica por los elevados ingresos obtenidos como embajador de una empresa de venta de oro y por recibir una donación personal de 5 millones de libras en criptomonedas, realizada por el empresario Christopher Harborne, vinculado a Tether.

La justificación de Farage, quien, entre otras explicaciones, afirmó que el dinero estaba destinado a su seguridad personal —aseguró haber “intentado obtener protección del Estado” sin éxito—, no evitó que se abrieran investigaciones parlamentarias y que surgieran críticas sobre la transparencia y la ética de sus actividades. Finalmente renunció a su escaño parlamentario el 7 de julio, pero no sin antes expresar que las investigaciones en su contra son una “caza de brujas” y un “ataque del establishment”.

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Con esta renuncia, que dejaba una vacante vacía en representación de la ciudad de Clacton, se activaba automáticamente una convocatoria de elecciones parciales -las llamadas ‘by-elections’- que, desde un principio, los partidos mayoritarios decidieron boicotear. Ni los Laboristas, ni los Conservadores, ni los Liberal Demócratas, ni los Verdes ni los de Restore Britain: ninguno postuló un candidato para la cita electoral, señalando a Farage por haber activado el mecanismo parlamentario como manera de desviar la conversación sobre la investigación en su contra. Además, mientras Farage no ocupe su escaño, esta no puede avanzar.

Los primeros resultados de las elecciones locales celebradas este jueves en Reino Unido, donde serán elegidos 5.000 concejales en más de un centenar de autoridades locales, desvelan las primeras derrotas del Partido Laborista, que con 37 de los 136 consistorios escrutados ya ha perdido su control en siete de ellos, mientras que el ultranacionalista Reform UK le gana terreno. (Fuente: Labour Party/Reform UK/10 Downing Street)

Una “maniobra desesperada” para desviar la atención

Para Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido hasta hace unas tres semanas, la renuncia de Farage no es más una “maniobra desesperada”. La ministra de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, acusó a Farage de orquestar una “rabieta política” y rechazó la celebración de las elecciones parciales; consideradas “falsas” y una distracción por la líder conservadora Kemi Badenoch.

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Ed Davey, líder liberal demócrata, planteó evitar la salida de Farage hasta que concluyese la investigación en su contra, con el fin de que los votantes tuviesen “todos los hechos antes de votar”. Zack Polanski, líder de los Verdes, también rechazó participar en las elecciones y señaló a Farage como “todo lo malo” que hay en la política. Y Rupert Lowe, ultraderechista de Restore Britain, calificó todo el proceso de “circo mediático” patrocinado por Reform.

Finalmente las elecciones parciales habrían sido prácticamente un referéndum sobre Farage, quien dijo querer ser “juzgado” directamente por Clacton y no por las instituciones que le investigan, de no ser por el segundo candidato más potente del proceso: el Conde Cara de Basura, un cómico británico que lleva desde 2017 presentándose a elecciones con un cubo de basura en la cabeza y cuya propuesta electoral pasa por “nacionalizar Adele”, arreglar socavones utilizando “copias del Manifiesto de 2024 del Partido Laboralista”, recolocar “el secamanos del baño de caballeros del restaurante Great Himalayas” o “no aceptar regalos de 5 millones de libras esterlinas de millonarios cripto”.

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En una de las elecciones más extrañas del Reino Unido, un comediante disfrazado se postula contra el líder de la ultraderecha, Nigel Farage, y tiene posibilidades de ganar. Conoce la historia del "Conde Cara de Tacho de Basura".

“Victoria rotunda” de Farage ante el Conde Cara de Basura

Con la falta de cualquier candidatura seria y representativa, Farage declaraba ya una “victoria rotunda” este viernes, antes de que los votos hubiesen terminado de contarse, e interpretaba los resultados como prueba del “apoyo abrumador” a su partido, que llevaba encadenando varios meses de buenos resultados en las encuestas antes de retroceder recientemente.

Aparentemente ajeno al hecho de que todos los representantes del espectro político británico habían decidido colectivamente ignorarle, durante su discurso de victoria pre-resultados el candidato ultraderechista ironizaba: “Qué mundo tan al revés, en el que el conde Binface es ahora el candidato del establishment”. Planteaba la votación, en la que se enfrentaba a un cubo de basura, como una batalla de “la gente de Clacton contra el ‘establishment’” —el establishment siendo la élite política, económica y mediática —, a pesar de que se codea con muchos empresarios, figuras políticas, grandes donantes y figuras influyentes del sector financiero.

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Este viernes se han conocido los resultados. De las 80.000 personas llamadas a votar para elegir entre los 34 candidatos —una cifra récord, la mayoría independientes, comediantes o parodistas y miembros de partidos marginales—, solo se ha presentado un 44%: 22.239 papeletas decían Farage y 9.455 apoyaban al Conde.

El ultraderechista no ha asistido al anuncio de los resultados, según dice, porque la Policía de Essex le habría avisado de que se estaba planeando una “campaña organizada para interrumpir y desprestigiar el resultado” de unos comicios que le han enfrentado a un cubo de basura autodenominado “guerrero espacial intergaláctico”. “Un poco ridículo” para militantes del partido citados por la AFP que ven en todo esto un intento de “hacer que Nigel Farage se vea como un idiota”. Ellos, defiende la fuente, no creen que lo sea. Para Farage, que trata de vender estas elecciones como un asalto al poder, la victoria supone recuperar su escaño, reforzar su liderazgo dentro de Reform UK y mantenerse en el foco de atención mediática. Pero también se van a retomar las investigaciones en su contra.

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