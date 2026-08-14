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El incendio de Niebla (Huelva) queda acorralado, mientras la alerta escala en Riglos (Huesca) con 10.000 hectáreas calcinadas

Las estimaciones sitúan en 240.000 las hectáreas quemadas en lo que va de año tras registrarse 42 grandes incendios

Los bomberos luchan contra el incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca). (EFE/Toni Galán)
Los bomberos luchan contra el incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca). (EFE/Toni Galán)
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Continúa la lucha sin tregua contra los incendios forestales en gran parte del país. Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el balance oficial provisional se sitúa ya en 240.785 hectáreas calcinadas y 42 grandes incendios registrados desde el pasado 1 de enero, lo que supone un incremento de casi el 40% respecto al mismo periodo de 2025. En estos momentos, los máximos esfuerzos se concentran en los frentes de Niebla (Huelva), Las Peñas de Riglos (Huesca) y Caboalles de Abajo (León).

La evolución más favorable de la jornada se registra en la provincia de Huelva. El incendio iniciado el pasado 6 de agosto en el paraje de Raboconejo, en Niebla, ha sido finalmente acorralado por el dispositivo de extinción tras recorrer un perímetro de más de 31.000 hectáreas. Los equipos de emergencia han dado un paso decisivo al dejar atrás la situación de “fuera de capacidad de extinción”, logrando frenar su avance y confinar el fuego en una única zona activa en el sector este.

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En ese punto, las labores se centran en evitar saltos de llamas a las carreteras que conectan Aznalcóllar con El Álamo y El Castillo de las Guardas, mientras el flanco sur permanece sin actividad y los sectores norte y noroeste progresan en fase de enfriamiento. Además, especialistas del operativo han señalado a la alta densidad de eucalipto como el factor clave en la virulencia del fuego, calificándolo de “árbol de gasolina”: una especie cuyas cortezas y aceites volátiles generaron pirocúmulos y proyectaron pavesas a más de tres kilómetros de distancia.

Para frenar el avance, el despliegue sobre el terreno cuenta con 875 efectivos rotatorios de Infoca, UME, Ejército de Tierra, BRIF y parques de bomberos de Huelva y Sevilla, apoyados por 33 medios aéreos y 352 medios mecánicos. Aunque 660 personas continúan desalojadas de fincas y viviendas aisladas, las autoridades han reabierto al tráfico la carretera Valverde-Niebla y han permitido accesos puntuales para la recogida de enseres y la alimentación del ganado.

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10.000 hectáreas arrasadas en Huesca

Por el contrario, la provincia de Huesca afronta la cara más crítica de la emergencia en Las Peñas de Riglos, donde el incendio declarado el pasado lunes supera ya las 10.000 hectáreas afectadas. La reactivación de varios frentes durante una noche especialmente dura obligó a enviar un aviso masivo ES-Alert para evacuar de urgencia la localidad de Anzánigo, incluyendo a un grupo de 19 niños y 5 adultos de un campamento. Con este nuevo desalojo, la cifra total de evacuados se eleva a 891 personas procedentes de 17 núcleos habitados y un camping.

El operativo volcado en el Prepirineo aragonés supera los 500 efectivos terrestres y 35 medios aéreos, a los que se suman más de 440 militares y 125 vehículos de la UME. Ante la complicación del flanco derecho, el Gobierno de Aragón ha solicitado a Francia el envío de tres medios aéreos adicionales. Asimismo, la amenaza de las llamas sobre el histórico Monasterio de San Juan de la Peña obligó a efectivos de la UME a cerrar el acceso al recinto para evacuar al Museo de Huesca los restos de los reyes Ramiro I, Sancho Ramírez y Pedro I. El edificio no presenta daños estructurales y está siendo blindado con descargas de retardante.

León logra perimetrar el fuego al 90% tras una noche de tensión

Por su parte, en Castilla y León, el incendio de Caboalles de Abajo, en el municipio leonés de Villablino, evoluciona de forma favorable tras una noche de intenso trabajo. El fuego, que llegó a situarse a tan solo 50 metros de varias viviendas en los barrios de San Juan y Las Trapiechas, provocó el desalojo preventivo de 50 vecinos. La intervención de la maquinaria pesada y la aplicación de fuego técnico por parte de las brigadas han permitido perimetrar al 90% la masa de pinar del sector norte, alejando el peligro directo de las zonas habitadas, aunque se mantiene el Nivel 2 de gravedad por precaución.

Paralelamente a las labores de extinción, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad avanzan en las investigaciones para esclarecer el origen de los principales incendios del verano. En Huesca, la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 28 años por su presunta implicación en el inicio del fuego de Las Peñas de Riglos. Asimismo, el Seprona investiga en Ciudad Real a dos personas por negligencia grave tras originar un incendio en Cabezarrubias del Puerto mediante el uso de una radial y un soldador en el medio natural, mientras que en Pontevedra se investiga a cinco jóvenes por la quema total del islote protegido de las Islas Alvedosas.

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