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Andrés Degar, arquitecto, compara las casas españolas y estadounidenses: “En España están construidas para durar generaciones”

El creador de contenido analiza las diferencias y pone el foco en la durabilidad y la eficiencia térmica de las construcciones españolas

Izquierda: casa española de paredes blancas, tejado de teja, balcón con flores. Derecha: casa estadounidense gris, césped, coches en la entrada.
Una vivienda tradicional española y una casa residencial estadounidense con jardín. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Materiales más resistentes, mayor eficiencia térmica y una arquitectura pensada para soportar el paso del tiempo. Las diferencias entre las casas españolas y las estadounidenses van mucho más allá de la estética. La forma de construir, los materiales empleados y la distribución de los espacios hacen que ambos modelos de vivienda ofrezcan características y sensaciones diferentes.

Así lo explica el arquitecto Andrés Degar en una de sus publicaciones de TikTok, donde compara las viviendas de ambos países y destaca las características que, a su juicio, hacen que las casas españolas sean una opción más resistente y eficiente. “Las casas españolas son mejores que las casas americanas por estas tres razones”, afirma al comienzo del vídeo.

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Uno de sus principales argumentos tiene que ver con la durabilidad. “Las casas en España están construidas para durar generaciones”, afirma Degar. El uso de materiales como el hormigón y el ladrillo es uno de los aspectos que destaca para explicar esta resistencia.

La diferencia también se aprecia en la estética. Las casas españolas suelen apostar por elementos tradicionales como las fachadas de estuco, los balcones de hierro, los patios interiores y los tejados de teja. La combinación de estos elementos con detalles modernos crea una estética cálida y reconocible.

Materiales, distribución y clima

Los materiales utilizados también condicionan el comportamiento de las viviendas. Mientras que en España son habituales el ladrillo, el hormigón, la piedra, el estuco o la teja, en Estados Unidos existe una mayor variedad de sistemas constructivos y materiales, que dependen en gran medida de la zona y del clima.

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Vista de un salón acogedor con un sofá, una mesa de centro y plantas. Se observa un ventilador de techo y un aire acondicionado mural sobre una pared beige.
Un acogedor salón iluminado por el sol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adaptación a las temperaturas es otro de los puntos que señala Degar. “Además, tienen una alta eficiencia térmica, ya que al estar construidas con hormigón o con ladrillo, absorben el calor más lentamente y esto hace que las casas sean más frescas en verano”, explica. Otro de los argumentos que plantea el arquitecto está relacionado con las estructuras de las viviendas. “Además, al no tener estructura de madera, te ahorras tener plagas”, sostiene.

La distribución de las viviendas muestra, además, distintas formas de entender el hogar. En España, los patios, las terrazas y otros espacios exteriores tienen un peso importante y permiten conectar la vivienda con el exterior. En muchas casas americanas, en cambio, son habituales las plantas abiertas, los grandes salones, las cocinas integradas, los garajes y los sótanos.

Sin embargo, la comparación no significa necesariamente que un modelo sea mejor para todo el mundo. La elección entre una casa española y una americana depende de factores como el gusto personal, el clima y las necesidades de cada persona o familia. Mientras algunas personas pueden valorar los materiales tradicionales y la conexión con los espacios exteriores, otras pueden preferir la amplitud y distribución de determinados modelos estadounidenses.

La comparación de Degar, por tanto, abre un debate que va más allá de qué país construye mejores casas: qué características hacen que una vivienda se adapte realmente a quienes viven en ella. Aunque las construcciones españolas pueden destacar por sus materiales, su adaptación al clima y la presencia de elementos tradicionales, las viviendas estadounidenses también responden a otras necesidades y formas de vida.

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