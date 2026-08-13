España se despide del calor extremo: la Aemet prevé un cambio en el tiempo con la llegada de lluvias y tormentas a estas regiones

Vistas de la playa de Doniños en Ferrol, a 12 de agosto de 2026. (EFE/ Kiko Delgado)

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El calor dará -por fin- un respiro a España. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una bajada del mercurio y la llegada de nuevas tormentas, pero cara al fin de semana. Este jueves, las altas temperaturas seguirán siendo las protagonistas.

El portavoz del organismo público, Rubén del Campo, detalla en un comunicado que a lo largo de esta jornada “se superarán los 36 grados de forma generalizada, salvo en el Cantábrico, costa mediterránea y montañas, con más de 40 grados en las cuencas de los grandes ríos Tajo, Guadalquivir, Guadiana y también el Ebro”. Por la tarde, añade, “se formarán tormentas en zonas del interior peninsular, especialmente en el este, con chubascos y tormentas en áreas montañosas que localmente podrán ser fuertes, sobre todo en las sierras béticas”.

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Con esta previsión, la Aemet ha activado los avisos en buena parte de España. Varias comunidades autónomas permanecerán este jueves en nivel naranja (peligro importante) por temperaturas muy elevadas, mientras que en otras el nivel será amarillo (peligro bajo) tanto por calor como por precipitaciones y tormentas.

El mapa de alertas se tiñe

Mapa de alertas meteorológicas para este jueves, 13 de agosto de 2026. (Aemet)

Andalucía afronta avisos naranjas por calor en Córdoba, Jaén y Sevilla, con máximas de hasta 40 grados. El resto de la región permanecerá en nivel amarillo, con temperaturas que pueden llegar a 39 grados en Cádiz, Huelva y Granada. Además, en zonas de Almería y Granada se esperan lluvias intensas, con acumulaciones de hasta 20 litros por hora, y tormentas acompañadas de rachas fuertes de viento y granizo.

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En Aragón se han activado avisos naranjas por máximas de hasta 40 grados en Zaragoza y 39 grados en Huesca y Teruel. En algunas áreas de Teruel también rige el nivel amarillo por lluvias de hasta 20 litros por hora y tormentas con granizo y rachas muy fuertes de viento.

Illes Balears permanece en nivel amarillo por altas temperaturas, con máximas de hasta 38 grados en Mallorca y 36 grados en Ibiza, Formentera y Menorca.

En Canarias, la isla de Gran Canaria estará bajo aviso amarillo por temperaturas que pueden alcanzar los 34 grados en cumbres y medianías del sudeste, sur y oeste, así como en la cuenca de Tejeda, donde localmente se podrán superar los 37 grados.

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Cantabria tendrá nivel amarillo por máximas de hasta 36 grados en zonas interiores.

Castilla y León presenta avisos naranjas en Ávila y Burgos por temperaturas de hasta 39 grados, mientras que el resto de la comunidad mantiene el nivel amarillo, con registros que llegarán a 38 grados en Salamanca y Zamora.

En Castilla-La Mancha habrá avisos naranjas en Ciudad Real, Toledo y Cuenca por máximas de hasta 40 grados. El resto de la región estará en nivel amarillo, con hasta 39 grados en Albacete y Guadalajara. También se esperan lluvias de hasta 15 litros por hora y tormentas localmente intensas.

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Cataluña activa avisos naranjas en Lleida y Tarragona por temperaturas de hasta 40 grados. Girona y Barcelona se sitúan en nivel amarillo, con máximas de hasta 37 grados en el prelitoral y zonas interiores.

En Extremadura, Badajoz y Cáceres estarán en aviso naranja por temperaturas máximas de hasta 40 grados. El resto de la región se mantiene en nivel amarillo, con valores que pueden alcanzar los 39 grados.

Galicia activa avisos naranjas en Ourense por temperaturas de hasta 39 grados, mientras que Lugo estará en nivel amarillo con máximas de 36 grados.

En la Comunidad de Madrid se mantiene el aviso naranja por temperaturas que pueden llegar a 39 grados en la zona metropolitana y el sur. La sierra continuará en nivel amarillo, con valores de hasta 37 grados.

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La Región de Murcia presenta avisos amarillos por máximas de hasta 38 grados y por lluvias de hasta 20 litros por hora, además de tormentas con granizo y rachas fuertes de viento.

En la Comunidad Foral de Navarra habrá avisos naranjas en el centro y la ribera del Ebro, donde se pueden alcanzar los 40 grados e incluso 42 grados en la capital. El Pirineo y la vertiente cantábrica estarán en nivel amarillo, con máximas de hasta 37 grados.

El País Vasco presentará avisos naranjas en Álava por máximas de hasta 39 grados y nivel amarillo en Bizkaia y Gipuzkoa, con registros de hasta 34 grados.

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En La Rioja se prevé aviso naranja por temperaturas de hasta 40 grados en la ribera del Ebro, y nivel amarillo en la zona ibérica, con máximas de 35 grados.

La Comunidad Valenciana estará en nivel amarillo por temperaturas que pueden alcanzar los 38 grados en el sur e interior y los 36 grados en otras áreas. En Castellón también se esperan lluvias de hasta 20 litros por hora y tormentas localmente intensas.

España, un líder mundial en turismo, se enfrenta a un nuevo desafío: las olas de calor. Un estudio revela que los turistas que sufren temperaturas extremas son menos propensos a regresar, obligando al sector a adaptarse para no perder su atractivo.

Fin de semana de respiro y lluvias

El viernes continuarán las temperaturas muy altas, aunque se iniciará un descenso del mercurio que tendrá continuidad durante el fin de semana. “Habrá un calor menos intenso durante el fin de semana en buena parte de nuestro país, aunque todavía en la mitad sur y en Mallorca se superarán los 36 a 38 grados, incluso se superarán los 38 en puntos del Guadalquivir”, detalla el portavoz.

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La bajada del mercurio irá acompañada de un incremento de la inestabilidad. Durante el fin de semana, habrá chubascos y tormentas en amplias zonas del norte, centro y este de la península y en Baleares. Podrán ser persistentes y fuertes", avisa Del Campo.