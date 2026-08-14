Marroquíes, colombianos y rumanos lideran la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social, que bate récords con 3,5 millones

La construcción es uno de los sectores con mayor número de afiliados procedentes de otros países. (Freepik)

Guardar

La Seguridad Social ha superado por primera vez los 3,5 millones de afiliados extranjeros en términos de afiliación media, según los últimos datos correspondientes al mes de julio. En concreto, el sistema registró 3.512.223 afiliados extranjeros, 66.046 más que en junio y 420.875 más que hace un año.

El crecimiento de este colectivo avanza a un ritmo muy superior al del conjunto del mercado laboral. La afiliación extranjera aumentó un 13,6% interanual, frente al 2,9% del conjunto del sistema. Si se descuenta la estacionalidad y el efecto del calendario, la Seguridad Social contabiliza ya 3.407.558 afiliados extranjeros, tras sumar 408.333 en los últimos doce meses.

PUBLICIDAD

Por nacionalidades, Marruecos continúa siendo el país con más afiliados a la Seguridad Social española, con 415.310 cotizantes. Le siguen Colombia, con 347.467, y Rumanía, con 342.555. A continuación aparecen Venezuela, con 247.209 afiliados; Italia, con 223.589; China, con 136.395; Perú, con 133.002, y Ucrania, con 84.599.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

La evolución refleja además el creciente peso de los trabajadores extranjeros en el mercado laboral español. Desde junio de 2022, el número de trabajadores de otros países ha aumentado en más de 1,2 millones. De hecho, el 46,3% del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros.

PUBLICIDAD

Más de 262.000 altas vinculadas a la regularización

El aumento de la afiliación extranjera se ha acelerado especialmente durante los primeros siete meses del año, coincidiendo con la puesta en marcha del proceso extraordinario de regularización. A 30 de julio, 262.475 personas extranjeras ya figuraban de alta en la Seguridad Social como consecuencia de este proceso.

De ellas, 213.883, el 81,5%, estaban encuadradas en el Régimen General, mientras que 12.675, un 4,8%, eran trabajadores autónomos. Por sexo, 158.171 eran hombres, el 60,3%, y 104.304 mujeres, el 39,7%.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

De los 3.512.223 afiliados extranjeros de media registrados en julio, 2.010.267 son hombres y 1.501.956 mujeres. Las trabajadoras representan ya cerca del 43% del total de extranjeros afiliados, una proporción que muestra el peso creciente de las mujeres en el empleo registrado. En conjunto, alrededor del 27,5% de las personas afiliadas extranjeras procede de países de la Unión Europea.

PUBLICIDAD

Hostelería, agricultura y construcción, los sectores con más extranjeros

La presencia de trabajadores extranjeros destaca en sectores como la hostelería, donde suponen el 32,9% de los afiliados; en la agricultura, con el 28%; y en la construcción, con el 26,6%.

También tienen un peso destacado en las actividades administrativas, donde representan el 19,5% de los afiliados, y en el transporte, con un 18,4%. En los sistemas especiales, su presencia es todavía mayor: alcanzan el 46,7% de los afiliados al Sistema Especial del Hogar y el 39,2% del Sistema Especial Agrario.

Uno de los datos más destacados de la estadística es el elevado porcentaje de trabajadores extranjeros con contrato indefinido. El 86,4% del total cuenta con un contrato de este tipo, frente al 58,9% que representaba el promedio entre 2017 y 2021, antes de la reforma laboral.

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo, la tasa de temporalidad de este colectivo cae a mínimos históricos, hasta situarse en el 13,6%. El porcentaje es prácticamente similar al registrado entre los afiliados nacionales, cuya tasa de temporalidad se sitúa en el 13,4%.

El Gobierno de España ha aprobado un proceso de regularización extraordinaria que beneficiará a medio millón de migrantes. En este vídeo te explicamos todos los detalles: quiénes pueden solicitarla, los requisitos de residencia y penales, y los plazos para presentar la solicitud.

Más de medio millón de autónomos de otros países

El crecimiento también se refleja entre quienes trabajan por cuenta propia. El número de autónomos extranjeros alcanza los 531.568, un 9,2% más que hace un año. Su presencia no se limita a sectores tradicionalmente asociados al empleo extranjero, sino que también gana peso en actividades de mayor cualificación.

En Telecomunicaciones y Programación Informática, los extranjeros ya representan más del 33% de los ocupados dados de alta por cuenta propia, es decir, uno de cada tres trabajadores autónomos. También tienen una presencia relevante en las actividades de los hogares, la hostelería, las actividades administrativas, la construcción y las actividades inmobiliarias.

PUBLICIDAD