España

Las familias españolas tienen más dinero que nunca: la riqueza neta de los hogares llega a su récord al cierre de 2025

La deuda en relación con el PIB se ha reducido hasta el 42,8%, la tasa más baja desde finales de 1999

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Una mujer en la Gran Vía de Bilbao. (Vincent West/Reuters)
Una mujer en la Gran Vía de Bilbao. (Vincent West/Reuters)

La riqueza financiera neta de los hogares españoles ha alcanzado una cifra récord al cierre de 2025, situándose en 2,645 billones de euros. Este valor, que representa un crecimiento del 11% respecto al año anterior, ha supuesto un nuevo máximo histórico para las familias en España, según recogen las Cuentas Financieras de la Economía Española, publicadas por el Banco de España este viernes y consultadas por la Agencia EFE. Estas cifras analizadas por la institución se refieren a la diferencia entre los ahorros y las deudas que acumulan los hogares en el país y se recogen de manera absoluta; es decir, no tienen en cuenta las desigualdades ni el promedio de las familias.

El volumen total de riqueza financiera neta, equivalente al 156,8% del PIB en diciembre de 2025, ha superado ampliamente el promedio marcado desde 2022, fijado en el 149,1%. Entre los activos que conforman esta riqueza, el mayor incremento lo han experimentado las participaciones en el capital y fondos de inversión, que explican en gran medida este avance, junto con la revalorización acumulada de los activos.

Así, las familias españolas han visto aumentar sus activos financieros —que engloban dinero en efectivo, acciones, depósitos y valores en renta— hasta los 3,436 billones de euros, destacando un incremento interanual de 292.100 millones, lo que supone un 9,3% más que en diciembre de 2024. De esta manera, los activos financieros representan el 203,7% del PIB, cifra superior al 196,8% registrado un año antes.

Quienes nacieron en los años 80 y 90 enfrentan salarios más bajos, menor capacidad de ahorro y acceso limitado a la vivienda. A los 42 años, acumulan hasta un tercio de la riqueza que tenían generaciones anteriores a su edad.

La deuda crece, pero no de manera preocupante

El saldo de los depósitos y efectivo de los hogares, que ha alcanzado mínimos de los últimos 30 años al terminar el año 2025, representa el 33,4% del total de los activos financieros. Por su parte, las participaciones de capital exhiben un peso muy similar, situándose en el 32,3%, cerca del máximo de la serie histórica. Mientras tanto, los fondos de inversión también se han mantenido en niveles cercanos a máximos, de acuerdo con el desglose proporcionado por el Banco de España a EFE.

En paralelo al crecimiento de los activos, la deuda de los hogares ha experimentado un repunte del 3,88%, alcanzando los 723.000 millones de euros. Este dato contrasta con los 696.000 millones anotados a finales de 2024. No obstante, en relación con el Producto Interior Bruto (PIB), la deuda se ha reducido hasta el 42,8%, la tasa más baja desde finales de 1999.

La deuda consolidada de las empresas ha aumentado un 0,76%, situándose en 1,056 billones de euros en 2025 frente a los 1,048 billones de 2024. Pese a este ligero aumento absoluto, la ratio sobre el PIB ha descendido hasta el 62,6 %, el nivel más bajo desde el tercer trimestre de 2001.

Por último, y en cuanto a las operaciones financieras consolidadas, el volumen acumulado de los activos financieros totales de las empresas se ha mantenido estable en el 4,1% del PIB a finales de 2025, en línea con el promedio observado desde 2022. En el caso de los hogares, este porcentaje ha registrado una subida hasta el 5,6%, comparado con el 3,4% medio registrado desde ese año, según recogen los datos del Banco de España.

*Con información de EFE

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