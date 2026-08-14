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El Tribunal Constitucional francés tumba la ley para prohibir las redes sociales a menores de 15 años y aprueba la ley de eutanasia

El organismo considera que la prohibición de las redes sociales vulnera la libertad de expresión

Una chica consulta sus redes sociales, en una fotografía de archivo. (EFE/ J.M. García)
Una chica consulta sus redes sociales, en una fotografía de archivo. (EFE/ J.M. García)
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Los menores de 15 años de Francia podrán seguir utilizando las redes sociales después de que el Consejo Constitucional haya tumbado este viernes la ley que prohíbe su acceso al considerar que vulneraba de forma desproporcionada su libertad de expresión. Además, el organismo ha dado luz verde a la ley de eutanasia, al reconocer a los adultos que padecen enfermedades incurables el derecho a la muerte asistida.

La ley, impulsada por el Gobierno de Emmanuel Macron, pretendía prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años. La medida, cuya entrada en vigor estaba prevista para el próximo 1 de septiembre, tenía un gran alcance y podía afectar no solo a las principales plataformas sociales, sino también a determinadas funciones de sitios como YouTube, como los canales compartidos y los comentarios, así como a aplicaciones de mensajería y a determinados videojuegos en línea.

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El Consejo Constitucional considera que la disposición suponía una vulneración de la libertad de expresión y comunicación que “no resulta adaptada, necesaria ni proporcionada”, según recoge AFP. Los magistrados reconocen, no obstante, “la exigencia constitucional de protección del interés superior del menor”, pero advierten de que la prohibición era demasiado amplia y podía aplicarse a servicios cuyos riesgos para la salud y la seguridad de los menores “no están acreditados”.

Tras conocer la decisión, Macron ha encargado al primer ministro, Sébastien Lecornu, que reelabore la ley con una “redacción jurídicamente robusta” que permita sacar adelante la prohibición. El Ejecutivo deberá trabajar “a la mayor brevedad posible” y tener en cuenta tanto el dictamen del Consejo Constitucional como el marco europeo. La Presidencia francesa ha asegurado que la “determinación” del jefe del Estado para sacar adelante esta reforma “de aquí a la primavera de 2027″ se mantiene intacta.

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La decisión francesa se enmarca en un debate internacional creciente sobre cómo limitar el acceso de los menores a las redes sociales y protegerles de sus riesgos. Australia se convirtió a finales de 2025 en el primer país en prohibir estas plataformas a los menores de 16 años, mientras que en España, el Gobierno de Pedro Sánchez pretende elevar también a los 16 años la edad mínima de acceso y exigir a las plataformas sistemas efectivos de verificación de edad.

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