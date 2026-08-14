Quién es Luis Suárez, máximo goleador de Portugal y plan B del FC Barcelona si falla Julián Álvarez

Quién es Luis Suárez, el plan B del FC Barcelona si falla Julián Álvarez. (EFE/Antonio Cotrim)

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La delantera del FC Barcelona sigue siendo la protagonista del mercado de fichajes de LaLiga. A escasos días de que Flick tenga que decidir su primer once de la temporada, el Barça no tiene 9 puro. Julián Álvarez continúa a la espera con un Atlético de Madrid cerrado en banda y, entre la batalla de las negociaciones y las prisas, ha aparecido otro ariete que ha maravillado en el país vecino y coorganizador del Mundial 2030.

Luis Suárez tiene poco que ver con el uruguayo que hizo historia junto a Messi y Neymar. Colombiano, de 28 años y máximo goleador de la liga portuguesa. Con el 97 a la espalda, el gurú de los fichajes, Fabrizio Romano, lo ha situado como el sustituto en la agenda culé si lo de Julián no llega a buen puerto. Eso sí, desde Can Barça aún no han dicho la última palabra por el delantero argentino. Y todo dependerá de las operaciones de salida de Ferran Torres y Marc Casadó y de la llegada de Rodri Hernández.

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Julián Álvarez ya se entrena con sus compañeros en Mahadahonda y, aunque no habría entrado en la convocatoria para el último amistoso de la pretemporada (algo normal para un jugador que solo ha entrenado cuatro días; tampoco van Marcos Llorente ni Álex Baena), el Cholo le ha hecho saber que cuenta con él.

Julián Álvarez volvió a los entrenamientos del Atlético de Madrid junto al resto de sus compañeros (@Atleti)

Un delantero que encaja con lo que busca Flick

Luis Suárez es un viejo conocido de LaLiga. Llegó a Europa siendo muy joven después de ser captado por el Watford y pasó por distintos equipos antes de consolidarse. Granada, Valladolid B, Nàstic de Tarragona, Zaragoza y, posteriormente, Granada y Almería en Primera división.

Su último curso en España fue especialmente llamativo. Con el Almería firmó 28 goles, una cifra que llamó la atención del Sporting, que apostó por él para ocupar el hueco dejado por Viktor Gyökeres. Y en Lisboa fue todavía a más. En su primera temporada marcó 38 goles y repartió ocho asistencias.

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Pero más allá de los goles, Luis Suárez no es solo un delantero de área. Es rápido, potente, tiene capacidad para jugar de espaldas a portería y sabe moverse entre líneas. Es decir, puede participar en la construcción y al mismo tiempo ser el killer que busca Hansi Flick.

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona. (Europa Press)

Un precio más barato que Julián, pero aun así alto

La gran diferencia con respecto a Julián Álvarez es la situación contractual. El argentino tiene una cláusula de 500 millones de euros y contrato con el Atlético hasta 2030. El club rojiblanco ha dejado claro que no quiere venderlo, aunque el FC Barcelona sigue estudiando la fórmula para llegar a los 150 millones que podrían convencer a los colchoneros.

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Luis Suárez, en cambio, tiene una cláusula de 80 millones y también contrato hasta 2030. El club portugués considera esa cantidad el precio de salida y no piensa negociar nada por debajo de ella. Es decir, 80 millones siguen siendo una cantidad importante para el Barça y hay, además, otro detalle: el Almería conserva el 10% de la plusvalía de una futura venta.