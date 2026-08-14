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David Bustamante habla de su relación con Bisbal 25 años después de la primera edición de ‘Operación Triunfo’: “No somos amigos íntimos, ya que cada uno tiene su vida”

El cántabro no ha dudado en aclarar los rumores sobre la enemistad con el que fue su compañero de academia en RTVE

David Bustamante y David Bisbal
David Bustamante y su amistad con David Bisbal. (Instagram)
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La relación entre David Bustamante y David Bisbal sigue siendo un tema de conversación, incluso veinticinco años después de su paso por Operación Triunfo 1. La supuesta rivalidad entre ambos se ha diluido con el tiempo, dejando paso a una realidad mucho más sencilla: cada uno ha seguido su propio camino, pero el respeto y la cordialidad nunca se han perdido. Bustamante lo ha dejado claro en varias ocasiones, la última en el programa Mi casa es la tuya, donde abordó cómo es su vínculo con el almeriense.

Desde aquel octubre de 2001, cuando ambos entraron en la academia que cambió sus vidas, los dos artistas han coincidido en escenarios, galas y entregas de premios, siempre mostrando una sintonía que desmiente cualquier conflicto. “No somos amigos íntimos, ya que cada uno tiene su vida, pero siempre que nos vemos nos alegramos de ello”, confesó Bustamante en televisión, aclarando así las dudas recurrentes sobre una posible enemistad. La realidad es que, más allá de la competencia natural de un concurso, entre ellos ha prevalecido el compañerismo y una relación marcada por el afecto mutuo.

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A lo largo de los años, esa buena relación se ha manifestado en abrazos espontáneos y palabras de admiración. Bustamante no dudó en afirmar: “David y yo nos llevamos genial”. Incluso en los momentos más delicados, como el fallecimiento del padre de Bisbal, el cántabro le envió un mensaje público de apoyo y cariño, gesto que fue agradecido por el propio Bisbal.

La amistad entre Bisbal y Bustamante

La convivencia en la academia de OT 1 estuvo marcada por la presión mediática y la inevitable comparación entre ambos. La pregunta “¿Eres más de Bisbal o de Bustamante?” se convirtió en un clásico de la época, como si el país se dividiera en dos bandos irreconciliables. Bustamante ha explicado que, aunque existía cierta rivalidad, siempre fue sana y propia del formato televisivo. “En la época de ‘OT’ nos tenían como si fuéramos el Madrid y el Barça, y es verdad que la rivalidad existía, pero siempre fue sana y algo normal de un concurso. Pero sí, nos comparaban constantemente”, relató en una ocasión.

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Entrevista a David Bisbal y Lola Índigo, coaches de 'La Voz Kids 2025'.

Con el paso de los años, ambos han sabido mantener la distancia justa, sin forzar una amistad más allá de lo natural, pero tampoco permitiendo que los rumores de enemistad crecieran. Cada vez que se reencuentran, la escena se repite: saludo afectuoso, sonrisa y aprecio genuino. “No somos íntimos, pero siempre nos alegramos de vernos”, volvió a recalcar Bustamante, subrayando que la vida profesional y personal ha llevado a cada uno por caminos distintos, pero sin resentimientos.

David Bustamante en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)
David Bustamante aclara los rumores. (Atresmedia)

En público, los dos cantantes no han dudado en mostrarse unidos cuando la ocasión lo ha requerido. El abrazo en una fiesta reciente y los mensajes en redes sociales en momentos importantes son la mejor prueba de que la relación, aunque no sea de amistad profunda, está basada en el respeto y la historia compartida.

Los secretos de su relación y su anécdota favorita

El paso por Eurovisión junto a Rosa López es uno de los recuerdos que Bustamante conserva con más cariño. Allí, ambos compartieron nervios, bromas y hasta una pequeña “juerga” entre bastidores. “La liamos muchísimo. Recuerdo que en todos los stands ponían cosas típicas de cada tierra. A nosotros nos pusieron jamón, queso curado y vino. Y con los nervios, Bisbal y yo cogíamos las botellas que no veas. Si llegamos a ganar, las vueltas de la coreografía yo no las hubiera hecho”, contó Bustamante con humor recordando aquella experiencia.

La representante española en el Festival de Eurovisión, Rosa, acompañada de Gisela, Bisbal, Geno, Bustamante y Chenoa durante su actuación en el último ensayo general previo a la celebración del 47 Festival de Eurovisión. EFE/Lluís Gené/Archivo
La representante española en el Festival de Eurovisión, Rosa, acompañada de Gisela, Bisbal, Geno, Bustamante y Chenoa durante su actuación en el último ensayo general previo a la celebración del 47 Festival de Eurovisión. EFE/Lluís Gené/Archivo

La relación entre ambos se ha fortalecido también en los momentos más difíciles. Cuando el padre de Bisbal falleció, Bustamante no dudó en enviarle un mensaje de apoyo: “Un fuerte abrazo de parte de toda la familia... Lo sentimos de corazón. Descansa en paz, campeón”. Gestos como este reflejan el verdadero tipo de vínculo que les une, lejos de la rivalidad que tantos titulares ha generado.

Bisbal, por su parte, también ha desmentido en público cualquier mala relación, asegurando que la competencia fue solo cosa del formato y de las expectativas del espectáculo. Los abrazos en los reencuentros y las palabras de reconocimiento mutuo han dejado claro, año tras año, que la historia entre ambos es la de dos compañeros que, aunque no sean amigos inseparables, siempre se alegran de volver a cruzarse en el camino.

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