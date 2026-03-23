España

¿Te cuesta ahorrar y gastas más de lo que ganas? Le pasa a uno de cada cinco españoles

El 20% de los españoles presenta un ahorro negativo, según la base de datos de Fedea. Para los más jóvenes, la familia es un pilar fundamental y, en el caso de los mayores, se observa una reducción progresiva a partir de los 70 años

Guardar
El 20% de los españoles
El 20% de los españoles gastan más de lo que ganan, según la base de datos de Fedea. (Freepik/Montaje Infobae)

Cuando los salarios suben un 30% pero los alquileres de vivienda un 82%, es lógico que a los españoles les cueste ahorrar. Dadas las circunstancias de la crisis de vivienda en España, ya no se puede decir eso de que quien no ahorra es porque no quiere. Y aunque habrá de todo, hay una amplia mayoría que no ahorra porque no puede. Un informe de Fedea que analiza cómo las diferentes generaciones en España producen, consumen y comparten recursos económicos menciona una cifra curiosa de su base de datos: el 20% de la población española presenta un ahorro negativo. Esto significa que uno de cada cinco españoles concluye el año con más gastos que ingresos, por lo que tiene que recurrir a apoyos familiares, préstamos o al consumo de ahorros previos.

La investigación pone el foco en el papel de la estructura familiar y la dinámica del ciclo vital como factores explicativos de este comportamiento. Los jóvenes destacan como el grupo más expuesto al desahorro, en parte debido a su menor nivel de ingresos y a la tardía emancipación en España, que se sitúa en los 30,5 años, según Eurostat. Pero el fenómeno no se limita solo a los jóvenes: existe variabilidad individual significativa, incluso entre adultos y mayores.

El estudio de Fedea señala que, aunque el perfil medio del ahorro por edades es positivo —es decir, en promedio la población ahorra—, dentro de esa media se esconde un 20% de personas que gasta sistemáticamente más de lo que ingresa. En los jóvenes, esta situación suele estar asociada a la dependencia familiar y a la dificultad de obtener ingresos estables en las primeras etapas de la vida laboral. Permanecer en el hogar de los padres o compartir vivienda permite amortiguar el impacto de los bajos ingresos, pero no evita que muchos deban recurrir a ayudas o a endeudamiento para mantener su nivel de consumo.

Quienes nacieron en los años 80 y 90 enfrentan salarios más bajos, menor capacidad de ahorro y acceso limitado a la vivienda. A los 42 años, acumulan hasta un tercio de la riqueza que tenían generaciones anteriores a su edad.

Y en este sentido, la familia es un pilar fundamental. Tiene “un papel claro en la financiación del consumo privado de los jóvenes a través de transferencias que se llevan a cabo en el interior de los hogares”, explica el documento. “La interpretación de este resultado tiene un marcado carácter estructural: en el tramo previo a la plena inserción laboral, el equilibrio entre consumo y recursos no se resuelve mayoritariamente mediante endeudamiento individual o acumulación previa de activos (por definición, limitada o prácticamente nula), sino mediante redistribución dentro del hogar”, agrega.

Es decir, el hogar opera como una especie de lo que los autores llaman “institución aseguradora”, hasta que los jóvenes consiguen encontrar un trabajo con el que mantenerse. Así, la estructura familiar en España influye de forma determinante en la capacidad de ahorro. La solidaridad intrafamiliar, especialmente en hogares donde conviven varias generaciones, permite suavizar los déficits puntuales de algunos miembros.

A partir de los 70 años baja el ahorro

A partir de los 65 años, el perfil financiero de los españoles experimenta un cambio significativo. Según el análisis de Fedea, en esta etapa de la vida las pensiones pasan a ser la principal fuente de ingresos, mientras que las rentas del trabajo adquieren un papel secundario o accesorio. La aportación de los mayores al sistema fiscal disminuye, a la vez que aumentan las prestaciones recibidas, especialmente en forma de pensiones y asistencia sanitaria.

El estudio muestra que, aunque el ahorro medio sigue siendo positivo entre los mayores, se observa una reducción progresiva a partir de los 70 años. Esto se refleja en la tendencia de las personas de mayor edad a estabilizar su riqueza y a utilizar los activos acumulados durante la etapa laboral para financiar su consumo en la vejez. Así, el ciclo vital económico se completa: tras años de acumulación, en la última etapa la renta disponible procede fundamentalmente de las transferencias públicas y del patrimonio construido previamente.

Temas Relacionados

AhorroAhorrar dineroAhorro en EspañaDineroPensionesPensiones EspañaJubilaciónFinanzasEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cesta de la compra más cara, gasolina disparada y frenazo al auge del PIB español: la crisis que puede venir si la guerra en Irán se eterniza

Los expertos afirman que habrá más inflación, menor consumo y facturas energéticas más altas si el conflicto se prolonga

Cesta de la compra más

La guerra en Irán retrasa el mayor pedido de tricornios en la historia de la Guardia Civil: 16.565 sombreros que por primera vez se podrán hacer con material sintético

Un licitador pidió más tiempo porque el conflicto en Oriente Medio afecta a las rutas aéreas. Interior está dispuesto a pagar un máximo de 60 euros por unidad

La guerra en Irán retrasa

Nuria Roca cumple 54 años: sus negocios millonarios, su chalet en Pozuelo de Alarcón y su refugio rural en Ávila

La presentadora de ‘La Roca’ suma un año más rodeada de éxitos y con un patrimonio consolidado

Nuria Roca cumple 54 años:

Los pacientes de piel de mariposa, a la espera del medicamento que puede cambiarles la vida: “Hasta que no llegue, no lo creo”

La Junta de Andalucía no puede dar fechas exactas de cuándo se tendrá disponible el tratamiento, pero aclaran que es inminente y que “no será cuestión de meses”

Los pacientes de piel de

Ignasi Roselló, experto en vivienda: “Los portales inmobiliarios inflan los precios y no reflejan el valor real de los pisos. Se anuncian los que no se venden”

El miembro de la junta directiva de la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias considera que las casas no bajarán a corto plazo porque “la demanda sigue disparada y la oferta es insuficiente”

Ignasi Roselló, experto en vivienda:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La guerra en Irán retrasa

La guerra en Irán retrasa el mayor pedido de tricornios en la historia de la Guardia Civil: 16.565 sombreros que por primera vez se podrán hacer con material sintético

España, el ‘Paraíso’ donde la riqueza de los narcos sobrevive a las condenas: “Van a hacer todo lo posible por seguir ganando dinero”

Un jurado popular declara culpables de asesinato a Yolanda Moreno y Gustavo Pretel por arrojar a una bebé a un contenedor

Rescatados los cuatro jóvenes que habían quedado atrapados entre escombros tras el colapso de un hospital abandonado en Barcelona

La acusada de arrojar a su bebé a un contenedor en Mallorca no se presenta a la lectura del veredicto en la Audiencia y la Policía trata de localizarla

ECONOMÍA

Cesta de la compra más

Cesta de la compra más cara, gasolina disparada y frenazo al auge del PIB español: la crisis que puede venir si la guerra en Irán se eterniza

Ignasi Roselló, experto en vivienda: “Los portales inmobiliarios inflan los precios y no reflejan el valor real de los pisos. Se anuncian los que no se venden”

Este es el truco que puedes usar para demostrar todos los incumplimientos de la empresa, según una abogada

El empleo crecerá más de un 12% en Semana Santa, impulsado por la hostelería y el transporte: Andalucía lidera una campaña marcada por la temporalidad

Cómo hacer la declaración de la Renta 2026 si te has divorciado

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Las palabras del Cholo Simeone tras el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid: “No hemos perdido por el árbitro”

Así fue la expulsión de Valverde en el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, tras un nuevo encontronazo con Baena

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El Real Madrid se levanta y consigue una apretada victoria ante el Atlético de Madrid para mantenerse vivo en LaLiga