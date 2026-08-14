Un bombero estalla contra el rescate del patrimonio del Monasterio de San Juan de la Peña (Huesca), rodeado por las llamas: “No es su culpa, obedecen órdenes”

Guardar

“Dantesco, vergonzoso, tercermundista” es como describe Adrián Pastor, Técnico en Emergencias y Protección Civil, las labores de rescate de patrimonio cultural llevadas a cabo por profesionales de emergencias en el Monasterio de San Juan de la Peña (Huesca), evacuado por la amenaza de las llamas que han calcinado ya 11.000 hectáreas.

El incendio de Las Peñas de Riglos ha avanzado con rapidez por la provincia de Huesca, afectando espacios naturales y obligando a la evacuación de numerosas localidades. Las llamas han llegado hasta el entorno de los monasterios de San Juan de la Peña, un conjunto con especial relevancia histórica y cultural. Ante la amenaza, la Unidad Militar de Emergencias y técnicos del Gobierno de Aragón organizaron el traslado de las piezas patrimoniales más valiosas al Museo de Huesca, entre ellas objetos arqueológicos, fragmentos de pintura mural, cuadros, estatuas y restos óseos de siete reyes aragoneses.

PUBLICIDAD

“Una auténtica barbaridad desde el punto de vista de evacuación de patrimonio cultural”

La indignación de Adrián Pastor tiene que ver con un vídeo compartido por la Unidad Militar de Emergencias (UME) en el que se ve a los efectivos retirando cuadros y otras piezas de valor cultural para ser trasladados lejos de las llamas. Para Pastor, el video es “otro ejemplo más de lo que no se debe compartir en redes por parte de cuerpos que asumimos profesionales y capaces”.

“Una auténtica barbaridad desde el punto de vista de evacuación de patrimonio cultural” es la sentencia. Lamenta que no se hayan proporcionado al equipo “vehículos ni material adecuado” ni suficiente para tratar las piezas con la delicadeza que exigen.

PUBLICIDAD

El monasterio se sitúa en una ubicación muy singular, debajo de la roca directa. (Wikimedia/Kent Wang)

“Cuadros sin proteger” y “manipulados con las manos desnudas” para cargarlos en un coche “lleno de suciedad”. “Restos óseos repartidos en coches particulares por falta de espacio” por la falta de transporte adecuado. “Existe el Plan Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencias en Patrimonio Cultural donde hay un montón de información al respecto para realizar planes de actuación al respecto”, añade el bombero, “pero de nada vale si no se llevan a cabo y/o no se forma al personal”

“Por otra parte”, continúa, “normalmente es poco probable tener a muchos soldados, Bomberos, Guardias Civiles... formados en este ámbito al ser algo tan extraño (...) y por la cantidad de ramas más necesarias y frecuentes de uso que existen en sus trabajos”. Y es precisamente por esto, explica el Técnico de Emergencias, que “se forman trabajadores responsables de los bienes para guiar en este tipo de evacuaciones y decidir cómo hacer las cosas”. “O, viendo las imágenes, igual no”, ironiza.

PUBLICIDAD

“Esto no se puede consentir. Y mi defensa a los compañeros de la UME que están mandados a hacer algo complejo sin tener ni idea, no es su culpa, obedecen órdenes”, lamenta el bombero. Las llamas han calcinado ya 11.000 hectáreas y han obligado a desalojar a unas 800 personas en la evacuación de 16 pueblos.

El incendio sigue fuera de control y preocupa especialmente por su impacto en el entorno natural de San Juan de la Peña. El dispositivo de extinción se ha reforzado desde el lunes, cuando se detectó el fuego, supuestamente iniciado cerca de las obras de la carretera A-132. Más de 500 personas y una treintena de medios aéreos trabajan en la zona, aunque la propagación de las llamas, que han superado los cortafuegos, está complicando las tareas para contener el avance del incendio.

PUBLICIDAD