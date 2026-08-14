El mánager de Topuria responde al agente de Makachev: “Cállate, Ilia aniquilaría al 100% de tu roster”

Ilia Topuria. (Europa Press)

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La batalla está que arde. Como suele ser habitual, los peleadores de la UFC están calentando el combate mucho antes de que se dé. Parte del show, pero también de la personalidad de este deporte. Sin embargo, el cruce de declaraciones no ha sido de los propios luchadores, sino de los representantes: Malki Kawa, representante de Topuria, y Ali Abdelaziz, mánager de Islam Makhachev y de Usman Nurmagomedov.

Es más, hace pocos días, Abdelaziz puso sobre la mesa el nombre del hispanogeorgiano como rival ideal para el debut de Usman en la UFC, si el daguestaní termina fichando por la compañía de Dana White. Y no se quedó ahí: se atrevió incluso a pronosticar el resultado. Creo que Usman hará que Ilia se rinda. Lo golpeará, lo pateará y lo noqueará“, aseguró en el pódcast Pound4Pound.

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Ahora la respuesta le tocaba al entorno de Topuria. Y no se ha hecho esperar. Malki Kawa ha llegado con el mismo tono, y elevando aún más la apuesta. “Cállate la boca. Ilia Topuria aniquilará al 100% de tu roster”, dijo.

Ilia Topuria en el combate de la Casa Blanca. (Reuters)

En defensa de la derrota en la Casa Blanca

Ilia Topuria perdió el cinturón de peso ligero ante Justin Gaethje en un combate que iba mucho más allá de la simple conjura del título. Fue en la Casa Blanca, enfrente de Trump, y lo hizo por KO técnico. El representante de El Matador también ha salido al paso de las críticas surgidas tras dicha derrota. Para Kawa, aquella noche no refleja el nivel de su peleador: “Si peleáramos de nuevo contra Gaethje, lo mataría a golpes. Todos sabemos que Ilia fue mejor, tuvo una noche mala”.

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Cabe recordar que es la primera derrota de Topuria desde que es profesional y que aún ostenta un palmarés envidiable: 17-1. Así, su mánager tiene plena confianza en él pese al tropiezo: “Ilia Topuria sigue siendo el número 1 del mundo. Cuando llegue la revancha, lo verán”.

El estadounidense ha derrotado al hispano-georgiano ante la Casa Blanca.

Usman, a las puertas de la UFC

El cruce de declaraciones llega en un momento clave para el futuro de Usman Nurmagomedov. El daguestaní, primo de Makhachev, acaba de completar su último combate bajo contrato con PFL y mantiene un récord invicto de 22 victorias, tras noquear a Archie Colgan en el primer asalto para retener el cinturón del peso ligero de la promotora. Con ese resultado, la puerta puede estar abierta al máximo nivel.

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Abdelaziz ya ha señalado a Topuria como uno de los nombres que más le interesan para el futuro de su representado, y ha aprovechado para reivindicar las cualidades de Usman más allá del golpeo: “Todo el mundo piensa que Usman Nurmagomedov es solo un striker, pero no tienen ni idea. Su lucha es increíble; es casi imposible derribarlo”. El propio Makhachev respalda a su primo y lo ha definido como “el mejor peso ligero fuera de la UFC”.

Por ahora, el combate sigue siendo solo una posibilidad, sin fecha ni acuerdo. Topuria continúa recuperándose de las fracturas sufridas ante Gaethje y su regreso apunta a 2027, mientras Usman debe resolver antes dónde continuará su carrera. Pero sus respectivos equipos ya han empezado a disputar la pelea mucho antes de que exista un combate sobre el octágono.

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