España Deportes
Agregar Infobae enGoogle

El mánager de Topuria responde al agente de Makachev: “Cállate, Ilia aniquilaría al 100% de tu roster”

Malki Kawa ha contestado con dureza a Ali Abdelaziz, que pronosticó que el daguestaní noquearía al hispano georgiano en cuatro asaltos

Ilia Topuria. (Europa Press)
Ilia Topuria. (Europa Press)
Guardar

La batalla está que arde. Como suele ser habitual, los peleadores de la UFC están calentando el combate mucho antes de que se dé. Parte del show, pero también de la personalidad de este deporte. Sin embargo, el cruce de declaraciones no ha sido de los propios luchadores, sino de los representantes: Malki Kawa, representante de Topuria, y Ali Abdelaziz, mánager de Islam Makhachev y de Usman Nurmagomedov.

Es más, hace pocos días, Abdelaziz puso sobre la mesa el nombre del hispanogeorgiano como rival ideal para el debut de Usman en la UFC, si el daguestaní termina fichando por la compañía de Dana White. Y no se quedó ahí: se atrevió incluso a pronosticar el resultado. Creo que Usman hará que Ilia se rinda. Lo golpeará, lo pateará y lo noqueará“, aseguró en el pódcast Pound4Pound.

PUBLICIDAD

Ahora la respuesta le tocaba al entorno de Topuria. Y no se ha hecho esperar. Malki Kawa ha llegado con el mismo tono, y elevando aún más la apuesta. “Cállate la boca. Ilia Topuria aniquilará al 100% de tu roster”, dijo.

Ilia Topuria en el combate de la Casa Blanca. (Reuters)
Ilia Topuria en el combate de la Casa Blanca. (Reuters)

En defensa de la derrota en la Casa Blanca

Ilia Topuria perdió el cinturón de peso ligero ante Justin Gaethje en un combate que iba mucho más allá de la simple conjura del título. Fue en la Casa Blanca, enfrente de Trump, y lo hizo por KO técnico. El representante de El Matador también ha salido al paso de las críticas surgidas tras dicha derrota. Para Kawa, aquella noche no refleja el nivel de su peleador: “Si peleáramos de nuevo contra Gaethje, lo mataría a golpes. Todos sabemos que Ilia fue mejor, tuvo una noche mala”.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que es la primera derrota de Topuria desde que es profesional y que aún ostenta un palmarés envidiable: 17-1. Así, su mánager tiene plena confianza en él pese al tropiezo: “Ilia Topuria sigue siendo el número 1 del mundo. Cuando llegue la revancha, lo verán”.

El estadounidense ha derrotado al hispano-georgiano ante la Casa Blanca.

Usman, a las puertas de la UFC

El cruce de declaraciones llega en un momento clave para el futuro de Usman Nurmagomedov. El daguestaní, primo de Makhachev, acaba de completar su último combate bajo contrato con PFL y mantiene un récord invicto de 22 victorias, tras noquear a Archie Colgan en el primer asalto para retener el cinturón del peso ligero de la promotora. Con ese resultado, la puerta puede estar abierta al máximo nivel.

Abdelaziz ya ha señalado a Topuria como uno de los nombres que más le interesan para el futuro de su representado, y ha aprovechado para reivindicar las cualidades de Usman más allá del golpeo: “Todo el mundo piensa que Usman Nurmagomedov es solo un striker, pero no tienen ni idea. Su lucha es increíble; es casi imposible derribarlo”. El propio Makhachev respalda a su primo y lo ha definido como “el mejor peso ligero fuera de la UFC”.

Por ahora, el combate sigue siendo solo una posibilidad, sin fecha ni acuerdo. Topuria continúa recuperándose de las fracturas sufridas ante Gaethje y su regreso apunta a 2027, mientras Usman debe resolver antes dónde continuará su carrera. Pero sus respectivos equipos ya han empezado a disputar la pelea mucho antes de que exista un combate sobre el octágono.

Temas Relacionados

Ilia TopuriaUfcLesiones DeportivasEspaña DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los remates de cabeza en el mundo del fútbol, un problema a largo plazo: “Los futbolistas tienen hasta cinco veces más probabilidad de padecer alzhéimer”

Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), alzhéimer o párkinson son algunas de las enfermedades neurodegenerativas que podrían aparecer a largo plazo con los remates de cabeza. Por ello, algunos clubes han empezado a tomar medidas

Los remates de cabeza en el mundo del fútbol, un problema a largo plazo: “Los futbolistas tienen hasta cinco veces más probabilidad de padecer alzhéimer”

Ferran Torres hace las maletas: principio de acuerdo entre el FC Barcelona y PSG por 50 millones de euros

El futbolista debería haber vuelto con el club azulgrana el 12 de agosto

Ferran Torres hace las maletas: principio de acuerdo entre el FC Barcelona y PSG por 50 millones de euros

Un experto en salud deportiva advierte a Carlos Alcaraz: “El US Open reúne todos los factores de riesgo para la salud de los atletas”

Este jueves se cumplen cuatro meses de la retirada del Godó de Barcelona del murciano

Un experto en salud deportiva advierte a Carlos Alcaraz: “El US Open reúne todos los factores de riesgo para la salud de los atletas”

El secreto de los zurdos en el deporte: la ventaja que nace en la rareza y que comparten Rafa Nadal, Carolina Marín o Lamine Yamal

Hoy, 13 de agosto, es el Día Internacional de los Zurdos, una cualidad de solo el 10,6% de la población mundial

El secreto de los zurdos en el deporte: la ventaja que nace en la rareza y que comparten Rafa Nadal, Carolina Marín o Lamine Yamal

Luis Enrique quiere igualar la gesta del Real Madrid de Zidane: “No creo que haya un equipo más motivado que nosotros”

El técnico asturiano alzó su segunda Supercopa de Europa consecutiva con el punto de mira en la próxima Champions

Luis Enrique quiere igualar la gesta del Real Madrid de Zidane: “No creo que haya un equipo más motivado que nosotros”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un bombero estalla contra el rescate del patrimonio del Monasterio de San Juan de la Peña (Huesca), rodeado por las llamas: “No es su culpa, obedecen órdenes”

Un bombero estalla contra el rescate del patrimonio del Monasterio de San Juan de la Peña (Huesca), rodeado por las llamas: “No es su culpa, obedecen órdenes”

Qué significa la señal R-109 de la DGT: es un coche con fuego en el capó y si la infringes te pueden multar con 600 euros y retirada de puntos

Nigel Farage dice que su victoria sobre el Conde Cara de Basura en unas elecciones parciales sin partidos mayoritarios representa un “respaldo abrumador”

Marruecos amenaza con suspender el acuerdo de extradición con España, pero Rabat también tiene mucho que perder: este es el coste de cerrar la vía de cooperación judicial

Así funciona una evacuación cuando un incendio forestal amenaza las casas: quién decide, cómo se sale y qué hacer si el fuego bloquea la ruta

ECONOMÍA

Carsten Brzeski, un reconocido economista alemán, avisa del cambio en el turismo que transformará el verano en el sur de Europa

Carsten Brzeski, un reconocido economista alemán, avisa del cambio en el turismo que transformará el verano en el sur de Europa

Los caseros endurecen los requisitos y los inquilinos lo pagan: alquileres al alza, 300 candidatos por piso y mudanzas a la fuerza

Un okupa se instala en las zonas comunes de un edificio y después de más de un año destroza las cámaras de seguridad y prende fuego a los trasteros

Juan Goñi, arquitecto: “Según el INE, el 23% de la población vive en casas con algún tipo de humedad”

Almaraz seguirá operativa hasta junio de 2030: el Gobierno retrasa el cierre de la central nuclear

DEPORTES

Los remates de cabeza en el mundo del fútbol, un problema a largo plazo: “Los futbolistas tienen hasta cinco veces más probabilidad de padecer alzhéimer”

Los remates de cabeza en el mundo del fútbol, un problema a largo plazo: “Los futbolistas tienen hasta cinco veces más probabilidad de padecer alzhéimer”

Ferran Torres hace las maletas: principio de acuerdo entre el FC Barcelona y PSG por 50 millones de euros

Un experto en salud deportiva advierte a Carlos Alcaraz: “El US Open reúne todos los factores de riesgo para la salud de los atletas”

El secreto de los zurdos en el deporte: la ventaja que nace en la rareza y que comparten Rafa Nadal, Carolina Marín o Lamine Yamal

Luis Enrique quiere igualar la gesta del Real Madrid de Zidane: “No creo que haya un equipo más motivado que nosotros”