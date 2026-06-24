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17 euros más por metro cuadrado en tres meses: el precio del suelo urbano toca máximos desde 2012 en plena crisis de vivienda

Alcanza los 187,8 euros/m² tras subir un 9,8% en un trimestre, con Baleares y Madrid como los mercados más caros

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Varios albañiles trabajan en la construcción de un bloque de viviendas en Madrid (Jesús Hellín / Europa Press)
Varios albañiles trabajan en la construcción de un bloque de viviendas en Madrid (Jesús Hellín / Europa Press)

El suelo urbano se ha encarecido casi 17 euros por metro cuadrado en solo tres meses. El precio medio pasó de 171 euros/m² en el cuarto trimestre de 2025 a 187,8 euros/m² en el primero de 2026, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. La cifra supone un incremento trimestral del 9,8% y sitúa el valor del terreno urbano en su nivel más alto desde 2012, en plena crisis de acceso a la vivienda.

En términos interanuales, el precio del suelo urbano subió un 8,7%. Hay que remontarse al segundo trimestre de 2012, cuando alcanzó los 195,5 euros/m², para encontrar un registro superior. El máximo de la serie, iniciada en 2004, se alcanzó en el tercer trimestre de 2007, en plena burbuja inmobiliaria, con 285 euros/m², más de 97 euros por encima del dato actual.

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Antes de que una vivienda llegue al mercado, el suelo sobre el que puede construirse ya se ha encarecido. El repunte llega, además, en un momento en el que administraciones y promotores señalan la falta de terreno como uno de los cuellos de botella del mercado residencial.

Cuánto cuesta ahora el suelo urbano en España

La evolución trimestral permite aterrizar el impacto del aumento. Con el precio medio actual, 100 metros cuadrados de suelo urbano cuestan 18.780 euros, frente a los 17.100 euros que habrían supuesto tres meses antes. La diferencia alcanza los 1.680 euros por cada 100 metros cuadrados de terreno. En una parcela de 1.000 metros cuadrados, el incremento equivale a 16.800 euros más respecto al cierre de 2025.

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El dato debe leerse con cautela, porque no mide el precio final de una vivienda ni de la superficie construida, sino el valor medio del suelo urbano transmitido. Aun así, ayuda a explicar una parte del problema de fondo: la vivienda nueva no solo depende del coste de los materiales, la financiación, la mano de obra o la demanda, sino también del precio y la disponibilidad del terreno sobre el que se puede construir.

El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

Baleares y Madrid concentran los precios más altos

Por territorios, el encarecimiento fue generalizado en el primer trimestre. El precio del suelo urbano subió en todas las comunidades autónomas salvo en País Vasco, donde cayó un 14,5%; La Rioja, con un descenso del 10,9%; y Extremadura, donde bajó un 6,8%. Los mayores incrementos se registraron en Galicia, con un 44%; Navarra, con un 35,4%; Comunidad Valenciana, con un 25,8%; Madrid, con un 24,2%; y Cantabria, con un 21,8%.

Los precios más elevados se dieron en Baleares y Madrid, dos de los mercados donde la tensión inmobiliaria es más evidente. En Baleares, el suelo urbano alcanzó los 449 euros/m², un 17% más que en el mismo periodo del año anterior. En Madrid, el precio se situó en 380,6 euros/m², tras subir un 24,2% interanual.

Más compraventas en plena falta de suelo disponible

El repunte del precio ha coincidido, además, con un aumento de las operaciones. Entre enero y marzo se formalizaron 7.526 compraventas de suelo urbano, un 17,1% más que un año antes. También creció la superficie transmitida: en total, se vendieron 8.080.100 metros cuadrados, un 12,4% más en comparación con el primer trimestre del ejercicio anterior.

Este encarecimiento llega en un momento en el que el desarrollo de nueva vivienda depende no solo de construir más, sino de disponer de terreno suficiente, viable y con seguridad jurídica. El sector reclama desde hace meses cambios de uso de determinados suelos terciarios a residencial para ampliar la oferta, mientras sigue pendiente en el Congreso la reforma de la Ley del Suelo, planteada para evitar que los planes urbanísticos queden anulados por defectos formales.

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