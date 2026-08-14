Mario Vaquerizo revela el día que Alaska le dejó: “Habíamos quedado a comer y no respondí al teléfono porque me quedé dormido en un contenedor de basura”

Así fue la ruptura de Mario Vaquerizo y Alaska. (Europa Press)

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La presencia de Mario Vaquerizo en Maestros de la Costura Celebrity 2 ha sido una de las más comentadas de la edición. Semifinalista del concurso, el líder de Nancys Rubias ha demostrado que su paso por el programa no solo destaca por su creatividad sobre la pasarela, sino también por su capacidad para convertir cualquier momento en un espectáculo. Vaquerizo, conocido por su espontaneidad y sentido del humor, se ha ganado tanto a compañeros como al público con su mezcla de talento y desparpajo.

En cada gala, Mario aporta historias y anécdotas que rompen la rutina del formato y muestran su faceta más genuina. Su participación en el reality ha dejado momentos memorables, pero ninguno tan surrealista como el que compartió en el octavo programa, donde relató entre risas una de las noches más insólitas de su vida junto a Alaska. En ese contexto, el cantante no dudó en abrirse y contar, con todo lujo de detalles, el episodio que lo llevó a terminar dentro de un cubo de basura durante un festival en Asturias.

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Siempre dispuesto a reírse de sí mismo, Vaquerizo ha convertido sus vivencias personales en una parte esencial de su imagen pública. La complicidad con Alaska y su habilidad para salir airoso incluso de las situaciones más inverosímiles han hecho de él un personaje imprescindible tanto en la televisión como en la música, capaz de sorprender gala tras gala.

Una fiesta en Asturias y un final inesperado

El episodio más recordado de la noche fue narrado por el propio Mario en la prueba por equipos. “La primera bronca que tuve con Olvido (Alaska): había quedado para comer con ella y no llegué nunca, llamaron al teléfono y lo cogieron unos chicos. Se había caído antes de que me metiese en un cubo de basura a dormir, me rescató mi mujer y eso sí, al día siguiente me dejó y luego volvimos otra vez”, relató Vaquerizo, provocando las carcajadas de sus compañeros.

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La vida familiar de Mario Vaquerizo y Alaska: su hermana Marta Vaquerizo, sin hijos y la herencia cultural de América Jova Godoy y Manuel Gara López.

Entre la emoción del festival y el ambiente festivo, el cantante acabó metido dentro de un cubo de basura, completamente desaparecido para sus amigos y su mujer. Alaska, con su habitual paciencia, fue quien finalmente lo rescató, aunque no sin antes dejarle claro su enfado por la situación. El propio Mario se tomó el suceso con humor, asegurando que no recomienda a nadie seguir su ejemplo, pero reconociendo que es una historia que siempre recordarán en pareja.

El sello Vaquerizo: humor, autenticidad y reconciliación

La anécdota no solo refleja el carácter imprevisible de Vaquerizo, sino también la dinámica especial de su relación con Alaska. Tras el incidente, la pareja protagonizó una “ruptura” fugaz que no tardó en resolverse, reafirmando la complicidad y el cariño que los une. Mario, fiel a su estilo, resumió la situación entre risas y sin dramatismos, mostrando una vez más que sabe transformar cualquier momento en una historia viral.

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Mario Vaquerizo y su gran personalidad. (INSTAGRAM)

Su paso por el concurso, aderezado con relatos como este, confirma por qué Mario Vaquerizo se ha convertido en uno de los semifinalistas más carismáticos de la edición y en un narrador de anécdotas capaz de conquistar a toda la audiencia con su naturalidad.