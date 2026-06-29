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Jordi Cruz, chef: “Para que los pimientos de bote estén más ricos, hay que seguir esta receta con pocos ingredientes, poca técnica y muchísimo resultado”

Estos pimientos del piquillo se cocinan en aceite suave a baja temperatura y luego se hornean con su propio jugo, logrando una textura jugosa y un aspecto brillante

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El truco de Jordi Cruz para dar sabor a unos pimientos de piquillo de bote (Montaje Infobae)
El truco de Jordi Cruz para dar sabor a unos pimientos de piquillo de bote (Montaje Infobae)

Jordi Cruz, al que conocemos por su trabajo como jurado en Masterchef y por sus cinco estrellas Michelin –tres en ABaC, una en Angle y otra en Atempo–, es una de esas figuras a las que conviene escuchar atentamente. Convertido en uno de los cocineros más mediáticos de España, Cruz se acerca ahora a la pantalla de nuestro teléfono móvil, desde su cuenta de Instagram, en la que nos comparte pequeños trucos y tips.

En uno de sus últimos vídeos, el chef compartía cámara con el streamer y creador de contenido Ibai Llanos, junto al que preparaba unos pimientos de cristal confitados de escándalo. “De esas recetas que tienen pocos ingredientes, poca técnica y muchísimo resultado”, explica el cocinero en su publicación. Estos pimientos, “intensos, dulces y llenos de sabor”, son “perfectos para acompañar una buena chuleta, un pescado a la brasa o simplemente un buen trozo de pan”, asegura Cruz.

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Para prepararlos, partimos de un sencillo bote de pimientos del piquillo, que cocinaremos primero en aceite y luego en el horno. El resultado es una guarnición que concentra muchísimo sabor y una textura delicada, ideal para acompañar cualquier plato. “Una de esas recetas sencillas que, cuando se hacen bien, son una auténtica barbaridad”, concluye el cocinero catalán.

Receta de pimientos del piquillo confitados

Los pimientos del piquillo confitados se elaboran cocinando los pimientos en aceite suave a baja temperatura para deshidratar parcialmente, y luego se hornean con su propio jugo y un toque de sal, logrando una textura jugosa y brillante.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora
    • Preparación: 10 minutos
    • Cocción: 50 minutos (20 minutos en aceite + 30 minutos en horno)

Ingredientes

  • 1 bote de pimientos del piquillo de buena calidad
  • El jugo de conservación de los pimientos
  • Aceite suave (girasol u oliva suave)
  • Sal fina

Cómo hacer pimientos del piquillo confitados, paso a paso

  1. Escurre los pimientos sobre un colador y reserva todo el líquido del bote.
  2. Coloca los pimientos en una cazuela pequeña y cúbrelos con abundante aceite suave.
  3. Cocina a 70-80 °C durante 20 minutos. No deben freírse, solo perder parte de su humedad.
  4. Retira los pimientos del aceite y deja escurrir bien sobre papel.
  5. Extiende los pimientos en una fuente amplia, procurando que no se amontonen.
  6. Añade una pequeña cantidad de sal y reparte por encima el jugo de conservación reservado.
  7. Hornea a 140 °C durante 30 minutos o hasta que los pimientos estén melosos y con brillo intenso.
  8. Sirve templados o a temperatura ambiente. Evita que se resequen demasiado en el horno.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones como guarnición o tapa.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 85 kcal
  • Grasas: 6 g
  • Hidratos de carbono: 7 g
  • Proteínas: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda los pimientos confitados en la nevera, cubiertos con su jugo y un poco de aceite, hasta 5 días. Sírvelos siempre a temperatura ambiente para disfrutar de su textura óptima.

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