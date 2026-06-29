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Alberto Ávila relata el horror vivido en Venezuela: ”Pudimos regresar a España con un avión militarizado de las Fuerzas Aéreas"

El creador de contenido y atleta olímpico ha hablado en ‘Vamos a ver’ sobre sus horas más críticas en Venezuela

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Alberto Ávila en el debate de 'Supervivientes 2026' tras haber abandonado Cayos Cochinos por su estado de salud (Mediaset)
Alberto Ávila en el debate de 'Supervivientes 2026' tras haber abandonado Cayos Cochinos por su estado de salud (Mediaset)

La tragedia provocada por los terremotos registrados en Venezuela ha dejado un profundo impacto tanto dentro como fuera del país. Mientras los equipos de emergencia continúan trabajando entre los escombros en busca de supervivientes y el número de víctimas sigue aumentando, uno de los españoles que ha vivido la catástrofe en primera persona ha podido regresar a casa para relatar su experiencia. Se trata de Alberto Ávila, conocido por su participación en Supervivientes 2026, quien se encontraba en territorio venezolano grabando un reportaje cuando se produjeron los seísmos.

El deportista e influencer ha reaparecido este lunes en el programa Vamos a ver, donde ha explicado cómo fueron las horas posteriores al desastre y el complicado proceso para abandonar el país. Su testimonio refleja el caos vivido sobre el terreno y la incertidumbre que marcó los primeros días tras los movimientos sísmicos.

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Según ha contado, su viaje a Venezuela tenía un objetivo solidario. Junto a su equipo estaba grabando un videoblog y distribuyendo alimentos entre personas necesitadas en distintas zonas del país cuando la tragedia alteró completamente sus planes. “Ha sido durísimo”, ha reconocido al recordar lo sucedido.

Durante su intervención ha explicado que finalmente pudo regresar a España gracias a un vuelo militar. “Pudimos regresar a España con un avión militarizado de las Fuerzas Aéreas”, ha señalado, después de varios días sin saber cuándo ni cómo podría abandonar el país.

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Alberto Ávila podrá continuar en el programa bajo vigilancia médica
Alberto Ávila conoce su parte médico tras la infección en el muñón (Supervivientes)

Sin embargo, Ávila asegura que su prioridad continúa siendo dar visibilidad a la situación que atraviesan miles de venezolanos. “Voy a intentar seguir aportando mi granito de arena y dando voz a través de mis redes sociales”, ha afirmado, convencido de que todavía queda mucho trabajo por hacer para ayudar a las víctimas.

Antes de conseguir regresar, el exconcursante de Supervivientes fue compartiendo en sus redes sociales vídeos y mensajes para tranquilizar a familiares y seguidores. En uno de ellos quiso despejar rápidamente cualquier preocupación: “Lo primero de todo, estamos bien”, aseguraba.

El atleta explicó que el terremoto les sorprendió mientras se encontraban en Choroní, una localidad costera del norte de Venezuela. En esos primeros momentos, el temor principal era la posibilidad de que se produjera un tsunami. “El principal riesgo era el tsunami. Por suerte, desapareció a las pocas horas”, relató. Aun así, recuerda aquellos minutos como una auténtica pesadilla. “Fue un caos”, resumió. Según explicó, el temblor les sorprendió mientras trabajaban en el apartamento donde se alojaban.

“Estábamos en el apartamento y tuvimos que salir corriendo. Yo estaba sin pierna, editando un vídeo, y fue un caos. Gente llorando”, recordó emocionado. Su reflexión fue clara: “La verdad es que no recomiendo a nadie que pase por una situación así”.

Alberto Ávila vuelve a España tras la recomendación del equipo médico
Alberto Ávila comunica a sus compañeros su marcha del programa (Supervivientes)

Durante esos días también mostró imágenes de edificios dañados y calles afectadas por el terremoto, insistiendo en que el verdadero protagonismo debía recaer en quienes habían perdido familiares, viviendas o cualquier medio de vida. “Lo importante es poder ayudar a todas las familias venezolanas. Ha sido una catástrofe muy grande. No quiero ni imaginar por lo que deben estar pasando esas familias”, manifestaba.

España se vuelca con Venezuela

La tragedia ha provocado una ola de solidaridad internacional. Numerosos rostros conocidos de origen venezolano residentes en España, entre ellos Carlos Baute, Fabiola Martínez, Ivonne Reyes y Virginia Troconis, han expresado públicamente su preocupación por familiares y amigos, además de ofrecer ayuda a través de sus plataformas digitales. También los reyes Felipe VI y Letizia trasladaron un mensaje de apoyo al pueblo venezolano, mostrando la disposición de España a colaborar en las tareas de asistencia y reconstrucción.

La historia de Alberto Ávila adquiere además un significado especial por su trayectoria personal. Nació con hemimelia peronea, una malformación congénita que obligó a amputarle una pierna cuando apenas tenía tres años. Lejos de convertirse en un obstáculo, esa circunstancia marcó el inicio de una carrera deportiva que lo llevó a convertirse en atleta de alto nivel y, posteriormente, en el primer concursante con una amputación en participar en Supervivientes.

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